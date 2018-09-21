В роли президента: «Слуга народа» и еще 5 главных сериалов Украины

«Слуга народа» (2015—2019)

Чем хорош: политическим чутьем

Проект шоубиз-компании «Студия Квартал-95» (Зеленский, бывший кавээнщик, создал ее на базе своей команды из Кривого Рога) мог получиться проходным украинским ситкомом, а стал 48-серийным политическим рекламным роликом одного из самых одиозных кандидатов в президенты.

Главный герой сериала — школьный учитель истории Василий Голобородько — позволил себе долгий нецензурный монолог об украинской политике. Ученики Голобородько сняли все это на видео и выложили в интернет. Ролик становится хитом, и вскоре, собрав необходимую залоговую сумму на краудфандинге, обычный учитель выдвигается в президенты и побеждает. И это только начало.

Голобородько (напомним, что его играет Владимир Зеленский) живет с родителями в спальном районе Киева и явно не готов возглавить страну. Но он обладает тем, чего не хватает политикам всего мира, — совестью и искренностью.

Секрет успеха «Слуги народа» в том, что впервые, кроме гэгов, зрителям предложили варианты решения существующих проблем, хоть зачастую и странные. К примеру, долги перед международными финансовыми организациями Зеленский предлагает решать просто — скинуться всей страной, да и дело с концом.

Поначалу сериал о президенте из народа не выглядел как свежий прием и уж тем более как политическая агитация. Об украинской политике бывшие кавээнщики из «Квартала-95» шутят в своих шоу последние пятнадцать лет. Но по мере развития сюжета «Слуга народа» все больше приближался к невеселой реальности. Например, в коротком третьем сезоне, который вышел практически перед первым туром президентских выборов, Голобородько приходится решать проблему территориальной целостности страны и финансового кризиса. А помогают ему в этом персонажи, очень похожие на политических соратников Владимира Зеленского, например на экс-заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе. Правда, сам кандидат Зеленский не очень похож на открытого и неимущего Голобородько: избегает журналистов, вместо велосипеда пользуется кортежем с охраной, а вместо квартиры в спальном районе имеет виллу в итальянской Тоскане.

Помимо Украины, «Слуга народа» шел в Эстонии и Казахстане. Также права на показ сериала приобрел Netflix.

«Школа» (2018 — по сей день )

Что хорошего: то же, что и в российской «Школе»; минус интересные камео

Не путать с одноименной работой Валерии Гай Германики! Один из первых украинских подростковых сериалов пришел на смену российскому продукту («Ранетки», «Кадетство»), который либо устарел, либо больше не может транслироваться на украинском телевидении. Например, сериал «Кадетство» был запрещен еще в октябре 2014-го как пропаганда российских силовых структур.

В центре сюжета — киевская школа, где подростки сталкиваются с типичными для своего возраста проблемами. Буллинг, наркотики, первые сексуальные взаимоотношения — авторы сериала жмут на безотказные кнопки 14—15-летней аудитории. Большинство актеров-детей — непрофессионалы.

О зрительском успехе «Школы» свидетельствуют темпы производства: за полтора года вышло три сезона, книга-приквел, портреты актеров сериала на обложках тетрадей.

«Сваты» (2008 — съемки приостановлены)

Чем хорош: тем, что запрещен

Еще один проект «Студии Квартал-95». Формально до третьего эпизода «Сваты» были телефильмом, но затем окончательно стали сериалом.

Молодая семья отправляется на отдых и просит дедушек и бабушек присмотреть за внучкой. Родители жены — простые сельские жители (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко), полная противоположность родителей мужа, городских небедных граждан (Людмила Артемьева и Анатолий Васильев). Столкновение мировоззрений неизбежно ведет к конфликтам, но каждый раз все ожидаемо заканчивается хорошо и весело.

«Сваты» оказались успешным коммерческим проектом, так что студия постаралась выжать из него все. Шесть сезонов сериала, которые охватывают несколько десятков лет, спин-офф, кулинарная передача под брендом «Сватов»... Дошло даже до мультипликационного сериала «Сватики» — звуковую дорожку оригинального сериала наложили на низкокачественную компьютерную анимацию.

