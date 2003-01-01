По местам съемок: Самые знаменитые локации «Игры престолов»

Где снимали сериал, как туда добраться и что там происходит сейчас? За что «Игру престолов» выгнали с Мальты и почему на нее молятся в Белфасте? Сколько стоит доехать от Рейкьявика до лагеря одичалых? Читайте в нашем путеводителе.
«Игра престолов» снималась в самых живописных местах Европы и Африки, спровоцировала невероятный приток туристов в некоторые города и даже спасла экономику пары стран. Кое-где экскурсии по местам съемок по-прежнему остаются очень популярным аттракционом, а где-то хайп стих сразу после отъезда съемочной группы. Ирина Липатникова, продюсер экскурсионного сервиса «Трипстер», поговорила с русскоязычными гидами, постоянно живущими рядом с известными локациями «Игры престолов», о том, что сейчас происходит в Дубровнике, на Мальте, в Исландии, Кордове и других местах, прославившихся благодаря сериалу.
Хорватия
«Игра престолов» стала для Хорватии одновременно подарком и проклятием. В 2010 году в страну приехало 8 миллионов туристов. В 2013-м, всего через два года после начала «Игры престолов» — уже 184. Туризм вытащил Хорватию из пятилетней рецессии. По оценкам мэрии Дубровника, количество иностранцев, ежегодно прибывающих в город, за последние несколько лет увеличилось на 10%, и половина из них приезжает смотреть как раз на локации сериала (в 2015-м только 300 человек брали туры по местам съемок, в 2017-м — уже 4500, в 2018-м — более 8000). Городские власти даже выкупили оригинал Железного трона — сейчас он находится в монастыре на острове Локрум.
Проблема в том, что однодневный туризм и трансатлантические лайнеры, выбрасывающие на улицы старого города тысячи человек на несколько часов, угрожают городской инфраструктуре. Дубровник входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и у организации есть строгие требования насчет туристической нагрузки на памятники — не более 8000 человек в день, иначе объект будет исключен из списка. Сейчас количество туристов в Дубровнике приближается критическому: жители жалуются, что их город превратился в Диснейленд. Так что в ближайшие пару лет мэрия планирует серьезно ограничить доступ в старый город — не больше 4 тысяч человек в день.
Локации
Дубровник (Королевская Гавань),
Стон (Королевская Гавань),
Шибеник (Браавос),
Клис (Миэрин),
дворец Диоклетиана (катакомбы Миэрина),
национальный парк Крка (Речные земли)
1. Дубровник
2. Клис
3. Крка
4. Шибеник
5. Башня Минчета в Дубровнике
Елена
гид в Хорватии
Я живу в Дубровнике 14 лет, и все эти годы здесь снимают кино. Съемки чаще всего проходят в низкий туристический сезон — зимой, ранней весной или поздней осенью. Полностью старый город обычно не перекрывают, только отдельные улицы на несколько часов. Команда «Игры престолов» договорилась с местными жителями, что их дома будут использованы как декорации. Когда надо, владельцы квартир выглядывали из окон, в другое время держали ставни закрытыми. А еще местных людей активно набирали для массовок. Причем очень тщательно проверяли, чтобы это действительно были коренные хорваты, не приезжие. Я пыталась попасть, но меня не взяли.
Хорошо помню, как в старом Дубровнике четыре дня снимали знаменитую сцену с обнаженной Серсеей. Актрисе Лене Хиди нужно было пройти по длинной улице. Конечно, ее оцепили со всех сторон, но все закрыть невозможно — туристы заглядывали в каждую щелочку, несмотря на раннее утро.
Сейчас сериальный ажиотаж по сравнению с двумя последними годами поутих, но англоязычные гиды продолжают водить пятичасовую экскурсию по локациям «Игры престолов», у американцев и австралийцев она пользуется большой популярностью. Хотя я не уверена, что их на 100% возят в те самые места. Определить их с точностью обычному зрителю невозможно, слишком много компьютерной графики. Среди русских спрос невысок, мне почти не задают вопросов на эту тему. От фильма в городе остался небольшой магазинчик, где можно купить тематические сувениры и сфотографироваться на фейковом троне.
