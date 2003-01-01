Дозор окончен: Что мы узнали из документального фильма об «Игре престолов»

Режиссер присоединилась к команде в начале восьмого сезона и провела бок о бок со съемочной группой около года, разъезжая с ней от Северной Ирландии до Испании и Хорватии. Этот док о сериале должен был стать последним подарком канала HBO тем фанатам, которые еще не пришли в себя после завершения шоу и хотят любой ценой продлить удовольствие от просмотра, но получился он на уровне сочинений мейстеров Цитадели (то есть так себе). Вместо взгляда изнутри на закулисье «Игры престолов» зрителей ждет двухчасовая хроника производственного процесса, разбавленная несколькими сентиментальными моментами.

Рассказ ведется от лица участников съемок, обычно остающихся в тени — исполнительного продюсера и художника-постановщика, гримеров и актеров массовки, менеджеров локаций и каскадеров. Шоураннеры Бениофф и Уайсс почти не попадают в кадр, как и главные звезды. Каст в полном составе появляется лишь в сцене читки сценария восьмого сезона. На пару секунд видно Лину Хиди, Питера Динклэйджа и Николая Костер-Вальдау. Дальше фанатам придется удовлетвориться парой интервью с Эмилией Кларк и Китом Харингтоном. Создатели решили сосредоточить внимание на производственных моментах — от вопроса питания на площадке до плохой погоды в Исландии — и переходят вслед за своими героями из гримерки в муляжный цех и обратно. Повседневная жизнь иногда радует комическими деталями — вихты, которые разогревают еду в контейнерах, и прочее, — но в целом чуть ли не главным персонажем фильма стал парик Дейенерис Таргариен («Это самые лучшие волосы, которые у меня были!»).

Первое, что понимает зритель, когда он смотрит «Последний дозор»: «Игра престолов» — это в первую очередь очень большой продакшен, на котором работают тысячи людей, и часто многие из них не знают, чем заняты их коллеги в соседнем павильоне. На съемочной площадке можно в прямом смысле потеряться (эпизод с протезистом, которая никак не может найти четвертый цех), а подготовка к съемкам напоминает цикл мусороперерабатывающего завода, только вместо отходов здесь обломки человеческих конечностей, тысячи доспехов, которые нужно зафактурить, и тонны искусственного снега. «Что вы сегодня делаете?» — «Штаны Джейме Ланнистера», — так начинается новый день для обитателей Titanic Studios. Когда съемки заканчиваются, пустые декорации продолжают жить своей жизнью. Так, менеджер по локациям ходит по гипсокартонному Черному замку и с ужасом смотрит в какой-то пыльный угол: «Здесь мы убили Джона Сноу — никогда этого не забуду». Случались ситуации и похуже. Тот же менеджер по локациям признается, что однажды на зимних съемках было «250 статистов и ни одного сортира».

Наиболее живо выглядит сюжетная линия, связанная с сотрудником постановочного отдела, в чью задачу входит рассыпать на площадке снег (весь снег в ИП и даже в Винтерфелле — это бумага, смешанная с водой). История эксперта по протезированию Сары Гауэр еще более сентиментальна: она все время разговаривает по скайпу с дочерью, с которой ее разлучила работа. Но съемочная площадка ИП более добра к своим героям, чем сериал, и поэтому девочку ждет по-настоящему волшебный хеппи-энд: она снимется в последней сцене сериала, где Джон Сноу ведет одичалых и их детей за Стену. В кадре также ненадолго появляются режиссеры Дэвид Наттер и Мигель Сапочник, которые сетуют на тяжелый ночной режим съемок. Впрочем, этим их участие в фильме и ограничивается. Кажется, что Финли запрещено задавать любые вопросы, связанные с их непосредственной работой или художественными решениями. Только фраза Сапочника «А сейчас дымовой апокалипсис!» дает хоть какое-то представление о том, что творилось на площадке. Несмотря на то, что «Последний дозор» оставляет ощущение недосказанности, это единственная возможность увидеть, как Эмилия Кларк репетирует сцену с полотенцем на голове, а Владимир Фурдик превращается в Короля Ночи. Итак, что еще мы узнали из «Последнего дозора»?

