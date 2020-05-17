«Великая» и клюква: Самые безумные моменты сериала с Эль Фаннинг

Мумия матушки

С учетом того, что в сериале Петр Третий — это сын Петра Великого, а не герцога Гольштейн-Готторпского и Анны Петровны, то и его матушка, о которой он постоянно вспоминает, — это, видимо, Екатерина Первая. Император привязан к ней настолько, что не хочет хоронить и держит нарядную мумию в стеклянной витрине во дворце прямо в коридоре. На следующий день после свадьбы Петр ведет Екатерину первым делом к мумии — знакомиться с матушкой.