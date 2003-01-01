Что смотреть дома: «Семейный брак», «В клетке» и «Середина 90-х»

«Большая маленькая ложь», 2-й сезон

HBO / «Амедиатека»

На благотворительном маскараде в приятном и богатом городке на севере Калифорнии убили человека. Далее в течение восьми серий первого сезона мы наблюдали историю нескольких подруг, мам первоклассников, полную предательства, лицемерия, сексизма, домашнего насилия, и пытались понять, что именно привело к трагедии. Однако дело этим не кончилось. Изначально «Большая маленькая ложь» задумывалась как мини-сериал на один сезон, но четыре «Золотых глобуса», пять «Эмми» и зрительский успех не дали шанса остаться ей в рамках запланированного формата. Режиссером второго сезона выступила Андреа Арнольд (призы Каннского фестиваля за «Аквариум» и «Американскую милашку»), а без того солидный актерский состав пополнила Мэрил Стрип. Она играет мать персонажа Александра Скарсгарда и пытается выяснить, что же на самом деле произошло с ее сыном.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«В клетке»

Start / Okko

После семи лет тюрьмы в родной Калининград возвращается Сергей Евдокимов по прозвищу Волчок. Бывший участник боев без правил, осужденный по 228-й статье за хранение и сбыт наркотиков, он видит, что в городе ему не особы рады: мать спивается, любимая девушка совсем не ждет. Ко всему прочему в город нагрянул и его отец, тоже бывший боец MMA, Алексей Евдокимов, с которым у Волчка, прямо скажем, непростые отношения. Сериал про жизнь суровых и угрюмых мужчин в мрачном городе (Калининград может быть и таким) — продюсерский дебют актера Павла Прилучного, сыгравшего здесь одну из главных ролей. И он, и исполнитель роли его отца Владимир Епифанцев участвовали в боевых сценах без дублеров.

«Семейный брак»

See-Saw Films / КиноПоиск

Эксклюзивная премьера КиноПоиска — британский сериал о супругах, которые, перед тем как идти на прием к семейному психологу, встречаются за столиком паба и устраивают друг другу любительский сеанс психотерапии. Обсуждают секс, любовников, детей, Брекзит, своего психолога и совместные перспективы. Десятиминутные серии (всего их 10), в кадре двое актеров (Крис О’Дауд и Розамунд Пайк), много хорошо знакомых тем и шуточек, наконец, озвучивают Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Режиссер — мэтр Стивен Фрирз.

«Криптон», 2-й сезон

DC Entertainment / КиноПоиск

Новый сезон сериала о родине Супермена, планете Криптон. В центре внимания — его дедушка Кэмерон Кафф, он же Сэг-Эл, и сама планета, на которой борются за власть и бастуют против несправедливости. В общем, сериал — шанс узнать, как Криптон стал таким особенным местом, где рождаются сверхлюди. Одним из создателей стал Дэвид С. Гойер.

«Слишком стар, чтобы умереть молодым»

Amazon Prime

Во время службы полицейский Мартин совершил страшную ошибку, и теперь сразу несколько ОПГ — русская мафия, якудза, мексиканские бандиты и прочие — ждут от него, так сказать, извинений. Десятисерийный неонуар от датчанина Николаса Виндинга Рефна с Майлзом Теллером в главной роли получился медленным, атмосферным и еще до своего релиза заслужил сравнения с «Твин Пикс».

«Последствия»

КиноПоиск

1946 год. Британец Льюис Морган приезжает в Гамбург, чтобы заняться восстановлением города, превращенного за время войны практически в руины. Его селят в конфискованный для нужд Британии особняк, принадлежащий немецкому архитектору Люберту. Но и сам Люберт продолжает здесь жить. Теперь представителям двух еще недавно вражеских наций нужно удержаться от того, чтобы не продолжить эту войну в локальном масштабе. Отличные актерские работы Александра Скарсгарда, Джейсона Кларка и Киры Найтли, которая играет супругу британца Моргана.

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«Середина 90-х»

КиноПоиск

Тинейджер Стиви живет в середине девяностых в Калифорнии. Он любит музыку, катается на скейте, водится с дурной компанией, ссорится с матерью и всячески пытается быть старше. Режиссерский дебют актера Джоны Хилла вдохновлен «Детками» Ларри Кларка и сериалом «Это — Англия». Ну, и, очевидно, его собственным детством.

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