Всего лишь страшный сон: 9 альтернативных концовок «Игры престолов»

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Джон Сноу убивает Дейенерис. Но на самом деле это сделал не Джон, а Боб — злая сущность, вселившаяся в него во время обряда воскрешения. После смерти Дейенерис попадает в Черный Вигвам. Она блуждает по лабиринту и находит комнату, в которой ее ждут дерево-предсказатель Бран, грустная тульпа Джораха Мормонта и злой близнец Тириона. Дерево пытается объяснить Дейенерис, что время нелинейно, а реальностей больше, чем одна, и в какой-нибудь из них она обязательно займет трон, только нужно подождать. Дени не понимает дерево, потому что оно говорит на валирийском языке задом наперед. Внезапно комнату охватывает пламя, карлик начинает демонически хохотать и кричать, что драконы не то, чем кажутся. Все горит.

Джон Сноу, Санса, Арья, Бран, Тирион, Бриенна, Подрик, Джендри, Давос Сиворт, Сэм и Призрак решают спасти Вестерос с помощью Камней Бесконечности. Джон убивает Дейенерис и получает Камень души. Арья отдает Сноу Камень разума, оказавшийся у нее после убийства Короля Ночи. Еще два камня — Камень реальности и Камень пространства — оказываются в золотой руке Джейме, который собирал их для Серсеи. Камень силы Джон находит среди завалов у Красного замка. Похоже, им владел Гора. Последний камень — Камень времени — хранит Бран. Джон собирает все камни, щелкает золотой рукой Джейме и попадает в первый сезон на Стену. Все остальные герои остаются в Королевской Гавани в том же измерении. Подрик цепляется за Бриенну и говорит: «Что-то мне нехорошо, леди Тарт», — а затем растворяется. Постепенно исчезают все герои. Призрак остается один и истошно воет.

Дейенерис открывает глаза и понимает, что находится в больнице. На соседних койках лежат Серсея, Джейме, Варис и еще несколько десятков человек в тяжелом состоянии. К ней подходит врач и спрашивает, помнит ли она, какой сейчас год и где она находится. Дейенерис отвечает, что сейчас 305 год от завоевания Эйгона. Последнее ее воспоминание — полуразрушенный Красный замок и Железный трон в снегу и пепле. Ей вкалывают успокоительное. Вскоре Дейенерис объясняют, что идет 2029 год, а она участница эксперимента, который должен был выяснить, как длительное нахождение в виртуальной реальности влияет на мозг. Испытуемые играли в VR-игру, главная цель которой — занять Железный трон. Эксперимент пошел не по плану: игроки отказывались снимать VR-очки и начали забывать о существовании реального мира. Десятки участников умерли от обезвоживания и остановки сердца. Оставшихся в живых испытуемых постепенно выводят из фэнтези-игры. Большинство из них потеряли разум и верят, что они из Вестероса.

Дрогон улетает на Восток и оказывается самкой. Местные жители ловят измученного и ослабевшего дракона, а затем запирают в башне, заставляя охранять принцессу. Дрогон знакомится с Ослом и вскоре выходит за него замуж.

Через несколько часов после отплытия из Королевской Гавани Арья оказывается у берегов Флориды. Морскому патрулю удается выяснить, что девушка прибыла из заброшенного тематического парка развлечений «Вестерос и Эссос», построенного корпорацией «Делос» по заметкам доктора Форда и населенного андроидами. Как следует из рассказа Арьи, Старки, приехавшие в Вестерос на выходные, погибли от рук роботов, которые обрели самосознание и начали уничтожать сотрудников и посетителей парка. Со временем андроиды сделали копии Сансы, Джона и Брана (последний сломался и сбоит) и включили их в сценарий. Арье удалось найти выживших сотрудников корпорации. Они называют себя Безликими, укрываются в Черно-белом доме и узнают друг друга по кодовой фразе «Валар моргулис. Валар дохаэрис». Безликие обучили ее и рассказали, как именно вывести из строя андроидов, которые контролируют парки. Глобальный сбой в системе привел к тому, что роботы начали убивать друг друга, а андроид-дракон уничтожил целый город. После смерти Дейенерис, одной из главных предводительниц восстания роботов, Арье удалось найти выход в реальный мир.

Какой еще могла бы быть концовка «Игры престолов»

Интерактивной

Дейенерис мертва, Джон Сноу и Тирион в темнице. Лорды и леди Вестероса собирают совет, на котором пытаются назначить нового короля. После непродолжительных обсуждений и отклонения кандидатуры Эдмура Талли герои ломают четвертую стену и предлагают зрителям сделать выбор. Эпизод становится интерактивным и содержит около 180 вариантов финала, предложенных авторами фанфиков и пользователями соцсетей и сайта Reddit — от восхождения на престол Безликого бога, скрывавшегося под лицом Арьи, до военной диктатуры под предводительством Серого Червя.

Диснеевской

Дейенерис слышит колокола и решает помиловать Серсею и жителей Королевской Гавани. Затем она вызывает к себе Джона и предлагает ему править Семью Королевствами вместе. Тирион остается десницей. Ланнистеров ссылают на Летние острова. Север получает автономию и Сансу в качестве королевы. Джон женится на Дейенерис, у них рождаются двое детей. Вскоре на Драконьем Камне находят два драконьих яйца — по одному на каждого отпрыска. Вестерос процветает. Дети тискают драконят и лютоволчат. Дейенерис и Джон поют финальную песню, несясь над Королевской Гаванью на драконах.

Перевод: «Концовка для тех, кто смотрит только канал Disney».

Постапокалиптичной

Бриенна Тарт и Сэм Тарли находят в Красном замке древние документы и пишут настоящую историю Вестероса. Мир пережил апокалипсис и нашествие зомби. На планете осталось два материка, получивших названия Вестерос и Эссос. Человечеству пришлось начать с нуля. Потомки людей живут в цивилизации, сравнимой со Средневековьем. Катастрофа, уничтожившая современный мир, привела к тому, что в мире появились великаны, драконы, люди со сверхъестественными способностями. А Белые ходоки — это те самые зомби, которых уничтожили и захоронили на Севере прапрапрапрапрародители главных героев. О том, что до Семи Королевств на Земле была современная цивилизация, позабыли; настоящую историю выместили предания о детях лесах, первых людях, богах и завоевателях. Иногда в Вестеросе появлялись артефакты из старого мира — кофейные стаканчики и пластиковые бутылки, которые, как все знают, разлагаются тысячи лет.

Идеалистичной

Роберт Баратеон просыпается от ночного кошмара в своих покоях в Красном замке. Все события, показанные в сериале, оказываются просто страшным сном. Рядом с Баратеоном сидят его верная жена Серсея, четверо детей и Нед Старк. Они объясняют, что накануне он потерял сознание на охоте и проспал целых 19 часов, но сейчас, как заверил мейстер Пицель, его здоровью ничего не угрожает. На следующий день Баратеон провожает своего давнего друга Неда и его семью. Они возвращаются обратно в Винтерфелл, откуда доносятся тревожные вести о Белых ходоках. Все Семь Королевств объединяются, чтобы нанести удар по мертвецам.