Марс в Нептуне: Как «Вероника Марс» предугадала моду на школьный нуар

Не очень известная в России «Вероника Марс» абсолютно заслуживает статуса культового сериала. Круг ее поклонников невелик, зато эти поклонники так преданы любимому произведению, что добились его возрождения. Да, многие преждевременно закрытые сериалы спасают другие телеканалы или стриминговые сервисы, кому-то удается завершить историю теле-или кинофильмом, но это один шанс. У «Вероники» таких шансов было два: спустя семь лет после закрытия сериала его создатели при поддержке фанатов сняли полнометражный фильм, а сейчас, еще через пять лет, выпустили новый, четвертый сезон.

«Вероника Марс», фильм 2014 года

Первый мрачный

«Веронику Марс» придумал американский писатель и сценарист Роб Томас. В конце 1990-х он написал сценарий романтического ситкома «Печенье с предсказаниями» про три одновременных свидания в китайском ресторане, протекающие совсем по-разному. Еще до выхода фильма сценарий увидели нужные люди из телеиндустрии, и Томас стал получать предложения о работе от телевизионных студий. Он писал сценарии для «Бухты Доусона» и даже запустил свой собственный сериал «Купидон» (хотя его быстро закрыли; спустя 10 лет Томас смог снять его ремейк), но последующие несколько лет удача отворачивалась от Томаса. Пилотные эпизоды, над которыми он работал, не получали продолжение. Прорыв случился благодаря встрече с руководством телеканала UPN, который и заказал съемки «Вероники» для премьеры осенью 2004 года.

В то время UPN находился в сложном положении: у него не было собственного лица, рейтинги были неудовлетворительными, единственным успешным проектом канала было реалити-шоу «Топ-модель по-американски», так что руководство очень надеялось на аудиторию молодых женщин. Годом ранее на UPN закончился сериал «Баффи, истребительница вампиров», а новой истории о какой-нибудь храброй старшекласснице у продюсеров не было. Приключения саркастичной школьницы, ставшей частным детективом и расследующей убийство лучшей подруги, идеально решали все проблемы канала.

Посмотрев трейлер сериала (миловидная блондинка Кристен Белл в главной роли, солнечные пляжи вымышленного города Нептун, полные красавцев серферов и волейболисток), трудно было предположить, что у «Вероники Марс» гораздо меньше общего с подростковыми драмами вроде «О.С. — Одинокие сердца» или «Холм одного дерева», чем с суровым нуаром. Именно этот контраст формы и содержания стал главным аттракционом для зрителей. Да, следствие тут вел не пьющий неудачник в шляпе, но остальные приметы черного фильма были на месте: Вероника жила изгоем в мире богатых, красивых и знаменитых; предательство и разочарования подстерегали ее на каждом углу; доверять она могла только паре человек. В первой же серии Вероника сообщала зрителям, что стала жертвой изнасилования незнакомцем на вечеринке.

У жителей Нептуна было полно скелетов в шкафу, жизнь в городе фактически контролировали несколько влиятельных семей, почти вся полиция была коррумпирована. Историю комментировали закадровые монологи Вероники, типичный прием нуара и девичьей исповедальной мелодрамы одновременно («Дорогой дневник...»). Этот войсовер обрамлял эпизоды и сцены с участием ее подруги Лили Кейн, убитой за год до событий первого сезона. Лили появлялась во флешбэках, снах и галлюцинациях главной героини. Чтобы сомнений не оставалось, сериал был снят с узнаваемыми приветами нуару, то есть с обилием тревожных, прихотливых ракурсов (камера то ложилась на пол, то взлетала ввысь) и сцен с резким, контрастным освещением (на вечеринках или ночью).

Расследование обстоятельств убийства Лили постепенно приводит к тому, что Веронику и ее отца, детектива Кита Марса, ненавидит весь город, включая родных и близких. Закрывшись в ракушку цинизма и сарказма, Вероника начинает за деньги помогать одноклассникам в решении их деликатных проблем, используя навыки, подсмотренные у отца, параллельно пытаясь вычислить имена убийцы Лили и своего таинственного насильника.

Первые два сезона строились по одинаковой схеме: есть основная детективная линия, которая завершается лишь в финале сезона, но каждую неделю Вероника параллельно расследует другое дело, знакомя нас с жителями и нравами Нептуна (а заодно пытается наладить отношения с отвернувшимися от нее друзьями и бойфрендом). Узнав правду об убийстве Лили, во втором сезоне Вероника сталкивается с поистине суперзлодейским преступлением — подстроенным крушением школьного автобуса.

