«Великая» и клюква: Самые безумные моменты сериала с Эль Фаннинг

На Hulu (а в России на more.tv) 16 мая вышел сериал «Великая» — псевдоисторическая черная комедия про юные годы Екатерины Великой. Мы посмотрели все 10 серий и выбрали самые безумные моменты, связанные с отечественной историей. От медведей и хора чернобыльских девочек до возгласа «huzzah!».
Осторожно: всюду спойлеры!
1
Медведь на цепи
Розовощекая прусская принцесса (Эль Фаннинг) прибывает в Россию, чтобы выйти замуж за императора. Свадьба происходит в тот же вечер после быстрой проверки невесты на целостность и сохранность. На пышном застолье присутствуют графы, генералы, церковники и придворные дамы. Сам же Петр, который, вопреки ожиданиями девушки, оказывается Третьим, а не Великим, выглядит как безумная рок-звезда в кожаных штанах и дарит своей свежеиспеченной императрице ручного медведя на цепи. Екатерина в восторге. Все бьют бокалы и кричат «huzzah!» вместо «ура!». Первый медведь пошел.
2
Мумия матушки
С учетом того, что в сериале Петр Третий — это сын Петра Великого, а не герцога Гольштейн-Готторпского и Анны Петровны, то и его матушка, о которой он постоянно вспоминает, — это, видимо, Екатерина Первая. Император привязан к ней настолько, что не хочет хоронить и держит нарядную мумию в стеклянной витрине во дворце прямо в коридоре. На следующий день после свадьбы Петр ведет Екатерину первым делом к мумии — знакомиться с матушкой.
3
Танцующий Брежнев, доктор Чехов и другие любопытные фамилии
В шестой серии Екатерина спрашивает мужа, за что ее служанку Мэриэл, бывшую придворную драму, понизили до прислуги. Петр рассказывает о ее отце Брежневе, который надругался над мумией императрицы. В другом эпизоде «Великой» появляется доктор Чехов, который то разделывает человеческие туши, то пытается лечить придворную знать. Еще к Петру Третьему приходит граф Горький, которого император просит показать соски, необычно крупные для мужчины. Также в сериале есть епископ Калинка и граф Раскольников.
4
Еще один медведь
Медведи, как главный клюквенный миф о России, появляются в сериале то тут, то там. Вот и памятник Петру Первому, который осматривали Петр Третий и его тетушка Елизавета (для вас просто Бет) перед ужином в честь былых побед, выглядит под стать. В вольной интерпретации Медного всадника Петр сидит не на коне, а на медведе. Почему бы и нет?
5
Архиепископ под грибами
Архиепископ, которого все просто называют Архи, устав от выборов нового патриарха взамен умершего, отправляется прогуляться в сад и решает съесть галлюциногенных грибов. Под их действием он читает безумную религиозную проповедь графу Орлову, а затем принимает Екатерину за ангела, посланного богом, чем императрица ловко пользуется.
6
Хор чернобыльских девочек
После того как Петр передумал отрезать голову шведскому послу, наполнять ее фрикадельками и отправлять обратно в Швецию, дипломату устроили прием, где пел хор девочек в русских народных костюмах. Граф Орлов представил их как лучший в стране «чернобыльский хор девочек». На всякий случай напоминаем, «Великая» — это черная комедия, хотя первое упоминание Чернобыля в летописях относится к 1193 году.
7
«Вставай страна огромная»
Вскоре российская делегация отправляется к шведам пытаться заключить мир. Помимо Петра и Екатерины, в нее вошли граф Орлов и военачальник-выпивоха Велементов. Путь императора и его приближенных на переговоры, где шведы потребовали отдать им Санкт-Петербург, сопровождался строчками «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятою ордой» из песни «Священная война» времен Великой Отечественной войны. Одним зрителям этот момент показался возмутительным, другим — одним из самых смешных за весь сериал.
8
«Huzzah!»
Английский возглас «huzzah!», аналог «hooray», то есть «ура», пожалуй, главное слово «Великой». Его произносят по 10 раз за серию в самых разных ситуациях: тост за новую императрицу и последующее швыряние бокалов, хорошее расположение духа, удачные переговоры, выгодные решение и даже оргазмы. Huzzah!