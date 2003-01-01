По местам съемок: Самые знаменитые локации «Игры престолов»

Павел

гид в Кордове

Римский мост перекрывали буквально на полдня, но местные узнали об этом и с раннего утра ждали актеров по обе стороны реки. В замке Альмодовар съемки велись полтора месяца, и на все время его полностью закрыли для посещения. Я очень хорошо помню этот период: об «Игре престолов» писали все газеты, говорили по телевизору, на улицах висели листовки с текстом «Ищем актеров для массовки». Многие были готовы участвовать бесплатно, но в итоге всем заплатили. Если я правильно помню, давали 50 евро, напитки и бутерброд в день. Согласитесь, довольно неплохо. Некоторые снимались целый месяц и получили около 1500 евро.

Популярность замка после выхода фильма возросла в два раза, не меньше. До этого там была всего одна парковка для туристов, сейчас две, и в выходные обе переполнены. В одной из башен выставлены оригинальные костюмы, подаренные актерами, тут же можно купить тематические футболки и сувениры. Я встречал много русских фанатов сериала на экскурсиях, которые во что бы то ни стало хотели попасть именно в замок. Сами андалусийцы тоже с удовольствием следят за «Игрой престолов», они вообще любят фэнтези. Говорят, первая серия не очень затягивает, но если смотреть дальше, то не оторваться. Таких масштабных фильмов, кстати, здесь раньше не снимали, только передачи о путешествиях.

Елизавета

гид в Севилье

Севилья — это седьмой и восьмой сезоны сериала. В основном были задействованы Посольский зал и сады дворца-крепости Алькасар. Сейчас здесь больше всего туристов. Много ездят и на руины Италики. В Европе много античных амфитеатров, но Италика — один из лучших по сохранности. Тем не менее до «Игры престолов» туда особо никто не ездил. Сейчас все иначе: люди стремятся попасть в нее специально, чтобы сфотографироваться в Драконьей Яме. Местные жители отнеслись к съемкам позитивно. Команда сериала останавливалась в роскошном отеле «Альфонсо III», возле него дневали и ночевали толпы фанатов. Надо сказать, актеры были настроены очень открыто к публике. С Николаем Костер-Вальдау, мне кажется, только ленивый не сфотографировался. Он постоянно выходил в бары, рестораны, спортклубы и всячески светился на улице. К слову, в Севилье постоянно снимают испанские сериалы. Один из популярных, по реалистичности не уступающий Игре престолов, — «Чума». «Lonely Planet» объявил Севилью лучшим туристическим направлением 2018 года. Сейчас многое делается, чтобы оттянуть часть туризма из перегруженной путешественниками Барселоны.