В третьем сезоне формула изменилась — отчасти потому, что изменился заказчик сериала. UPN, несмотря на отдельные успехи вроде «Топ-модели», не смог войти в высшую лигу, поэтому его владельцы объявили о слиянии с другим товарищем по несчастью — The WB. В 2006 году UPN и The WB превратились в CW. Новый телеканал не мог на равных состязаться с «большой четверкой» (ABC, NBC, Fox, CBS), но претендовал на лидерство в одном конкретном сегменте американской аудитории — женщины в возрасте от 18 до 34 лет. Парадоксально, но созданная именно для этого сегмента «Вероника Марс» в новую концепцию вписаться не смогла.

Дело в том, что Роб Томас очень боялся, что сериал снимут с эфира, поэтому постоянно вводил в сценарий все новые и новые сюжетные линии с долгоиграющим потенциалом. Но именно это и отпугивало новых зрителей, которые из любопытства включали CW.

Продюсеры попросили Томаса упростить сюжетную структуру: вместо одной большой тайны в третьем сезоне осталось две масштабом поменьше, чтобы дать шанс некоторым зрителям подключиться с середины. Изначально Томас вообще планировал дать Веронике три главных дела, но, когда узнал, что в сезоне будет 20 серий а не 22, как прежде, ограничился двумя.

Однако и это не помогло радикально исправить ситуацию. «Вероника Марс» никак не могла увеличить свою аудиторию. Первый сезон смотрело 2,5 миллиона человек. Для сравнения: первый сезон стартовавшего той же осенью 2004 года «Хауса» — больше 13 миллионов. В 2007 году CW объявил, что продлевать «Веронику» не будет. К счастью, Томас успел написать заключительный эпизод таким образом, что он стал как будто последней главой всей истории Вероники и, как требуют каноны нуара, главой несчастливой. Девушке удавалось выяснить правду об очередном преступнике, но слишком дорогой ценой: она снова потеряла уважение близких, ее отец Кит Марс опять стал персоной нон-грата в Нептуне, и складывалось ощущение, что все победы семьи детективов ни к чему не привели.

Но это, конечно, не так: «Вероника» предвосхитила (а возможно, и частично спровоцировала) спрос на подростковый неонуар, который сейчас успешно эксплуатирует тот же CW, за годы пересмотревший отношение к рейтингам. Следующий знаковый проект Томаса — «Я — зомби» (шоу завершилось только что, 1 августа 2019 года) — смотрело меньше людей, чем «Веронику», но ему дали пять сезонов! Ее очень легко представить в одном ряду с популярнейшим «Ривердэйлом» или грядущей «Нэнси Дрю».

Кроме того, появление в «Веронике» было немаловажной ступенью карьеры для многих сегодняшних звезд. Призрака Лили Кейн играла Аманда Сайфред (через много лет она появится в другом солнечном неонуаре — третьем «Твин Пикс» в роли дочери Бобби и Шелли Бриггс). В улыбчивой Джии Гудман без труда можно узнать будущую Джессику Джонс (Кристен Риттер). Новая звезда киновселенной Marvel и «Мира Дикого Запада» Тесса Томпсон играла одну из главных ролей весь второй сезон.



Второе рождение

Аудитория сериала действительно была небольшой, но очень преданной. Получив печальные известия, фанаты организовали серию кампаний в поддержку «Вероники»: арендовали самолет с баннером, который летал над офисом CW, послали в офис около десяти тысяч шоколадок Mars и координировали одновременные массовые покупки цифровых изданий эпизодов. Томас тоже не оставлял надежды: когда CW предложил ему придумать сериал про молодого агента ФБР, он ответил, что хотел бы сделать главной героиней повзрослевшую Веронику. Роль ее начальника должен был сыграть харизматичный Уолтон Гоггинс («Правосудие», «Сыны анархии»), а действие разворачивалось бы спустя пять лет после третьего сезона. Томас даже снял условный трейлер этого проекта (он вышел на DVD-издании третьего сезона). Однако, потратив две недели на размышления после просмотра трейлера, CW отказался от этой идеи, и Томас вскоре занялся другими делами (в частности, сериалом «Мастера вечеринок»), хотя и не оставлял надежды возродить «Веронику Марс». В интервью он часто говорил, что собирается продолжить ее историю в формате фильма.

