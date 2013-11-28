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Чудесное завершение саги Скайуокеров: Первая реакция на новые «Звездные войны»

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В Лос-Анджелесе состоялась премьера «Звездные войны: Скайуокер. Восход», и первые зрители спешат поделиться своими впечатлениями. После рискованных и неоднозначных «Последних джедаев» Джей Джей Абрамс взялся объединить фанатов франшизы и закончить многолетнюю фантастическую сагу, которая стартовала в далеком 1977 году.

Если судить по первым реакциям, то у Абрамса получилось. Зрители нахваливают девятый эпизод как эпичное полотно, переполненное захватывающим экшеном и душевными сценами, дающее ответы на все важные вопросы новой трилогии. Кто-то скажет, что не все так гладко, но общая оценка чрезвычайно положительная.

Вот что пишут первые зрители.

«Все, что я могу сказать, — „вау“. „Звездные войны: Скайуокер. Восход“ — штука разнообразная: страшная, обнадеживающая, жестокая, незаметно сексуальная и полная правильного фан-сервиса. Но в первую очередь это достойное завершение невероятной саги, растянувшейся более чем на 40 лет».

«Ну… „Скайуокер. Восход“ — крутой уход от „Последних джедаев“, но вместе с тем не столь же воодушевляющий, как „Пробуждение силы“. Это фильм, полный экшена (серьезно, он идет без остановки), но также наполненный фан-сервисом. Фанаты „Звездных войн“, готовьтесь к спорам».

«Только что с просмотра „Скайуокер. Восход“. Невероятно удовлетворительный и МАСШТАБНЫЙ финал саги. Каким-то образом он разбирается с проблемными персонажами и вопросами, которые остались без ответов после „Пробуждения силы“ и „Последних джедаев“».

«В „Скайуокер. Восход“ напихана масса содержимого, и он не тратит время зря. Это как два фильма по „Звездным войнам“ в одном. Как бонус огромное количество фан-сервиса».

«„Скайуокер. Восход“ просто так не описать. Это большое, огромное, зрелищное кино с высокими ставками, которое фанаты будут долго обсуждать».

«„Скайуокер. Восход“ живет за счет моментов, созданных для фанатов. Хватает моментов, вызывающих радость, и они вставили в фильм несколько крупных идей. Не терпится обсудить подробнее».

«Мне нужно время, чтобы переварить „Скайуокер. Восход“. В фильме так много всего. Но лучшие моменты тихие и самые человечные. Я еще подумаю».

«Реакция на „Скайуокер. Восход“: Джей Джей Абрамс справился. Он смог создать связный финал трилогии, который смотрится как идеальный конец всей саги. Я эмоционально вымотан. Фанаты „Звездных войн“ будут очень счастливы».

«У „Скайуокер. Восход“ неровное начало, но в какой-то момент он твердо встает на ноги, и, когда это происходит, фильм взлетает, особенно в третьем акте. Пришлось по вкусу завершение определенных ключевых сюжетных линий. Отдельно понравились использование музыкальной темы Рей, множество световых мечей и дроид D-O».

«Эпично. Целиком и полностью. „Скайуокер. Восход“ — потрясающее завершение, до краев наполненное всем возможным. Экшен, приключения, ответы, юмор, душа, любовь и суровость. Всю вторую половину я смотрел со слезами на глазах — чудесный способ завершить историю Скайуокеров».

«Все, что я могу сказать о „Скайуокер. Восход“: я плакала трижды. Что, кажется, отлично подходит финалу третьей трилогии, которой я посвятила большую часть моей жизни. Фильм одновременно все и ничего из того, что я ожидала. Спасибо, Джей Джей Абрамс».

«Когда люди говорят о „Звездных войнах“, они вспоминают свое детство. Свои лучшие воспоминания. Людей, которых они любят и с которыми разделили сагу. „Скайуокер. Восход“ возвращает все эти ощущения. И добавляет сверху. В полном восторге».

«Все еще пытаюсь понять „Скайуокер. Восход“. Выдающиеся эмоциональные моменты и множество развязок (какие-то заслуженны, какие-то — нет). Одни решения — неуместная попытка что-то исправить после „Последних джедаев“, другие выглядят просто бессмысленно. Надо еще раз посмотреть».

«Посмотрела „Звездные войны: Скайуокер. Восход“. И там… много всего. Многое понравилось, от чего-то в восторге, но в целом реакция неоднозначная. Местами выглядит как извинение за „Последних джедаев“, а часто смотрится как сиквел „Пробуждения силы“, что вызывало у меня раздражение».

В российских кинотеатрах фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» появится 19 декабря. Билеты уже в продаже.

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