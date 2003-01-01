«Соблазн» Жюстин Трие: Женщина на грани нервного срыва

Сибил (Виржини Эфира) — бывшая писательница, которая последние 10 лет работает психотерапевтом. Однажды она понимает, что снова хочет писать. Сибил отказывается ото всех пациентов и прячется дома с ноутбуком, но ее преследует «болезнь белого листа»: книгу никак не начать. Однажды поздно ночью ей звонит рыдающая незнакомка и просит срочно помочь принять решение. Слово за слово, и Сибил уже общается с начинающей актрисой Марго (Адель Экзеркопулос), забеременевшей от партнера по съемкам, красавца Игоря (Гаспар Ульель). Именно он пробил ей эту роль у режиссера Мики Сандерсон (Сандра Хюллер), которая по совместительству — давняя возлюбленная Игоря. В этой истории, как мы видим, "все сложно" и Сибил, конечно, сразу соблазняется ею, потому что сразу же появилось, о чем писать. Увы, актерские страсти пробуждают в Сибил воспоминания о прошлом — а оно было бурным, болезненным и полным зависимостей.

Жюстин Трие сняла уже три полных метрах о женщинах и их бушующей натуре. «Возраст паники» был посвящен журналистке, которая сталкивается с бывшим супругом и слетает с катушек. «В постели с Викторией» (в оригинале просто «Виктория» и с той же Виржини Эфира в главной роли) — история женщины, которая пытается разобраться с любовниками. «Соблазн» (в оригинале «Сибил», тоже по имени героини) говорит примерно о том же: токсичном прошлом, страстной и разрушительной любви, которая, если с ней не разобраться, разрушит жизнь. Сибил вроде бы проработала свои проблемы с терапевтом и даже сама стала принимать пациентов, но, как позже признается, умело имитировала свое спокойствие. И стоило в ее жизни появиться взрывной Марго, как Сибил ломается. Актриса ловко манипулирует ею и даже вытаскивает на площадку — без нее, дескать, она не может работать. Сибил, приезжая на съемки, вынуждена заниматься истериками и страхами не только Марго, но и Игоря, и Мики, которой надо закончить фильм, несмотря на двух изменников в кадре. И еще надо продолжать книгу — в итоге мы вместе с Сибил уже не понимаем, где реальность, а где вымысел. Погружаясь в актерский мир, героиня все больше запутывается в своих воспоминаниях и чувствах к бывшему возлюбленному — и окончательно слетает с катушек: Игорь так соблазнительно играет на пианино, Мика так трогательно на нее рассчитывает, Марго так доверчиво просит ею руководить в кадре. Актеры в итоге делают психологиню, как ребенка: фильм удался, все в шоколаде, одна Сибил снова взялась за бутылку.

Не то, чтобы это какая-то выдающаяся картина — Трие в очередной раз внимательно исследует женский мир, но несколько перегружает фильм флэшбеками и слишком заигрывается в смешение жанров. Тут вам и немножко нуара, и мелодрамы, и комедии, и психологического триллера: всего по чуть-чуть, но вместе — перебор. Тем не менее, Виржини Эфира играет свою надломленную героиню с такой энергией, что все равно хочется досмотреть до конца и узнать, чем же все закончится.

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