Чудесное завершение саги Скайуокеров: Первая реакция на новые «Звездные войны»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера «Звездные войны: Скайуокер. Восход», и первые зрители спешат поделиться своими впечатлениями. После рискованных и неоднозначных «Последних джедаев» Джей Джей Абрамс взялся объединить фанатов франшизы и закончить многолетнюю фантастическую сагу, которая стартовала в далеком 1977 году.

Если судить по первым реакциям, то у Абрамса получилось. Зрители нахваливают девятый эпизод как эпичное полотно, переполненное захватывающим экшеном и душевными сценами, дающее ответы на все важные вопросы новой трилогии. Кто-то скажет, что не все так гладко, но общая оценка чрезвычайно положительная.

Вот что пишут первые зрители.

All I can say is «wow.»#StarWars: #TheRiseOfSkywalker is many things: horrifying, hopeful, violent, lowkey horny, and full of the right kind of fan service.



But most of all, it’s a fitting ending for this incredible, 40+ year-long saga. pic.twitter.com/pd2GEwI7O3 & mdash; Dan Casey (@DanCasey) December 17, 2019 «Все, что я могу сказать, — „вау“. „Звездные войны: Скайуокер. Восход“ — штука разнообразная: страшная, обнадеживающая, жестокая, незаметно сексуальная и полная правильного фан-сервиса. Но в первую очередь это достойное завершение невероятной саги, растянувшейся более чем на 40 лет».

Well… #TheRiseOfSkywalker is a drastic departure from TLJ, but also not as invigorating as TFA. It is a movie packed with action (it’s seriously nonstop), but also jammed with fan service. @starwars fans — brace for the debates. pic.twitter.com/DjKo9ejRWw & mdash; CinemaBlend (@CinemaBlend) December 17, 2019 «Ну… „Скайуокер. Восход“ — крутой уход от „Последних джедаев“, но вместе с тем не столь же воодушевляющий, как „Пробуждение силы“. Это фильм, полный экшена (серьезно, он идет без остановки), но также наполненный фан-сервисом. Фанаты „Звездных войн“, готовьтесь к спорам».

Just stepped out of #TheRiseofSkywalker. It’s an immensely satisfying and MASSIVE end to the saga. It somehow addresses issues, problematic characters, and most unanswered questions from The Force Awakens and The Last Jedi too. pic.twitter.com/TMKeXCXuUx & mdash; Rob Keyes (@rob_keyes) December 17, 2019 «Только что с просмотра „Скайуокер. Восход“. Невероятно удовлетворительный и МАСШТАБНЫЙ финал саги. Каким-то образом он разбирается с проблемными персонажами и вопросами, которые остались без ответов после „Пробуждения силы“ и „Последних джедаев“».

The Rise of Skywalker has a ton of content packed into one movie as well and wastes no time. It’s like two Star Wars movies in one. Lots of fan service bonuses too 😉 & mdash; Rob Keyes (@rob_keyes) December 17, 2019 «В „Скайуокер. Восход“ напихана масса содержимого, и он не тратит время зря. Это как два фильма по „Звездным войнам“ в одном. Как бонус огромное количество фан-сервиса».

#StarWars #TheRiseOfSkywalker is good. It’s big and full of surprises and, in the words of Luke Skywalker, «This is not going to go the way you think.» pic.twitter.com/nruJtzaMC4 & mdash; The Brandalorian (@BrandonDavisBD) December 17, 2019 «„Скайуокер. Восход“ просто так не описать. Это большое, огромное, зрелищное кино с высокими ставками, которое фанаты будут долго обсуждать».

#StarWars #TheRiseOfSkywalker thrives on moments designed for big fans. There’s a lot of cause for cheer throughout and they went for some really big ideas. Can’t wait to talk in more detail!! pic.twitter.com/okgkJEapi4 & mdash; The Brandalorian (@BrandonDavisBD) December 17, 2019 «„Скайуокер. Восход“ живет за счет моментов, созданных для фанатов. Хватает моментов, вызывающих радость, и они вставили в фильм несколько крупных идей. Не терпится обсудить подробнее».

I’m gonna need a minute to digest #StarWarsTheRiseofSkywalker. There’s so much movie in this movie. But its best moments are the quietest and most human. Giving this more of a think, though. & mdash; Adam B. Vary (@adambvary) December 17, 2019 «Мне нужно время, чтобы переварить „Скайуокер. Восход“. В фильме так много всего. Но лучшие моменты тихие и самые человечные. Я еще подумаю».