Цены
14 000 ₽
Перелет из Москвы в Дубровник (туда-обратно) с одной пересадкой
0 ₽
В старый город можно дойти пешком из любой точки в центре
от 70 $
Тематическая экскурсия
60 $
Средняя цена на двоих в отеле 3* за ночь
Марокко
Большую часть марокканских сцен снимали в двух городах — оживленной портовой Эс-Сувейре и почти заброшенном Айт-Бен-Хадду. Крепость Айт-Бен-Хадду, когда-то бывшая важным центром караванной торговли, служила декорациями в куче фильмов, от «Лоуренса Аравийского», «Жемчужины Нила» и «Содома и Гоморры» Серджио Леоне до «Последнего искушения Христа», «Гладиатора» (африканский город, где Максимуса продают в рабство, — это как раз Айт-Бен-Хадду) и «Царства небесного» (тут глинобитные дома города играли роль Палестины). В «Игре престолов» город внезапно стал прибрежным — тут снимали Юнкай, расположенный в Бухте работорговцев. Именно его Дейенерис освобождает в третьем сезоне.
Расположенный к востоку от Айт-Бен-Хадду Варзазат — крупный туристический центр. Кроме памятников берберской военной архитектуры, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь находится и марокканский центр кинопроизводства — Атласская киностудия, которая служит базой для иностранных съемочных групп, работающих в Марокко, в том числе и для группы «Игры престолов».
Эс-Сувейра — древний торговый порт, в 1960—1970-е бывший центром паломничества европейских тусовщиков. Ее старый город внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь Орсон Уэллс снимал своего «Отелло», Оливер Стоун — фрагменты «Александра». Некоторые эпизоды «Царства небесного» Ридли Скотт тоже снимал в Эс-Сувейре. В «Игре престолов» порт стал еще одним из городов Бухты работорговцев — Астапором, где Дейенерис готовится к захвату Семи Королевств.
Локации
Варзазат (Пентос), Айт-Бен-Хадду (Пентос и Юнкай),
Эс-Сувейра (Астапор и Королевская Гавань)
1. Айт-Бен-Хадду
2. Эс-Сувейра
3. Варзазат
Екатерина
гид агентства «Трипстер»
Эс-Сувейра и Айт-Бен-Хадду — довольно удаленные друг от друга локации, между ними 400 километров. Я бы на месте режиссеров тоже выбрала для съемок их, а не мегапопулярные среди туристов Марракеш или Касабланку. Айт-Бен-Хадду узнать легко: глинобитные, прикрепленные к горе домики ни с чем не перепутаешь; уникальный памятник берберской культуры, таких больше нет, разве что на Мали, но кто туда сейчас поедет?
Эс-Сувейра — более популярное, открыточное место. Белые стены, синий океан, легенды о пиратах и моряках — европейские пенсионеры приезжают сюда на зимовку за морепродуктами и ощущением восточной идиллии. Когда проходили съемки, все перекрывалось, закрывались торговые лавки. Их владельцы были только рады — им выплатили компенсацию, соответствующую средней выручке.
Сейчас про «Игру престолов» все забыли, поток туристов каким был, таким и остался. Цены на отели и рестораны те же, все спокойно. Местный гид иногда упомянет на экскурсии какую-нибудь сцену, но чаще нет. Это традиционное общество, здесь никто не гонится за хайпом.
Цены
от 14 000 ₽
Перелет из Москвы в Марракеш (туда-обратно) с одной пересадкой
5—11 $
Автобус Марракеш — Эс-Сувейра, в пути 3 часа (174 км)
7—10 $
Автобус Марракеш— Айт-Бен-Хадду, в пути 4,5 часа (221 км)
150—950 $
Тур по всем марокканским локациям «Игры престолов»
50 $
Средняя цена на двоих в отеле 3* за ночь
Исландия
После банковского кризиса 2009 года именно туристический бум стал спасением для исландской экономики, и популярность «Игры престолов», безусловно, сыграла тут свою роль, хотя и не такую значительную, как в других странах. Ледники (тот же Ватнайёкюдль, крупнейший в Исландии), термальные источники и национальные парки острова популярны и сами по себе. А вот побочные эффекты туризма оказались такими же катастрофическими, как для Дубровника. В 2019 году Исландия ожидает 2,4 миллиона туристов (для сравнения: в 2016-м их было 1,8 миллиона). Это в 8 раз больше, чем население страны. Всем этим людям нужно где-то жить, что-то есть и получать медицинскую помощь. Повышенный спрос вызывает рост цен на недвижимость и продукты, больницы и общественные туалеты Рейкьявика тоже не справляются с потоком гостей. Подъем экономики туризма укрепляет исландскую крону, но дорогая национальная валюта бьет по другим, добывающим отраслям экономики. Рост цен на экспортируемые товары снижает спрос на них.