Королевскую Гавань сжигали в павильоне

Пожар в Королевской Гавани, унесший много невинных жизней, стал одной из самых зрелищных сцен восьмого сезона и одновременно самой затратной. Художник-постановщик Дебора Райли рассказала, что сначала финальную битву хотели снимать на натуре в Дубровнике, но затем отказались от этой идеи из-за опасности, которую подобные съемки представляют для памятников архитектуры (мы помним, как съемочная группа испортила скалу Лазурное окно в Мальте). В итоге монументальная декорация, изображающая Королевскую Гавань — несколько улиц со средневековыми домами и арками, — была построена на бетонной площадке недалеко от Белфаста. Строительство заняло семь месяцев, за это время постановочному цеху удалось возвести Красный замок и целый город вокруг него, населенный жителями — актерами массовки. Теперь взрывать и сжигать Королевскую Гавань можно было безнаказанно, не боясь нанести урон средневековой кладке. Бюджет серии превысил 15 миллионов в час, но оно того стоило. «Мне нравится, когда люди делают так, — Райли с удовольствием стучит по картонным стенам, — чтобы убедиться, что это все ненастоящее».

У Арьи было два кинжала

Сцена, в которой Арья Старк убивает Короля Ночи, запомнилась способностью девочки чуть ли не к левитации и телепортации. Она была снята при помощи тросов и страховки, на которых держалась актриса. К тому же Мэйси Уильямс только сделала вид, что поймала выпавший у нее из руки кинжал из валирийской стали. На самом деле она держит сразу два кинжала: один роняет на землю, другой вонзает в Короля Ночи.

Серсея стала голой Барби

Один из самых забавных моментов фильма — Рождество на площадке. Буквально пара минут дает представление о том, как празднуют Новый год создатели «Игры престолов»: наряжают елку, только вместо Санта-Клауса здесь обмотанный гирляндами вихт, а вместо елочных игрушек — все герои саги. Тормунд вроде как стал рождественским печеньем, Джон Сноу украшает Christmas tree вместо звезды, а вот Серсея Ланнистер превратилась в голую куклу Барби с табличкой «Shame» на шее.

Бродяжку и Якена Хгара привезли на съемки, чтобы обмануть зрителей

Актеров Тома Влашиху (Якен Хгар) и Фэй Марсей (Бродяжка) специально привезли на съемки в Испанию и даже нарядили в костюмы только для того, чтобы ввести в заблуждение папарацци и зрителей. Это показывает, насколько серьезно (и даже параноидально серьезно) Бениофф с Уайссом относились к работе с ожиданиями аудитории. Зная, что фанаты будут пристально изучать первые фото со съемок восьмого сезона и по ним делать выводы о развитии сюжета, маркетинговый отдел HBO решил развести их на спойлеры.

Король Ночи мог стать чешским бандитом

Владимир Фурдик стал Королем Ночи почти случайно: его выбрали из множества каскадеров, работавших на площадке. Раздался телефонный звонок, ему предложили сыграть короля, а вот какого именно короля, актер не расслышал и сразу же согласился. Так у нас появился предводитель мертвецов с отчетливой славянской харизмой. Фурдик вырос в Чехословакии, водился с бандитами во время экономического кризиса и с трудом удержался от того, чтобы встать на скользкую дорожку. Это был удачный выбор: в фанатской среде мир Вестероса давно спроецировали на географическую карту реального мира, в котором непригодные для жизни земли за Стеной — это, конечно, Россия.

Эмилия Кларк носила парик на протяжении всего сериала

Белокурые локоны Дейенерис Таргариен не более чем имитация. На протяжении восьми сезонов брюнетка Эмилия Кларк носила парики, которые становились все сложнее по мере развития персонажа. Для того чтобы выглядеть как настоящая королева, она приходила на грим в 4—5 часов утра, где ей надевали на голову специальную шапочку, разглаживающую волосы. Последней сыгранной сценой в ИП для нее стал эпизод поцелуя с Джоном Сноу у ледяного водопада, в которой ей постоянно поправляли парик.

Кит Харингтон до последнего не знал, что убьет Дейенерис

Сценарий восьмого сезона все актеры получили за несколько месяцев до начала съемок, при этом у каждого из них был выбор — читать сразу или дождаться первого прогона. Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, решил, как обычно, «ничего не знать» и отложил чтение финала. В результате во время групповой читки эпизода, где Джон Сноу сначала целует Дейенерис, а потом закалывает ее, с ним случилось что-то вроде истерики: он никак не ожидал, что их love story закончится столь печально. Ответная реакция Эмилии Кларк оказалась куда более спокойной: драконья королева была заранее готова к смерти и восприняла ее как должное.