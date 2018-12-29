Что смотреть дома: «Предприятие „Божий дар“», «Черное зеркало» и «Дэдвуд»

«Предприятие „Божий дар“»

MGM Television / КиноПоиск

Еще недавно Джеймс был пожарным, и он не смог тогда спасти трех людей. Теперь он скиталец, который пытается избавиться от демонов прошлого (являющихся в виде черно-белых кадров горящего дома) — выглядит несчастным, спит в поле, пьет в баре. За стойкой он и встречает фокусника Пола, сына местного пастора Байрона Брауна и его жены Лилиан, религиозных аферистов, обдирающих прихожан. Пол предлагает Джеймсу хитрый план того, как обчистить родителей. Так начинается история, которая наверняка по всем законам неонуара закончится не так, как мы ожидаем.

Сериал, вышедший эксклюзивно на КиноПоиске, снимали в штате Нью-Мехико. Он получился таким же пыльным, мрачным и напряженным, как «Во все тяжкие», стильным, как «Фарго», а по характеру юмора, абсурда и плутовства похожим на работы братьев Коэн. В роли пастора — Бен Кингсли, в роли Пола — Дэймон Херриман, сыгравший Чарли Мэнсона в новом фильме Тарантино.

«Страна Рождества»

AMC

Экранизация романа «NOS4A2» Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Название книги расшифровывается как «Носферату» — так называл вампиров Брэм Стокер. В центре сюжета — девушка Вик МакКуин, которая обладает уникальной способностью отслеживать местонахождение существа, похищающего детей и питающегося их душами. Последнего играет Закари Куинто, которого не сразу узнать в гриме.

«Дэдвуд»

HBO / «Амедиатека»

Полнометражный фильм, снятый по мотивам популярного сериала-вестерна. Действие разворачивается спустя десять лет после событий третьего сезона. Герои съезжаются в Дэдвуд, чтобы отметить официальное признание Южной Дакоты самостоятельным штатом, но праздник выходит не таким уж радужным. В кадре появится море знакомых по сериалу персонажей, но фильм получился вполне самостоятельным. Вообще-то «Дэдвуд» должны были снять еще тогда, в нулевые, после завершения сериала, но случилась заминка: все подписанные Крисом Альбрехтом, одним из руководителей HBO, контракты были заморожены (в их числе «Дэдвуд»), после того как продюсера арестовали за нападение на свою девушку на парковке около казино. А вы говорите Дикий Запад.

Фильм можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Рассказ служанки», 3-й сезон

Hulu, 5 июня / Videomore

Продолжение сериала-антиутопии по мотивам романа Маргарет Этвуд. На этот раз Джун Осборн (Элизабет Мосс) окажется в самом сердце тоталитарной республики Галаад, где ее ждет масштабный мятеж против правящего режима. Обещаются новые размышления о правах женщин, облаченных в красные накидки и боннеты — белые шапочки.

«Черное зеркало», 5-й сезон

Netflix

Прошло полгода с выхода интерактивного спецвыпуска «Брандашмыг», и сериал возвращается в более привычном виде. Хотя сложно говорить о привычности в случае с «Черным зеркалом». Новый сезон состоит из трех эпизодов. Первый рассказывает о водителе такси, бросившем вызов миру смартфонов, второй повествует о попытках девочки-подростка познакомиться с поп-звездой, третий сводит вместе бывших однокурсников, некогда приятелей. Обещаются эксцентричные драматические повороты, звезды уровня Энтони Маки и Майли Сайрус, отношения с виртуальным миром и новыми технологиями.

«Короче»

Yellow, Black & White / Start

Российская версия одноименного французского сериала Bref, каждый эпизод которого — зарисовка из жизни обычного тридцатилетнего парня. То он глупо знакомится с девушкой на вечеринке, то вспоминает юность, прошедшую в 2000-е, то выстраивает отношения с домашним котом. Легкие сюжеты, забавный юморок — что приятно, по одной шутке приходится на каждые две-три фразы.