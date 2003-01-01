«Боль и слава» Педро Альмодовара: Исповедь творца

Боль и слава — через это проходит известный испанский режиссер Сальвадор Майо (помятый и поседевший Антонио Бандерас). У него болит все: голова, спина, душа. Он не может ничего снять и не может жить без съемок. Сальвадор принимает гремучую смесь таблеток и кокаина, но даже это не помогает. Однажды он решается зайти по делу к старому другу-актеру Альберто Креспо (не уступающий Бандерасу по мачизму Асьер Эчеандиа). 30 лет назад тот снялся у Майо в картине «Вкус», режиссер разругал его актерскую игру, и с тех пор они враги. Но сложно ругаться столько лет спустя, лучше предложить товарищу героин. Новая наркота и старый знакомый срабатывают для Сальвадора как триггер: он начинает вспоминать прошлое, которое пытался забыть. Детство и мать (Пенелопа Крус), с которой переехал в бедный домик в Валенсии, семинарию, первое сексуальное желание и первую влюбленность. Потихоньку, шаг за шагом, флешбэк за флешбэком Сальвадор возвращается к жизни.

Конечно же, это личная история Педро Альмодовара, пусть и без конкретных биографических деталей (хотя квартира Сальвадора в фильме — реальное жилище режиссера). И Бандерас, по его словам, играл не своего старого друга, а некий собирательный, вымышленный образ измаявшегося творца. Постаревший Педро размышляет и о природе творчества, и об его истоках, и о том, что вдохновляет художника. Ответы, собственно, мы знаем из всех предыдущих его фильмов: детство, отношения с матерью и прошлое в целом. Твоя сила в твоих корнях, какими бы они ни были.

Альмодовар называет «Боль и славу» завершением трилогии о творце и его окружении. Началом стал «Закон желания» (1986), где карьеру режиссера едва не погубил молодой любовник. Вторая часть — «Дурное воспитание» (2004). В нем молодой успешный постановщик ищет сюжет для нового фильма и находит его в своем католическом детстве. И вот el final: режиссер постарел и сильно сдал, но детство и прежняя любовь снова возвращают его в строй.

Почти во всех лучших фильмах Альмодовара снимались либо Антонио Бандерас, либо Пенелопа Крус. В «Боли и славе» появились оба, так что критики уже называют «Боль и славу» самым лучшим фильмом режиссера. И хоть артисты не пересекаются в кадре, все равно испытываешь трепет. Для Крус, скажем честно, Альмодовар писал роли и посильнее. Ее героиня здесь больше функция, чем объемный характер (хотя Пенелопа, конечно, и этот образ превращает в максимально живой и естественный). Зато у Бандераса роль мечты. Его Сальвадор — надломленный, опустошенный, склонный к саморазрушению несчастный человек. Он зачастую ковыляет, словно развалина, частенько плачет, но при этом сохраняет остатки юмора и достоинства. Бандерас играет его мягко, на полутонах, полушепоте, совершенно не по-голливудски, как мы привыкли.

Конечно же, в этом фильме есть все, что мы так любим у Педро. Сочные цвета Испании. Колоритные женщины. Длинноногие голые мужчины. Безумные жизненные перипетии: к Сальвадору постепенно возвращаются и старые друзья, и первая любовь, и даже его портрет, нарисованный в детстве. Блестящие диалоги, пронизанные тихой грустью. Преклонение перед мамой — куда же без этого настоящему испанцу? Но на этот раз еще и принятие себя — спокойное, зрелое. «Я подвел тебя просто потому, что был тем, кто я есть», — говорит Сальвадор своей матери. Зная, что Альмодовар не так давно похоронил маму, слова эти звучат откровенным признанием. «Боль и слава» кажутся поэтому попыткой искупления, избавления от чувства вины. Удалось ли это Педро, возможно, узнаем из его следующего фильма.