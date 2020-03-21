О чем это?

В питомниках и частных зоопарках США содержится, по разным оценкам, от пяти до десяти тысяч тигров — больше, чем живет в дикой природе во всем мире. В стране действует целая сеть тигриных ферм, поддерживающая индустрию развлечений, масштабы которой не снились и братьям Запашным. Этим бизнесом заинтересовался Эрик Гуд, борец за сохранение вымирающих видов черепах, который до того снимал фильмы о дикой природе (а еще раньше клипы для группы Nine Inch Nails) и не имел опыта больших журналистских расследований.

Погрузившись на пять лет в мир заводчиков больших кошек вместе с документалисткой Ребеккой Чайклин, Гуд почти сразу вышел на самого эксцентричного барона этой странной индустрии — жителя Оклахомы Джо Шривбогеля по прозвищу Джо Экзотик. Хозяин питомника, в котором содержалось около 200 хищников, открытый полигамный гей, кантри-певец и шоумен, фанат огнестрельного оружия и взрывчатки не мыслил жизни без эпатажных выходок и, разумеется, нажил себе немало врагов. Главный из них — Кэрол Баскин, хозяйка приюта для львов и тигров, активистка движения против эксплуатации животных. Война с ней быстро вышла за границы разумного и превратилась в навязчивую идею Джо. Добром такое закончится не могло.

Как это сделано?

«Король тигров» снят и смонтирован добротно-мейнстримно, по всем канонам документальной публицистики: хроника современности перемежается архивными кадрами, в кадр входят все новые и новые говорящие головы, множатся удивительные факты и свидетельства. Но дополнительных средств для усиления зрелищности этой истории и не требуется. Без лишнего эстетства Гуд и Чайклин снимают кино факта, углубляясь в удивительную фактуру, которая превосходит все возможные фантазии сценаристов игрового кино: непридуманная жизнь тигриного короля, его коллег и недоброжелателей по степени отрыва башки может сравниться с «Волком с Уолл-стрит» или «Лицом со шрамом» (особенно его последней половиной). «Король тигров» — это билет в ту часть (культурную, а не географическую) Америки, в которой до сих пор процветает культ roadside attractions — придорожных аттракционов — и обитатели которой еще недавно обожали глазеть на карликов, бородатых женщин и человека-слона. Здесь хваткий антрепренер, обустраивающий на своих шести акрах личное царство, заселенное дикими животными, — штука обыденная.

Заводчики тигров, львов и рысей, как один, оказываются оригиналами с темным прошлым (один из них, бывший наркобарон, возможно, послужил прототипом для Тони Монтаны). Свои секреты есть даже у Кэрол Баскин, которая в этой истории явно видит себя воином света. Свое состояние она унаследовала от мужа, который в 1997 году бесследно исчез при загадочных обстоятельствах, а пять лет спустя был признан юридически мертвым. Колоритные свидетели, не подозревающие о масштабах аферы, в которую они оказались вовлечены, простодушно выбалтывают самые смачные подробности: сотрудники Джо Экзотика от безденежья питаются мясной просрочкой из Walmart и ее же кладут в пиццу для посетителей, а его деловой партнер признается, что ходит с тигрятами по заведениям Вегаса, чтобы производить впечатление на женщин.

Но, несмотря на весь этот цирк, фильм прежде всего история возвышения и падения парня из зоомагазина, который хотел быть королем. Джо Экзотику недостаточно быть просто бизнесменом и хозяином зоопарка. Он нанимает личного режиссера для съемок реалити-шоу со своим участием. Он выпускает абсолютно вырвиглазные музыкальные видео, в которых уничтожает своих оппонентов из движения за права животных. Он даже выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года, а когда становится ясно, что на них ему противостоит куда более могучий шоумен, идет в губернаторы штата Оклахома. Во всех этих авантюрах сквозит потребность в чужом внимании и обожании, и она постепенно тянет амбициозного, но бесноватого предпринимателя ко дну.

И тут стоит отметить удивительную тонкость авторов фильма, которые при всей бульварной сенсационности темы (Джо Экзотик — ожившая мечта таблоидов, выкройка для мемов) снимают не еще одно фрик-шоу, но, по сути, американскую трагедию. «Король тигров» ни разу не сбивается с гуманной и во многом сочувственной интонации. Пусть даже у многих зрителей показанные в нем типы эмпатии не вызовут, и людям, особо чувствительным к эксплуатации животных, пожалуй, лучше проматывать некоторые эпизоды.

Вердикт

Определения «вирусный хит» в последнее время, кажется, лучше избегать, но «Король тигров» легко вписывается в ряд громких документальных проектов Netflix о самых эксцентричных предприятиях наших дней. Те, кому понравился, скажем, фильм о фестивале-катастрофе Fyre, по достоинству оценят труд Гуда и Чайклин. Другой близкий жанровый родственник «Короля» — true crime. Разве что тут авторы фильма не пересматривают результаты следствия и не выводят на чистую воду тех, кто обманул закон, а сами оказываются в роли присяжных, с изумлением выслушивающих показания участников истории и наблюдающих, как судьба вершит акт возмездия над их слишком много возомнившим о себе героем — примерно так, как это происходит в фильмах братьев Коэн.