Роб Томас и Кристен Белл / Фото: Getty Images

А Кристен Белл после отмены сериала нашла себя в двух неожиданных амплуа. Во-первых, актриса, три года игравшая глубоко трагичного персонажа, с головой окунулась в мир незатейливых комедий («В пролете», «Это развод!», «Формула любви для узников брака»). Во-вторых, роль закадрового рассказчика в «Веронике» принесла Кристен репутацию умелого актера озвучания. Она стала нарратором в сериале «Сплетница», озвучила одного из ключевых персонажей в первых играх популярной серии «Assassin’s Creed» и, наконец, принцессу Анну в мультфильме «Холодное сердце» (начинавшая на Бродвее Кристен еще и спела все песни принцессы).

В 2013 году Роб Томас узнал от знакомого музыканта о существовании краудфандинга и платформе Kickstarter. Все актеры, снимавшиеся в сериале, были готовы участвовать в продолжении (единственным исключением стал Тедди Данн, который после второго сезона променял актерскую карьеру на юридическую практику). Идей для сценария у Томаса хватало, вопрос был именно в финансировании — для фильма нужно было найти 2 миллиона. Эту сумму собрали меньше чем за 11 часов, деньги перечислило более 90 000 человек, и в итоге кампания принесла фильму 5 миллионов.

На съемках фильма «Вероника Марс»

Через год после старта сбора средств фильм вышел на цифровых платформах. От первоначальной идеи с ФБР Томас отказался. Повзрослевшая Вероника готовилась к юридической карьере, но была вынуждена вернуться в родной город, чтобы помочь бывшему бойфренду Логану, обвиненному в убийстве. По ходу сюжета Вероника попадала на встречу выпускников, и сам фильм был больше похож на встречу выпускников, чем на самостоятельный детектив. Ради фан-сервиса Роб Томас попытался уместить в хронометраж фильма как можно больше намеков, отсылок, камео, картина вообще не брала в расчет существование возможных случайных зрителей. С другой стороны, история со сбором средств напомнила широкой общественности и людям из индустрии о существовании бренда «Вероника Марс», правда последствий пришлось подождать еще несколько лет.

На премьере фильма «Вероника Марс», 2014

Завершив работу над фильмом, Томас взялся за работу над, пожалуй, самым знаковым своим проектом после «Вероники» — сериалом «Я — зомби» по мотивам одноименного комикса. Кристен Белл в 2016-м получила главную роль в успешном комедийном сериале «В лучшем мире» (за которую, в частности, выдвигалась на «Золотой глобус»). Этот сериал осенью 2019 года тоже выйдет на последний сезон.

Третье пришествие

Завоевав, таким образом, кредит доверия, Белл и Томас снова добились возрождения «Вероники Марс», но на стриминговом сервисе Hulu. Томас опять изменил устройство сериала — теперь все восемь эпизодов сезона посвящены одному преступлению (серийному бомбисту, атаковавшему Нептун во время наплыва отдыхающих). Изменился и авторский подход: в четвертом сезоне Томас попытался сделать действительно дружелюбное к новому зрителю шоу.

Это получилось. Хотя новый сюжет является прямым продолжением старого сериала, фильма и даже романов про Веронику Марс, написанных Томасом и соавторами, зритель, который не видел предыдущие злоключения главных героев, довольно быстро во всем разберется. События десятилетней давности превратились в далекое и малоинтересное уже прошлое даже для их свидетелей, поэтому Вероника, Кит и Логан кривятся, когда новые герои расспрашивают о делах 2004 года.

Короткий сезон позволил больше внимания (и бюджета) уделить качеству продакшена, поэтому новые эпизоды смотрятся солидней, чем старые. В оригинальном сериале вид из окна порой заменял откровенно картонный задник, а эффект пересвета, маркировавший сцены-флешбэки, сегодня однозначно ассоциируется с провинциальным телевидением. Новую «Веронику» задумывали как конкурентку современным лаконичным детективным сериалам, хотя присущие нуару драматические ракурсы и грубое, дающее глубокие тени освещение, как в старой «Веронике», здесь время от времени используются.

В общем, четвертый сезон намеренно сделан в духе мягкой перезагрузки (тут даже есть недвусмысленные указания на то, что в будущем героиня покинет Нептун навсегда). Томас и Белл не скрывают, что на Веронику у них большие планы. Белл в свежем интервью говорит: «Надеюсь, что наша история еще не кончена. Я собираюсь продолжать играть Веронику, пока не помрут все жители Нептуна». Учитывая повышенную кровожадность сценаристов, проявленную как в фильме, так и в новом сезоне, случится это довольно скоро.