Что смотреть в кино: «Камуфляж и шпионаж» и «Дело Ричарда Джуэлла»

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«Камуфляж и шпионаж»

Ланс Стерлинг — супершпион покруче Джеймса Бонда. Он анимационный, а эти ребята могут такое, что и не снилось живым актерам. Ланс вырубает злодеев ребром ладони, летает по воздуху с помощью суперкостюма и всегда одет с иголочки. Он должен подобраться к злодею, достать которого пока не смог никто, и для этого приходится работать с молодым ученым Уолтером Беккетом, который очень хочет придумать для Ланса самые крутые гаджеты и уделать коллег. Но разработанная Уолтером биодинамическая маскировка дает сбой: вместо того чтобы стать невидимкой, Ланс превращается в голубя. Говорящего голубя, с бровями и голубого цвета. Идея, конечно, блеск: злодей ни за что не распознает в этой птице легендарного шпиона. Но как быть, когда все твои навыки поменялись и удар ребром больше не выходит? Забавный мультфильм о том, как важно работать в команде, от студии Blue Sky, подарившей нам «Ледниковый период» и приключения другого голубокрылого пернатого, попугая Голубчика из «Рио». В оригинале герои говорят голосами Уилла Смита и Тома Холланда, но мы традиционно услышим дубляж.

«Дело Ричарда Джуэлла»

Клинт Иствуд снова в режиссерском кресле и снова сделал фильм о народном герое на основе реальных событий. Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер) работал охранником на Олимпиаде-96 в Атланте. Однажды недалеко от парка, где должен был проходить концерт, он обнаружил бомбу и успел эвакуировать сотни людей, прежде чем бомба все-таки взорвалась. Вместо благодарностей через пару дней власти обвинили его в подготовке теракта, а пресса открыла травлю, назвав Джуэлла врагом номер один. Вместе со своим адвокатом (блестящая, как всегда, работа Сэма Рокуэлла) бедняга пытается вернуть свое честное имя. Иствуд с традиционным мастерством снял крепкую биографическую драму о стойкости человеческого духа. При этом режиссер, как убежденный консерватор, насыщает картину своими политическими взглядами уже столь откровенно, что противостояние героя и ФБР может показаться несколько карикатурным. Тем не менее свое дело Иствуд знает: четко и последовательно он показывает историю обычного человека, простого героя без приставки «супер», и препарирует современную одержимость общества паранойей, мантрой «пиарится на трагедии» и подверженность манипуляциям со стороны СМИ.

«Девушка в лабиринте»

Экранизация одноименного бестселлера Донато Карризи, снятая писателем самолично. Саманта просыпается в странной комнате без окон, у нее сломана нога и провалы в памяти. Девушка уверена, что находится в лабиринте, но криминальный психолог Грин утверждает: ее похитили 15 лет назад, теперь она на свободе, а чтобы найти преступника, необходимо проникнуть в ее память. Параллельно с этим частный детектив Бруно Генко отчаянно пытается поймать похитителя. Мрачные тайны, кролики, решетки, яблоки — Карризи заманил в свой психологический детектив Дастина Хоффмана и Тони Сервилло, что тоже повод посмотреть картину.

«Дело Коллини»

Еще одна экранизация, на этот раз одноименного немецкого романа Фердинанда фон Шираха. Молодой неопытный Каспар Лайнен (Элиас ЭмБарек) назначен государственным адвокатом итальянского пенсионера Фабрицио Коллини (Франко Неро). Каспар с энтузиазмом берется за дело и выясняет, что Коллини убил известного бизнесмена Ханса Майера, который был его, Каспара, покровителем. Ситуация щекотливая, но Каспар намерен докопаться до правды. Она оказывается максимально неприятной и приводит молодого адвоката к крупным политическим игрокам, разоблачению коррупции и масштабному судебному скандалу в Германии.

«Горячие мамочки»

Актриса Аксель Лафон («Все пары делают это») дебютировала в режиссуре легкой летней комедией, сценарий которой также написала сама, плюс еще и сыграла здесь одну из главных ролей. Оригинальное название картины — MILF, и эта аббревиатура расшифровывается как «мама, которой я бы вдул». Три такие красотки в самом расцвете сил отбывают на Лазурный Берег, где наслаждаются не только морем и солнцем, но и молодыми парнями. Изначально в сценарии фигурировали три главных героя, но Лафон переделала его в соответствии с новыми реалиями, чтобы под соусом легкомысленного развлечения посмотреть (и показать), как зрелые женщины все еще боятся и самих себя, и осуждения обществом. Компанию смелой актрисе составили Виржини Ледуайен («Пляж») и Мари-Жозе Кроз (сериал «Джек Райан»).