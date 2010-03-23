«Фрейд» как новый «Шерлок». Что нужно знать о свежем сериале Netflix

О чем это

В Вене 1886 года происходит серия убийств. Сначала жертвами становятся проститутки, затем дети, потом приходит черед аристократов. Полиция сбивается с ног в поисках неуловимого маньяка, пока лысый ветеран с колоритными усами, Альфред Кисс (Георг Фридрих), не натыкается на молодого психиатра Зигмунда Фрейда (Роберт Финстер). Будущий отец психоанализа пока что никому толком не известен, а вечера коротает на званых ужинах венского высшего общества. Там Фрейд знакомится с ясновидящей Флер (Элла Рамф). Она, кажется, имеет какое-то отношение к происходящему — может предсказать, где произойдет следующее убийство и дать психологический портрет чуть ли не любого встречного. Трое героев объединяют свои усилия и пытаются найти злоумышленников, в совершенстве владеющих излюбленным фрейдовским методом — гипнозом.

Кто снял «Фрейда»

Стильную историческую фантазию на глобальный уровень выпускает Netflix, но сделан «Фрейд» в копродукции c австрийским телевидением (сперва сериал показали на австрийском канале ORF). В первую очередь за проект отвечает Марвин Крен, автор закрученного криминального боевика «4 квартала» (сериал получил несколько статуэток Grimme-Preis, немецкого телеаналога «Оскара») и режиссер нескольких зомби-хорроров («Осажденные мертвецами», «Кровавый ледник»). Среди других режиссеров «Фрейда» — Бенжамин Хесслер (давний соавтор Крена) и Стефан Бруннер (сценарист обновленного «Комиссара Рекса»). А снимали «Фрейда» в Чехии; в современной Вене после реновации не осталось почти ничего аутентичного, поэтому Марвин Крен сделал выбор в пользу Праги.

Как все это соотносится с реальной биографией Зигмунда Фрейда

Сериал явно не стремился быть байопиком. «Фрейд» лишь заимствует некоторые факты из реальной жизни заглавного героя: в 1886 году ученый только вернулся из Парижа, где проходил стажировку у Жан-Мартена Шарко, тогдашней звезды психиатрии; от него Фрейд унаследовал особый интерес к истерии — самому распространенному тогда душевному заболеванию — и активное использование гипноза в терапевтической практике. Австрийские ученые его считают шарлатаном и фантазером, а вот к кокаину молодой Фрейд уже успел пристраститься. Новомодное «лекарство» еще не было признано наркотиком, а служило панацеей от всех болезней.

Сериал все эти нюансы передает. Уже в первом эпизоде Фрейд довольствуется скромной зарплатой и пишет жалостливые письма будущей жене Марте (все плохо, денег нет, признания — тоже), угощает кокаином домработницу и проводит сенсационный сеанс гипноза на глазах у коллег (подставная пациентка вместо отыгрывания роли случайно оказывается действительно загипнотизированной). А дальше начинается причудливый полет фантазии сценаристов, сделавших Зигмунда Фрейда детективом-любителем, который попал в самый центр антиправительственного заговора. Поэтому если вас интересуют точные детали биографии жизни отца психоанализа, то лучше обратиться к более биографическим фильмам вроде «Опасного метода» Дэвида Кроненберга или «Фрейд: Тайная страсть» Джона Хьюстона. А если вы любите Конана Дойла, это ваш сериал.

«Фрейд» — это новый «Шерлок»

Заставить медика или психолога заняться расследованиями преступлений — беспроигрышный ход. Похожим образом работают «Доктор Хаус» (постановка диагноза по накалу страстей не уступает сюжетам Конана Дойла) и даже недавний российский «Метод». Создатели австрийского сериала пошли тем же проторенным путем. Любопытная смесь психоаналитических концептов и викторианского детектива превращает сериал в достойного конкурента британскому «Шерлоку». Зигмунд Фрейд использует свои аналитические способности не хуже заносчивого сыщика в модном пальто и наделен схожими повадками «высокоактивного социопата». Тут даже есть сюжетный твист-оммаж: третий эпизод заканчивается тем, что главный герой буквально выходит в окно.

Восходящая австрийская звезда Роберт Финстер может даже дать фору Бенедикту Камбербэтчу благодаря густой и ухоженной бороде; психиатр-кокаинист в его исполнении словно только что вышел из модного барбершопа.

А еще это мрачный хоррор о коллективной травме

Впрочем, сериал работает не только как закрученный детектив, но и как социальный хоррор, наследуя немецкому киноэкспрессионизму, у которого «Фрейд» частично заимствует поэтику: в некоторых сценах героям видится перемазанное яркой кровью инфернальное существо, а кошмары и галлюцинации персонажей имеют не менее важное значение, чем сухие умозаключения сыщиков.

Еще один герой «Фрейда» — сырая и неуютная Вена, по которой бродят бывшие военные с ПТСР, а в подпольных барах заседают националисты. К концу XIX века Австро-Венгрия пережила несколько военных поражений, а народы империи стали требовать автономии (особенно венгры, не случайно ставшие одними из героев сериала). Поэтому в воздухе витает ощущение грядущих катаклизмов — вскоре империя распадется, а позже Австрия вольется в состав нацистской Германии. На этом фоне происходящие в сериале ужасы (в канализации прячут и истязают похищенных детей, знаменитый оперный певец устраивает каннибальское пиршество, а загипнотизированные военнослужащие пытаются совершить самоубийство) кажутся вполне естественными.