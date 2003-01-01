«Прости, мы скучали» Кена Лоуча: Как тяжело жить обычным людям

Рики (Крис Хитчен, похожий одновременно на Роберта Редфорда и Дэмиэна Льюиса) — обычный британец, которому надо кормить семью. Жена Эбби (Дебби Ханивуд) работает социальной няней, ухаживает за стариками и инвалидами. 15-летний Себ (новичок Рис Стоун со взглядом Барри Кеогана и непривычно низким для подростка голосом) — тоже самый обычный. Ну прогуливает школу, ну бунтует, ничего такого. 11-летняя дочка Лиза Джейн (Кэти Проктор) вообще лапочка и умница. Чтобы обеспечить всем лучшую жизнь, Рики устраивается в службу доставки. Если купить фургон, то через какое-то время можно приобрести франшизу и работать на себя, вот только сначала надо продать машину Эбби, потратить на фургон тысячу фунтов, еще внести кучу денег на оборудование и пахать по 14 часов в день. И уже как-то не до семьи, ради которой стараешься, и вот с приходом новенького фургона все в уютном мирке Рики летит в тартарары.

Первую «Золотую пальмовую ветвь» Лоуч получил в 2006 году за «Ветер, который качает вереск» — историческую драму о борьбе ирландцев за независимость в начале XX века. Вторая досталась в 2016 году за драму «Я, Дэниэл Блэйк», где речь шла о пожилом вдовце из Ньюкасла, который столкнулся с бюрократической системой в попытке оформить пособие. Новая картина Лоуча посвящена последствиям кризиса 2008 года, когда многие потеряли работу и вынуждены были соглашаться на самые тяжелые условия, чтобы удержаться на плаву.

«Извините, мы вас не застали» — так правильнее перевести название фильма. Это фраза на бланке доставки посылок, которые Рики оставляет людям. За день он сталкивается с самыми разными типажами: успевает поругаться из-за футбола, оставить посылку клиента у ненавидящего его соседа, получить чаевые за то, что привел с собой дочку. Последнее запрещено: в фургоне не должны находиться посторонние. Сканер посылок заодно отслеживает и все передвижения Рики. Нужно работать и работать, даже для того, чтобы сходить по нужде, ему выдают пластиковую бутылку. Рабство бывает не только офисным.

Лоуч в который раз очень буднично и без надрыва показывает, как живут самые обычные британцы. Рики и Эбби действительно любят друг друга. У них очень теплые отношения и прекрасные дети. Нет, никто не пьет. Нет, никаких наркоманов. Никакого домашнего насилия. Все они очень милые люди. Такие, как мы с вами. Просто как-то тяжело жить и справляться. «Я не думал, что будет так непросто», — признается Рики жене. Никто не думал.

Десять лет назад Рики и Эбби (они тоже живут в Ньюкасле) купили дом, а теперь ипотека сжирает все их деньги. Рики был строителем, но потерял работу. Желание Рики все наладить понятно и благородно, вот только ради его успеха своим комфортом вынуждена пожертвовать Эбби, а после работы он появляется дома издерганным настолько, что начинает ругаться с сыном и доходит до рукоприкладства. В семье такое неприемлемо, сам Рики в ужасе и осознает, что чертова работа рушит все, что ему дорого. Но проблема за проблемой, долг за долгом, и Рики не может остановиться. Он готов ехать на работу даже после серьезных травм. А его начальник Малоуни (колоритный по-гай-ричевски Росс Брюстер) даже гордится тем, что все вокруг зовут его «святым покровителем мерзких ублюдков»: у каждого из водителей проблемы в семье, и Малоуни не собирается входить в их положение, пусть работают или будут оштрафованы!

Несмотря на солидный возраст, Лоуч снял очень актуальную для всех нас историю и сделал это с теплом, без намека на чернуху. У него все нормальные, всех очень жалко, в каждом узнаешь себя или соседа. «Прости, мы скучали» — то самое простое и пронзительное кино, которого так не хватает российскому кинематографу. Не об артистах или спортсменах — об обычных хороших людях. Считается, что про хороших людей снимать неинтересно, с ними, дескать, ничего не происходит, но Лоуч доказывает обратное. Очень спокойно он разматывает паутину, в которой трепыхаются герои: один мелкий промах, одна ссора влекут за собой все новые и новые проблемы, и вот уже они наваливаются, как снежный ком, и вот уже у милых людей шекспировская драма. Тишайшая Эбби устраивает выволочку Малоуни и рыдает из-за того, что никогда до этого так не ругалась. Рики на мгновение становится отцом-деспотом, Себ попадает в полицию, и только маленькая Лиза пока держится, выступая в роли морального барометра семьи.

Забавное совпадение: за пару дней до премьеры фильма в Каннах устроили забастовку водители Uber. Рики водил не такси, а фургон с посылками, но сфера услуг схожая. Водителям, наверное, в свое время тоже говорилось, что они «хозяева своей судьбы», но не сообщалось о дополнительных расходах.