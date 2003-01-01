Том Холланд помирил Disney и Sony, будучи пьяным

В эфире шоу Jimmy Kimmel Live! Том Холланд рассказал, как именно ему удалось уговорить боссов Disney и Sony вернуться к обсуждению совместных прав на Человека-паука. Ранее сообщалось, что исполнитель роли Питера Паркера встречался с руководством двух студий, но выяснилось, что все было не совсем так. Актер признался, что во время решающего разговора с главой Disney Бобом Айгером он был в пабе с семьей и к моменту его звонка успел выпить.

По словам Холланда, когда Sony объявила о прекращении сотрудничества, он написал письмо Айгеру, в котором выразил благодарность за то, что тот «изменил его жизнь к лучшему». В ответ глава Disney уточнил у актера, могут ли они поговорить по телефону. «Кто я такой, чтобы назначать время самому Бобу Айгеру», — говорит актер. Когда Айгер позвонил, Холланд находился в пабе и уже успел выпить три пинты пива. Тем не менее их диалог стал ключевым для возвращения Человека-паука во вселенную Marvel.

В итоге 27 сентября Disney и Sony достигли новой договоренности. По условиям новой сделки Disney будет получать с фильмов о Человеке-пауке около 25% прибыли, а Питер Паркер сможет появиться в одном из фильмов франшизы Marvel. Файги и Эми Паскаль выступят продюсерами третьей части. При этом Disney оставит за собой все права на выпуск сопутствующих товаров.

О том, что Кевин Файги и Marvel больше не будут сотрудничать с Sony при создании фильмов о Человеке-пауке, стало известно в августе. Ранее заключенная сделка о совместном использовании персонажа была расторгнута, после того как Disney запросила пересмотреть условия договоренности. Студия хотела получить контроль над 50% франшизы. В итоге Sony отказалась.

Третий «Человек-паук» ожидается в кинотеатрах 16 июля 2021 года.

Источник: ComingSoon



Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.