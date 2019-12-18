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Что смотреть в кино: Новые «Звездные войны», «Отверженные» и последний фильм Кубрика

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Скайуокер завершает восход, в Париже протестуют мигранты, а Том Круз и Николь Кидман возвращаются к семейной жизни.

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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Пока Кайло Рен вынашивает коварные планы о захвате Галактики, Рей под мудрым руководством генерала Леи тренируется быть джедаем. Ее задача — привести Сопротивление к победе и устроить мир во всем мире. От миссии ее отвлекают видения из прошлого, телепатические сеансы с Кайло Реном и страх перед самой собой: в восьмой части саги у Рей было видение, что она взойдет на трон ситхов, а это во вселенной «Звездных войн» недобрый знак. В общем, все очень сложно. Зато у BB8 появляется новый дружок, подозрительно смахивающий на пиксаровскую лампочку.

Джей Джей Абрамс обещал, что девятый эпизод завершит старую сагу и даст дорогу новым героям. Не то чтобы он лукавил: история Вейдеров-Скайуокеров и правда подошла к концу, но хитрецы Disney и Lucasfilm, конечно же, оставили множество лазеек, которые позволят выпустить сколько угодно сиквелов и спин-оффов. Перед создателями стояла неразрешимая задача не разочаровать вообще никого, закончить все сюжетные линии и не потерять при этом дух франшизы. Самым слабым звеном оказался сценарий: диалоги и мотивации персонажей настолько схематичны, что иногда невозможно сдержать смех. Но зато есть масштабные битвы на мечах, неожиданные камео и пара-тройка по-настоящему трогательных моментов. И, конечно, невероятный Адам Драйвер. В маске, без маски, с мечом и без меча, он выводит своего героя на шекспировский уровень и заставляет чувствительных зрителей тонуть в слезах.

«Отверженные»

Новая интерпретация романа Гюго, действие которой разворачивается в наши дни. Парижский район Монфермей и в XIX веке, и сегодня — гиблое место: 200 лет назад его населяли бедняки, сейчас — новые «отверженные», мигранты, до которых нет дела остальному обществу. Полиция в Монфермее все так же устраивает произвол и вершит справедливость пистолетом и дубинкой. В один из таких рутинных, казалось бы, дней отряд служителей закона ловит маленького мальчика за кражу львенка из цыганского цирка, кто-то из полицейских стреляет ему в лицо из флеш-пистолета, все это снимает на дрон другой мальчишка, и, вместо того чтобы спасать ребенка, полиция ищет видеозапись с уликами. Результатом станет страшное противостояние взрослых и доведенных до отчаяния детей.

Режиссер Ладж Ли — чернокожий парижанин, выросший в Монфермее — снял очень злободневное кино не только для Франции, но и для всего мира, показывая, во что может вылиться игнорирование социальных проблем и деление людей на хороших и на отбросы. Он показывает протест униженных и оскорбленных практически в документальной манере, что усиливает пугающий эффект. Несмотря на всю прямолинейность, «Отверженные» — очень живое и яростное кино, получившее в Каннах приз жюри и попавшее от Франции в шорт-лист «Оскара». Мы рассказывали о фильме с Каннского фестиваля вот тут.

«С широко закрытыми глазами»

Компания «Иноекино» выпускает в российский прокат последний фильм Стэнли Кубрика о супружеской паре в кризисе. Билл и Элис производят впечатление счастливых мужа и жены, но за красивым фасадом скрываются скука, разочарование, ревность и усталость друг от друга. Однажды Элис делится с Биллом своими сексуальными фантазиями, и тот в порыве ревности отправляется в ночное путешествие по Нью-Йорку, кульминацией которого становится оргия в загородном особняке. Провокационный эротический триллер разыгрывают Том Круз и Николь Кидман, и он стал началом краха их реальной семейной жизни. Кубрик репетировал с каждым из актеров отдельно, снимал тоже по отдельности (включая эротические сцены) и запрещал вообще выходить из роли. Съемки длились беспрерывно 46 недель, и подобное погружение не прошло для актеров даром. Зато картине это помогло: «С широко закрытыми глазами», несмотря на рейтинг R, стал самым кассовым фильмом Кубрика (более 160 млн долларов в прокате), а многие критики и сегодня считают ленту настоящим шедевром.

«Реальная любовь в Нью-Йорке»

Фильм открытия Берлинале этого года, драма датчанки Лоне Шерфиг в оригинале называется «Доброта незнакомцев» и рассказывает о нескольких героях, которых причудливо сводит судьба. Молодая мать двоих детей Клара (Зои Казан) сбегает от мужа-абьюзера и пытается выжить в Нью-Йорке. Джефф (Калеб Лэндри Джонс) постоянно теряет работу из-за неуклюжести и однажды попадает на улицу, где чуть не умирает от холода. В больнице его спасает медсестра Элис (Андреа Райзборо), которая стремится помочь всем и каждому. Элис ведет группу поддержки при церкви, куда ходят адвокат-неудачник Джон (Джей Барушель) и его друг Марк (Тахар Рахим). Последний — бывший зэк, который устроился в русский ресторан «Зимний дворец». Его содержит Тимофей (импозантный Билл Найи), и именно в «Зимнем дворце» встретятся все персонажи. Шерфиг сняла немного запутанное, но духоподъемное кино о том, как важно помогать ближнему и не позволять обращаться с собой как с ничтожеством. Уловка российского прокатчика с названием понятна: несомненно, что-то рождественское в этом есть.

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