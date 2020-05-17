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«Великая» и клюква: Самые безумные моменты сериала с Эль Фаннинг

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На Hulu (а в России на more.tv) 16 мая вышел сериал «Великая» — псевдоисторическая черная комедия про юные годы Екатерины Великой. Мы посмотрели все 10 серий и выбрали самые безумные моменты, связанные с отечественной историей. От медведей и хора чернобыльских девочек до возгласа «huzzah!».

Осторожно: всюду спойлеры!

1

Медведь на цепи

Розовощекая прусская принцесса (Эль Фаннинг) прибывает в Россию, чтобы выйти замуж за императора. Свадьба происходит в тот же вечер после быстрой проверки невесты на целостность и сохранность. На пышном застолье присутствуют графы, генералы, церковники и придворные дамы. Сам же Петр, который, вопреки ожиданиями девушки, оказывается Третьим, а не Великим, выглядит как безумная рок-звезда в кожаных штанах и дарит своей свежеиспеченной императрице ручного медведя на цепи. Екатерина в восторге. Все бьют бокалы и кричат «huzzah!» вместо «ура!». Первый медведь пошел.

2

Мумия матушки

С учетом того, что в сериале Петр Третий — это сын Петра Великого, а не герцога Гольштейн-Готторпского и Анны Петровны, то и его матушка, о которой он постоянно вспоминает, — это, видимо, Екатерина Первая. Император привязан к ней настолько, что не хочет хоронить и держит нарядную мумию в стеклянной витрине во дворце прямо в коридоре. На следующий день после свадьбы Петр ведет Екатерину первым делом к мумии — знакомиться с матушкой.

3

Танцующий Брежнев, доктор Чехов и другие любопытные фамилии

В шестой серии Екатерина спрашивает мужа, за что ее служанку Мэриэл, бывшую придворную драму, понизили до прислуги. Петр рассказывает о ее отце Брежневе, который надругался над мумией императрицы. В другом эпизоде «Великой» появляется доктор Чехов, который то разделывает человеческие туши, то пытается лечить придворную знать. Еще к Петру Третьему приходит граф Горький, которого император просит показать соски, необычно крупные для мужчины. Также в сериале есть епископ Калинка и граф Раскольников.

4

Еще один медведь

Медведи, как главный клюквенный миф о России, появляются в сериале то тут, то там. Вот и памятник Петру Первому, который осматривали Петр Третий и его тетушка Елизавета (для вас просто Бет) перед ужином в честь былых побед, выглядит под стать. В вольной интерпретации Медного всадника Петр сидит не на коне, а на медведе. Почему бы и нет?

5

Архиепископ под грибами

Архиепископ, которого все просто называют Архи, устав от выборов нового патриарха взамен умершего, отправляется прогуляться в сад и решает съесть галлюциногенных грибов. Под их действием он читает безумную религиозную проповедь графу Орлову, а затем принимает Екатерину за ангела, посланного богом, чем императрица ловко пользуется.

6

Хор чернобыльских девочек

После того как Петр передумал отрезать голову шведскому послу, наполнять ее фрикадельками и отправлять обратно в Швецию, дипломату устроили прием, где пел хор девочек в русских народных костюмах. Граф Орлов представил их как лучший в стране «чернобыльский хор девочек». На всякий случай напоминаем, «Великая» — это черная комедия, хотя первое упоминание Чернобыля в летописях относится к 1193 году.

7

«Вставай страна огромная»

Вскоре российская делегация отправляется к шведам пытаться заключить мир. Помимо Петра и Екатерины, в нее вошли граф Орлов и военачальник-выпивоха Велементов. Путь императора и его приближенных на переговоры, где шведы потребовали отдать им Санкт-Петербург, сопровождался строчками «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятою ордой» из песни «Священная война» времен Великой Отечественной войны. Одним зрителям этот момент показался возмутительным, другим — одним из самых смешных за весь сериал.

8

«Huzzah!»

Английский возглас «huzzah!», аналог «hooray», то есть «ура», пожалуй, главное слово «Великой». Его произносят по 10 раз за серию в самых разных ситуациях: тост за новую императрицу и последующее швыряние бокалов, хорошее расположение духа, удачные переговоры, выгодные решение и даже оргазмы. Huzzah!

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