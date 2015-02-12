Сериал «Удивительные истории»: Романтический (пока) ребут культовой антологии Спилберга

Что это за истории?

«Удивительные истории», 1985—1986

Оригинальный сериал Спилберга выходил в 1985—1986 годах на канале NBC по серии в неделю и был закрыт после двух сезонов из-за низких рейтингов. Это вовсе не означало, что шоу было неудачным. Не каждый эпизод в нем был выдающимся, но ни один не был проходным. В антологии чередовались все жанры: комедийные страшилки, пронзительные мелодрамы, военное кино и детективные истории в стиле нуар. Был даже один мультэпизод авторства Брэда Бёрда, будущего создателя «Рататуя» и «Суперсемейки». Спилберг не только управлял проектом в качестве продюсера, но он также придумал сюжеты всех эпизодов шоу и поставил два из них. Кроме него режиссерами на проекте выступали Клинт Иствуд, Мартин Скорсезе, Фил Джоану, Джо Данте, Тоуб Хупер, Берт Рейнольдс, Дэнни ДеВито — весь цвет тогдашнего Голливуда.

Какие эпизоды оригинального шоу стоило бы посмотреть?

Задавал тон проекту пилот «Поезд-призрак» — наверное, самый поэтичный эпизод шоу, срежиссированный Спилбергом собственноручно. В нем престарелый мистер Глоб приезжал в глухую провинцию доживать свой век в доме, который его сын построил на фамильном участке. Раньше по участку проходила железная дорога, но после крушения поезда, которое случилось 75 лет назад, ее разобрали. Катастрофа произошла по вине Глоба: он заснул на рельсах перед приближающимся поездом. Машинист, увидев спящего ребенка на путях, не решился его переехать и погубил весь поезд. Теперь спустя много лет старик Глоб понимает, что призрачный поезд с мертвецами, погибшими по его вине, придет за ним, ведь у него остался неиспользованный билет. Беда в том, что, по расчетам Глоба, поезд пройдет прямиком через гостиную нового дома.

«Поезд-призрак»

В кульминацию этой душераздирающей истории Спилберг вложил весь свой поэтический талант. И пусть его сериал временами выглядит как заповедное ретро, зато позволяет увидеть Спилберга с его лучшей стороны. Ведь легендой его сделали не только дар рассказчика и продюсерская хватка, но прежде всего способность видеть поэзию за всеми сюжетами, за которые он когда-либо брался. Получится ли у создателей нового сериала войти вслед за ним в эту реку и вернуть в «Удивительные истории» ощущение чуда в наше прагматичное время — главный вопрос к предстоящему шоу.

Каждый эпизод классического сериала Спилберга длился стандартные 23 минуты, но в этом правиле было два исключения, когда серии получили расширенный хронометраж. В первом сезоне это был снятый самим Спилбергом эпизод «Миссия» о британском самолете, который летит бомбить фашистов и во время выполнения задания оказывается подбит. Стрелок остается запертым в нижнем отсеке бомбардировщика, у которого заклинило люк. Вдобавок у самолета повреждены шасси, и пилот (30-летний Кевин Костнер в расцвете мужской красоты) принимает решение садиться на брюхо. Это означает неминуемую гибель стрелка, но спасет остальной экипаж. Ситуация выглядит еще более трагичной, оттого что на земле стрелка ждет юная беременная жена. И снова из сюжета про военные приключения Спилбергу удалось сделать рассказ о чуде, проникнутый почти религиозным чувством.

«Миссия»

Во втором сезоне длинного хронометража удостоилась снятая Робертом Земекисом серия «Выходи к доске» про школьников, которые собрались проучить противного преподавателя литературы, наслав на него икоту с помощью старинного заклинания. Почему второй расширенный эпизод достался именно Земекису? Годом раньше вышла первая часть трилогии «Назад в будущее», ставшая кассовым хитом. Продюсером этого фильма был Спилберг. Серия Земекиса была сделана по той же схеме, что и кино о приключениях Марти Макфлая: попавшие в передрягу школьники плюс все тот же без устали комикующий Кристофер Ллойд. Ллойд носится за перепуганными детьми по кладбищу, держа свою отрезанную голову подмышкой — немудреный юмор и не особенно выдающиеся с современной точки зрения спецэффекты. Два самых длинных эпизода демонстрируют две главные грани шоу — юмористическую и романтическую. В те годы Спилбергу удавалось удачно сочетать и то и другое.

Каким получился ребут?

За перезагрузку сериала взялись Эдвард Китсис и Адам Хоровиц — авторы «Однажды в сказке», которые познакомились в университете на занятиях по кино, вместе приехали покорять Лос-Анджелес и присоединились к команде создателей «Остаться в живых». В их совместной фильмографии значится и один не самый удачный проект. Это сериал «Мертвое лето» , закрытый после первого сезона — попытка сыграть на модной ностальгии по 1980-м, скрестив сюжет «Остаться в живых» со слэшером про летний лагерь.

Но «Удивительные истории» и не требуют от новых авторов никаких экспериментов: у классического сериала свой особый образный ряд и своя интонация, балансирующая между романтикой и юмором. И, судя по пилоту нового шоу, для начала Китсис и Хоровиц взялись за разработку поэтической составляющей.

Вместо стандартных 23 минут пилот новых «Удивительных историй» идет почти час, и похоже, что это не случай расширенного хронометража, а новый формат сериала. Эпизод называется «Подвал» и рассказывает историю братьев Джейка и Сэма (Дилан О’Брайен), которые восстанавливают старые дома перед продажей. В одном из таких пустых домов их застает мощный ураган под названием дерехо . Спустившийся в подвал Сэм обнаруживает, что стрелку старинного барометра на стене зашкаливает, он чувствует сильнейший звон в ушах и на минуту теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что старый дом изменился: теперь он выглядит обжитым. На пороге гостиной Сэма встречает разъяренная девица с ружьем, которая принимает его за банкира, пришедшего описать имущество. Сэм узнает ее по фотографии, которую за несколько минут до урагана нашел в старой шкатулке в подвале, и понимает, что в результате природной аномалии загремел в прошлое, на 100 лет назад.

В 1919 году домом владеет разорившаяся семья его новой знакомой Эвелин (Виктория Педретти), которая должна выйти замуж за состоятельного джентльмена, чтобы поправить пришедшие в упадок дела. Так начинается история о путешествиях во времени и влюбленных, которым придется прожить в разлуке годы и десятилетия. Похоже, выбравшие для зачина такой романтический сюжет Китсис и Хоровиц верно уловили суть классического сериала и выбрали в качестве доминирующей его романтическую интонацию. Добавят ли они к следующим сериям «Удивительных историй» комедии, пока не понятно, но работать им придется на довольно короткой дистанции. Всего в первом сезоне заявлено пять эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.