В 2017-м начались съемки седьмого сезона «Сватов», но вскоре их приостановили из-за запрета показа сериала «Сваты» на территории Украины. Согласно заявлению Службы безопасности Украины, Федор Добронравов нарушил украинское законодательство, посещая Крым. 27 марта 2019 года Окружной админсуд Киева признал справку СБУ «составленной ​​с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований» и снял запреты (в том числе и на въезд россиянина Добронравова в страну). СБУ собирается обжаловать решение суда. Будущее «Сватов» пока не известно.

«Гвардия» (2015—2017)

Чем хорош: Алексей Горбунов снова на экране

Первый сериал о конфликте на востоке Украины, уникальный пример украинского военно-патриотического телепродукта (боевой дух там сейчас принято поднимать кинофильмами, а не телесериалами). Главные герои «Гвардии» — офицер внутренних войск и участник Евромайдана. Теперь они по одну сторону баррикад, точнее, фронта оба служат в Нацгвардии Украины. Одну из главных ролей в «Гвардии» исполняет украинский актер Алексей Горбунов, который после начала военных столкновений перестал сниматься в России.

Также тут появляются крымско-татарский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев, автор фильмов «Хайтарма» и «Киборги», и внук великого украинского актера Богдана Ступки, Дмитрий.

Сперва планировалось 12 серий, но в итоге в первом сезоне вышло всего четыре. Зрителей познакомили с историей героев, но боевых действий, экшена в сериале было мало. Через два года вышло еще два эпизода сериала, и на этом все закончилось. Финансовой поддержкой государства патриотические сериалы пока не пользуются.

«Леся + Рома» (2005—2008)

Чем хорош: живой украинской речью

В середине нулевых на украинском телевидении транслировали те же российские ситкомы, что и в России. Конкуренцию им смогла составить украинская версия французского сериала Un gars, une fille — «Леся + Рома» с Дмитрием Лаленковым и Ирмой Витовской в главных ролях.

Пара влюбленных — те самые Леся и Рома — живет в киевской квартире, где и происходит большая часть сериала. Герои путешествуют, ходят в кино и рестораны, налаживают совместный быт. Обычные жизненные ситуации становятся предметом для шуток, и именно тут украинский зритель впервые увидел на экране своих соотечественников, которые ведут обычный образ жизни. Леся и Рома говорят на живом украинском языке, матерятся, занимаются сексом. Причем им обоим за тридцать, так что это не молодежный ситком.

Каждый эпизод сериала состоит из трех не связанных между собой сцен. Другая особенность этого ситкома в том, что большинство второстепенных персонажей сериала зритель не видит, а слышит только их голос за кадром. К тому же многие герои появляются в шоу только один раз. Исключением является мать Леси, которую Рома недолюбливает. Ее озвучивает актриса Тамара Яценко (мама в кадре тоже не появляется). В одной из серий влюбленные ездили в Москву, где встречались со своими российскими двойниками — героями сериала «Саша + Маша».

В 2018 году, через 10 лет после окончания сериала, на украинском телевидении вышел бледный отпрыск «Леся + Рома» — «Марк + Наталка». Дмитрий Лаленков, исполнявший роль Ромы, сыграл в нем отца Марка. Успех, увы, повторить не удалось.

«День рождения Буржуя» (2000—2001)

Чем хорош: воспоминаниями о былой российско-украинской дружбе; ну, и крутыми виражами сюжета

Возможно, известный вам украинско-российский сериал, совместно снятый компаниями «1+1» и НТВ, стал предтечей потока бандитских драм. Продюсером «Буржуя» был Александр Роднянский, автором сценария обоих сезонов — украинский писатель Юрий Рогоза, режиссером — Анатолий Матешко.

Буржуй — прозвище главного героя фильма, Владимира Коваленко, успешного бизнесмена. Он вырос без родителей и поэтому пытается раздобыть любую информацию о своей семье. Вопросы приводят его к гадалке, а суровые бизнес-отношения 1990-х — к приключениям.

В сериале были задействованы лучшие российские и украинские актеры. Роль Буржуя сыграл Валерий Николаев, его ближайшего друга — Анатолий Журавлев. Антагониста Кудлу сыграл Андрей Смоляков, которому всегда удаются отрицательные персонажи. В камео даже появилась известная украинская целительница Мария Стефания! Также в сериале засветился актер Владимир Горянский, который по сей день кочует по украинским сериалам, выступая в том же амплуа психиатра Кости из Буржуя.