Локации
Национальный парк Тингведлир (север Вестероса), озеро Миватн и ледник Ватнайёкюдль (земли к северу от Стены), плато Диммуборгир (лагерь одичалых)
1. Пещера Грётегья
2. Национальный парк Тингведлир
Михаил
гид в Исландии
Честно скажу, лично я никак не почувствовал съемки «Игры престолов». Все объекты сильно удалены от жилых районов. В Исландии легко делать красивое кино: много природы, мало цивилизации. Местные жители относятся ко всему спокойно. Встретятся со звездой на улице — никаких автографов и совместных фотографий, пройдут мимо и не заметят. Хотя «Игра престолов» им нравится, они и книги читали, и сериал с удовольствием смотрели. Могу точно сказать, что после выхода третьего сезона выросла популярность пещеры Грётегья, где предавались любви Джон и Игритт (на самом деле, по словам Роуз Лесли, эту сцену только хотели снимать в реальной пещере, но в итоге сняли в павильоне. — Прим. ред.). Еще съемки проходили на озере Миватн, но его сложно узнать, в кадре оно полностью покрыто снегом. А вот с долиной Тингведлир связана интересная история. В реальности это две непересекающиеся тектонические плиты, но в сериале между ними нарисованы двери замка, я еле узнал это место.
Если говорить о русских путешественниках, прошлогодний чемпионат мира по футболу на них больше повлиял, чем «Игра престолов». О местной команде постоянно спрашивают, а про съемки сериала дай бог на шестом часу экскурсии вспомнят. Кстати, я часто вижу по пути на работу или в спортзал персонажа по прозвищу Гора. Его сыграл спортсмен Хафтор Бьёрнссон. Очень простой и приятный человек.
Цены
от 20 000 ₽
Перелет из Москвы в Рейкьявик (туда-обратно) с одной пересадкой
от 80 $
Такси или аренда машины до локаций
от 200 $
Тематическая экскурсия
115 $
Средняя цена на двоих в отеле 3* за ночь
Испания
Самые узнаваемые испанские локации «Игры престолов» находятся в Андалусии. В пятом сезоне на несколько секунд появляется Римский мост в Кордове, в седьмом — средневековый замок Альмодовар-дель-Рио, расположенный в 20 километрах от центра города. Андалусия всегда была экономически одной из самых неблагополучных частей Испании. Популярность сериала, очевидно, привела к росту числа туристов, приезжающих в эту область (в 2014-м, когда популярность сериала резко выросла, их число увеличилось на треть), но уровень безработицы все равно остается тут самым высоким в стране (в том же показательном 2014-м работы не имел каждый третий андалусец).
Неподалеку от Севильи, в небольшом городке Осуна, снята и ключевая сцена пятого сезона — спасение Дейенерис драконами от «Сынов Гарпии» (это происходит на арене для корриды). Осуна благодаря сериалу переживает настоящее возрождение: раньше туристы почти не приезжали в нее, хотя тут есть на что посмотреть. Большинство строений в историческом центре городка относятся к XVI веку. Городские власти даже организовали тут импровизированный музей «Игры престолов» — две комнаты, заполненные оставшимися со съемок артефактами и фотографиями, увековечившими трехнедельный визит съемочной группы.
В 20 километрах от Севильи находится и сериальное Драконья Яма — руины Италики, римской колонии, основанной в третьем веке до нашей эры и покинутой жителями в VIII веке нашей эры после арабского вторжения.
Локации
Севильский Алькасар (дворец королей Дорна), Римский мост в Кордове (Длинный мост Волантиса), руины Италики (Драконья Яма), Плаза дель Торос в Осуне (Великая арена Дазнака)
1. Плаза дель Торос в Осуне
2. Севильский Алькасар
3. Римский мост в Кордове
Павел
гид в Кордове
Римский мост перекрывали буквально на полдня, но местные узнали об этом и с раннего утра ждали актеров по обе стороны реки. В замке Альмодовар съемки велись полтора месяца, и на все время его полностью закрыли для посещения. Я очень хорошо помню этот период: об «Игре престолов» писали все газеты, говорили по телевизору, на улицах висели листовки с текстом «Ищем актеров для массовки». Многие были готовы участвовать бесплатно, но в итоге всем заплатили. Если я правильно помню, давали 50 евро, напитки и бутерброд в день. Согласитесь, довольно неплохо. Некоторые снимались целый месяц и получили около 1500 евро.
Популярность замка после выхода фильма возросла в два раза, не меньше. До этого там была всего одна парковка для туристов, сейчас две, и в выходные обе переполнены. В одной из башен выставлены оригинальные костюмы, подаренные актерами, тут же можно купить тематические футболки и сувениры. Я встречал много русских фанатов сериала на экскурсиях, которые во что бы то ни стало хотели попасть именно в замок. Сами андалусийцы тоже с удовольствием следят за «Игрой престолов», они вообще любят фэнтези. Говорят, первая серия не очень затягивает, но если смотреть дальше, то не оторваться. Таких масштабных фильмов, кстати, здесь раньше не снимали, только передачи о путешествиях.