#StarWarsRiseofSkywalker reaction: JJ Abrams nailed it. He was able to bring a cohesive arc to this trilogy that feels like a fitting end to the saga as a whole. I’m so emotionally drained. Star Wars fans will be very happy. & mdash; Peter Sciretta (@PeterSciretta) December 17, 2019 «Реакция на „Скайуокер. Восход“: Джей Джей Абрамс справился. Он смог создать связный финал трилогии, который смотрится как идеальный конец всей саги. Я эмоционально вымотан. Фанаты „Звездных войн“ будут очень счастливы».

#RiseOfSkywalker has a bumpy start but finds its footing and when it does, it flies — especially the third act. Dug the conclusion of certain key storylines, some of which I didn’t think I wanted. Random big likes — the use of Rey’s theme, lots of lightsabers and D-O. #StarWars & mdash; Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 17, 2019 «У „Скайуокер. Восход“ неровное начало, но в какой-то момент он твердо встает на ноги, и, когда это происходит, фильм взлетает, особенно в третьем акте. Пришлось по вкусу завершение определенных ключевых сюжетных линий. Отдельно понравились использование музыкальной темы Рей, множество световых мечей и дроид D-O».

Epic. All of it. #TheRiseofSkywalker is a terrific finale that is just stuffed with so much of everything. Action, adventure — answers!! — humor, heart, love, and grit. I spent the entire second half with tears in my eyes — a wonderful way to end the Skywalker story pic.twitter.com/K2NhHSGWzM & mdash; Erik Davis (@ErikDavis) December 17, 2019 «Эпично. Целиком и полностью. „Скайуокер. Восход“ — потрясающее завершение, до краев наполненное всем возможным. Экшен, приключения, ответы, юмор, душа, любовь и суровость. Всю вторую половину я смотрел со слезами на глазах — чудесный способ завершить историю Скайуокеров».

All I’ll say about #RiseofSkywalker is that I cried 3x… which seems fitting for the end of the 3rd trilogy to which I’ve devoted so much of my time 😢😢😢 It was everything and nothing that I expected. Thank you @jjabrams 🤩 #starwars pic.twitter.com/JntmkuXuRE & mdash; Angelique Jackson (@angelique814) December 17, 2019 «Все, что я могу сказать о „Скайуокер. Восход“: я плакала трижды. Что, кажется, отлично подходит финалу третьей трилогии, которой я посвятила большую часть моей жизни. Фильм одновременно все и ничего из того, что я ожидала. Спасибо, Джей Джей Абрамс».

When people talk about #StarWars, they talk about their childhoods. Their best memories. The people they loved and shared it with.#TheRiseOfSkywalker brings back all those feelings. And then some.



I absolutely loved it.



And now I feel… pic.twitter.com/5wkQh6v97G & mdash; Anthony Breznican (@Breznican) December 17, 2019 «Когда люди говорят о „Звездных войнах“, они вспоминают свое детство. Свои лучшие воспоминания. Людей, которых они любят и с которыми разделили сагу. „Скайуокер. Восход“ возвращает все эти ощущения. И добавляет сверху. В полном восторге».

I’m still processing #StarWars #TheRiseofSkywalker. The emotional highs are spectacular, and there are a lot of payoffs (some earned, some not). But some choices feel like an unnecessary course-correct from The Last Jedi and some just plain don’t make sense. Need to see it again pic.twitter.com/NcgBbAeCVx & mdash; Laura Prudom (@LauInLA) December 17, 2019 «Все еще пытаюсь понять „Скайуокер. Восход“. Выдающиеся эмоциональные моменты и множество развязок (какие-то заслуженны, какие-то — нет). Одни решения — неуместная попытка что-то исправить после „Последних джедаев“, другие выглядят просто бессмысленно. Надо еще раз посмотреть».

I’ve seen #StarWarsTheRiseofSkywalker. It’s… a lot. There’s a lot I like and some I loved but overall my feelings are pretty mixed. It felt like an apology for The Last Jedi in some ways and a sequel to The Force Awakens in many, which I found frustrating. pic.twitter.com/6m8sOQWhTx & mdash; Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) December 17, 2019 «Посмотрела „Звездные войны: Скайуокер. Восход“. И там… много всего. Многое понравилось, от чего-то в восторге, но в целом реакция неоднозначная. Местами выглядит как извинение за „Последних джедаев“, а часто смотрится как сиквел „Пробуждения силы“, что вызывало у меня раздражение».

В российских кинотеатрах фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» появится 19 декабря. Билеты уже в продаже.