Чудесное завершение саги Скайуокеров: Первая реакция на новые «Звездные войны»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера «Звездные войны: Скайуокер. Восход», и первые зрители спешат поделиться своими впечатлениями. После рискованных и неоднозначных «Последних джедаев» Джей Джей Абрамс взялся объединить фанатов франшизы и закончить многолетнюю фантастическую сагу, которая стартовала в далеком 1977 году.
Если судить по первым реакциям, то у Абрамса получилось. Зрители нахваливают девятый эпизод как эпичное полотно, переполненное захватывающим экшеном и душевными сценами, дающее ответы на все важные вопросы новой трилогии. Кто-то скажет, что не все так гладко, но общая оценка чрезвычайно положительная.
Вот что пишут первые зрители.
В российских кинотеатрах фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» появится 19 декабря. Билеты уже в продаже.