Елизавета
гид в Севилье
Севилья — это седьмой и восьмой сезоны сериала. В основном были задействованы Посольский зал и сады дворца-крепости Алькасар. Сейчас здесь больше всего туристов. Много ездят и на руины Италики. В Европе много античных амфитеатров, но Италика — один из лучших по сохранности. Тем не менее до «Игры престолов» туда особо никто не ездил. Сейчас все иначе: люди стремятся попасть в нее специально, чтобы сфотографироваться в Драконьей Яме. Местные жители отнеслись к съемкам позитивно. Команда сериала останавливалась в роскошном отеле «Альфонсо III», возле него дневали и ночевали толпы фанатов. Надо сказать, актеры были настроены очень открыто к публике. С Николаем Костер-Вальдау, мне кажется, только ленивый не сфотографировался. Он постоянно выходил в бары, рестораны, спортклубы и всячески светился на улице. К слову, в Севилье постоянно снимают испанские сериалы. Один из популярных, по реалистичности не уступающий Игре престолов, — «Чума». «Lonely Planet» объявил Севилью лучшим туристическим направлением 2018 года. Сейчас многое делается, чтобы оттянуть часть туризма из перегруженной путешественниками Барселоны.
Цены
от 16 000 ₽
Перелет из Москвы в Севилью (туда-обратно) с одной пересадкой
от 20 $
Римский мост в центре старого города, такси до замка Альмодовар
от 100 $
Тематическая экскурсия по Севилье
20—25 $
Автобус из Севильи в Кордову (1 час 45 минут)
80 $
Средняя цена на двоих в отеле 3* за ночь
Мальта
Мальта первой приняла съемочную группу «Игры престолов» и через год попросила пришельцев покинуть остров: съемки испортили одну из достопримечательностей — каменный пляж перед скалой Лазурное окно (это территория национального парка). Для сцены свадьбы камни засыпали песком, который просыпался сквозь полиэтиленовую пленку и намертво присох к камням. Местные жители были в ярости, государственная природоохранная организация MEPA, которая и дала разрешение на съемку, возложила вину на продакшен-компанию Fire and Blood Productions и оштрафовала ее на 36,5 тысячи евро. Заодно власти решили ужесточить требования ко всем последующим съемкам на Мальте. Впрочем, это не помешало съемкам «Убийства в Восточном экспрессе», «У моря», «Войны миров Z» и другим. С 2011 года на острове работали группы без малого 20 фильмов.
Локации
Скала Лазурное окно (свадьба Дейнерис и Драгоса), Мдина (врата Королевской гавани), форт Рикасоли и дворец Сан-Антон (Красный замок), форт Мануэль (великая септа Бейлора), форт Cвятого Эльма (Свиной ряд)
Скала Лазурное окно
Лия
гид по Мальте
У нас снимали первый сезон сериала. Мы очень гордимся, что именно здесь все начиналось. Самая интересная история связана со скалой Лазурное окно, на фоне которой праздновала свадьбу Дейенерис. В 2017 году арка рухнула от шторма, и снятые там кадры «Игры престолов» стали историческими: они увековечили реальность, которой больше нет.
Вообще, Мальта знаменита своими фортами, они и сыграли роль центральных локаций. Самый отдаленный — форт Рикасоли. Ни съемкой сериала, ни большой старинной пушкой людей туда особо не заманишь. У меня лично ни один турист в этот форт не рвался, даже самые большие любители истории. Форт Мануэль поближе, но почти круглый год закрыт для общественности. Чтобы добраться до него, нужно пройти через промзону, где ремонтируют лодки, что вряд ли доставит много удовольствия. Так что я рекомендую любителям «Игры престолов», если есть большое желание, просто посмотреть на Мануэль с противоположного берега.
Действительно популярное место съемок — Мдина, древняя столица Мальты. Въезд в нее — это ворота в Королевскую Гавань. Еще отмечу дворцы Сан-Антон и Вердала. Это две резиденции президента, куда тоже пустили съемочную группу. Сан-Антон — культовое место, туристы очень любят гулять по его мрачновато-готическому арочному коридору и живописному саду. В Вердалу так просто не попадешь: дворец находится в отдалении, в лесочке и почти всегда закрыт для посещения.
Несмотря на то, что прошло много лет, об «Игре престолов» здесь помнят. Бытовые неудобства, связанные с закрытием и перекрытием отдельных улиц и объектов, мальтийцы перенесли легко. Здесь все привыкли к шуму и хаосу: Мальта, не считая исторического центра, — сплошная стройка, краны, бетономешалки. Скоро, говорят, будут строить небоскреб по проекту Захи Хадид.
