«Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой: Адюльтер среди березок

Маленький городок где-то в Брянской области. Кругом тихо, патриархально, шумят березки. Водитель-дальнобойщик (Егор Баринов), чье имя мы так и не узнаем, отправляется в рейс; жена Тамара (Мария Семенова) любовно складывает ему сухпаек и просит поберечь себя. На трассе голосует женщина (Кристина Шнайдер), и мы даже не успеваем удивиться ее бойкости (так быстро подсесть к незнакомому дальнобойщику!), как выясняется, что они любовники. Спустя пару монтажных склеек наступает зима, и мы видим, что у любовницы Анны тоже есть муж, Юра (артист Брянского театра драмы Юрий Киселев), который провожает ее в Москву — там Анна продает свое вязанье. Водитель тем временем опять собирается в рейс. Выясняется, что они с Анной соседи, и позже она, сойдя с рейсового автобуса, снова будет ждать любовника на трассе. Потом наступит лето, Анна захочет уйти от мужа, и тут-то развернется настоящая патриархальная комедия.

Лариса Садилова устраивает зрителю мягкое погружение в жизнь страны за пределами Москвы — без истерики, бичевания и заламывания рук. В кадре (отличная операторская работа Анатолия Петриги) живописная речка, церковка, луга и поля, золотая осень, деревянные домишки, варежки и платки — Россиюшка, поданная на блюдечке. Режиссер чуть добавляет лубка саундтреком («Валенки», «Синий платочек» и цыгане), а также абсолютно кукольной, театральной игрой Кристины Шнайдер. Это и раздражает, и веселит одновременно, но и работает на авторский замысел — показать весь наш патриархат через комическую призму.

Режиссер вместе со своими героями проводит полуторачасовую экскурсию по родине Лескова и Салтыкова-Щедрина. Юра и Анна живут с Юриной мамой, которая до сих пор носит взрослому сыночку покушать в постель и контролирует каждый его шаг. Анна со своим дальнобойцем приезжают пожить к древней старушке, которая рассказывает, как «покупляет дровы» на зиму, а позже учит Анну женскому счастью: без хозяина нельзя, жить надо счастливо, с хозяином не спорить, набрать в рот воды и терпеть, а если бьет, то, главное, голову не подставлять. Водитель прокручивает в голове сценарии признания жене — Садилова остроумно показывает варианты, а потом отматывает время назад, в реальность, где мужу-изменнику не хватает смелости. Финалом становится празднование 9 мая с ряжеными в пионерок зрелыми дамами и «ранеными» детьми.

Все это на самом деле очень и очень грустно, но Садилова, слава богу, исследует патриархальное болото спокойно и без надрыва. В «Однажды в Трубчевске» минимум диалогов, а те, что есть, звучат либо высокопарно и искусственно, либо максимально приглушены и уходят на второй план. Режиссер в целом всю настоящую жизнь отдает в фильме второму плану с колоритными местными жителями, в большинстве случаев реальными людьми из Трубчевска. Герои же первого плана ведут фальшивую жизнь и картинно маются, словно на дешевых театральных подмостках.

«Однажды в Трубчевске» — снятая с любовью и светлой грустью история о том, как устроена провинциальная Россия на самом деле. Она спокойно может обходиться без водки, балалаек и драк, но по-прежнему остается «набравшей в рот воды». И даже многолетние измены на самом деле не меняют ничего в жизни маленького человека.