Цены
от 12 000 ₽
Перелет из Москвы в Валетту (туда-обратно) без пересадок
0 ₽
В исторический центр можно добраться пешком из любой точки города
от 60 $
Тематическая экскурсия
70 $
Средняя цена на двоих в отеле 3* за ночь
Северная
Ирландия
Еще каких-то 15 лет назад Северная Ирландия была не самым очевидным местом, куда стоило бы ехать туристу, несмотря на обилие достопримечательностей вроде вискокурен и дока, где спустили на воду «Титаник», и живописную природу. Гражданская война между католиками, протестантами и поддерживающей последних британской армией полыхала тут три десятилетия. Формально все закончилась в 1998-м, но отдельные атаки диссидентских групп продолжались и в 2000-е. Даунтаун Белфаста был необитаем: слишком жива была память о недавних временах, когда исторический центр города превращался ночью в поле битвы между вооруженными группировками. Между католическими и протестантскими частями города до сих стоят линии мира — стены покруче Берлинской. Прогуливаясь по городу, можно было легко встретить похоронную процессию, в рядах которой шли угрюмые мужчины в камуфляже. Лидеры боевиков были крестными отцами своих районов и продолжали гибнуть и в мирное время уже в криминальных разборках.
Все изменили 3 млн фунтов, выделенные национальным агентством Northern Ireland Screen на производство пилота и первого сезона «Игры престолов». Скромные инвестиции в продакшен принесли прибыль в 21 миллион — именно столько принесла продажа товаров и услуг, так или иначе связанных с сериалом, экономике региона в первый сезон «Игры» (зарплаты персоналу, аренда отелей, туризм и так далее). С четвертого сезона местные инвестиции уменьшились до 1,6 миллиона (налоговые льготы действуют до сих пор), а прибыль постепенно увеличилась (шестой сезон, к примеру, принес уже 31 млн фунтов). Стремительно вырос и тематический туризм. В 2014 году экскурсиями по местам съемок занималось три агентства, а в 2016-м — уже 25.
«Игра» остается крупнейшим телепродкашеном на территории Европы, создавшим (к четвертому сезону) более 900 постоянных и 5700 временных рабочих мест в регионе с населением, едва превышающим 2 миллиона человек. Причем сериалом HBO дело уже не ограничивается. Мощности студии Paint Hall (бывший покрасочный цех того самого дока, где строили «Титаник»; теперь тут располагается новая достопримечательность — съемочные павильоны «Игры престолов», занимающие весь квартал) привлекают и другие проекты. В Северной Ирландии снимали сериалы «По долгу службы», «37 дней», «Замок Бландингс».
Впрочем, снимать в Белфаст едут не из-за каких-то особенных технических мощностей и не только из-за налоговых послаблений телепроизводству, а еще и из-за удобной логистики. Северная Ирландия очень компактна, и все ключевые живописные локации находятся максимум в часе езды от студии.
В парке Толлимор, первом государственном заказнике, основанном в 1955-м, происходит одна из ключевых сцен первого сезона. Именно здесь Нед Старк находит осиротевших лютоволчат, числом равных отпрыскам дома Старков. Гавань Баллинтой появляется во втором сезоне — сюда возвращается Теон Грейджой. В пещерах Кушендан Меллисандра «рожает» призрачную тень в том же втором сезоне. Но, пожалуй, самая известная локация сериала — это буковая аллея Дарк Хеджес. Именно эта дорога привела Эддарда Старка к смерти, и по ней Арья Старк бежала из Королевской Гавани на Север в первом сезоне. В реальности аллея ведет в куда более приятное место: туристы проезжают ее на пути из Белфаста на вискокурню Bushmills.
Локации
Студия «Титаник» в Белфасте (съемочные павильоны «Игры престолов», залив Мурлоу (Железный остров), Кушендан (Штормовые земли), ротонда Массенден (Сожжение Семи богов), гавань Баллинтой (Лордспорт), Антрим (Дотракийское море), лесной парк Толлимор (Северный лес), Ларрибейн (лагерь Рентли Баратеона), аллея Дарк Хеджес (участок дороги из Королевской Гавани на Север)
1. Залив Мурлоу
2. Кушендан
3. Аллея Дарк Хеджес
4. Ротонда Массенден
Цены
25 000 ₽
Перелет из Москвы в Белфаст (туда-обратно) с одной пересадкой
от 160 $
Тематическая экскурсия
70 $
Средняя цена на двоих в отеле 3* за ночь