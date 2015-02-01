«Бог существует, ее имя — Петруния»: Комедия о крещенском купании

Первый за 25 лет македонский фильм в берлинском конкурсе выглядит как все хорошее восточноевропейское кино: просто, со вкусом и очень похоже на нашу жизнь.

Есть в Македонии древний обычай — на Крещение, после крестного хода, священник кидает в реку деревянный крест и верующие мужчины бросаются в ледяную воду его ловить, чтобы обеспечить себе удачу в новом году. В 2014-м году в реку бросилась женщина — и поймала крест. Несмотря на ярость ортодоксов, оберегающих неписанную традицию, она даже выступила на телевидение и призвала македонских женщин участвовать в соревновании наравне с мужчинами. Фильм Теоны Митевской, ветерана и любимицы Берлинале, буквально выращенной фестивалем (тут показывали и награждали ее короткометражный дебют «Вета», а три ее полнометражных работы оказывались в «Панораме»), развивает эту документальную историю художественными средствами, перенеся действие в наши дни, точнее — на 19 января 2018. Именно в этот день 32-летняя безработная Петруния Е. (не замужем, образование высшее, историк, специализировалась на интеграции коммунистический структур власти в демократическое общество, живет с родителями) брела домой с неудачного собеседования. Наглый директор швейной фабрики хватал ее за коленки, обзывал неудачницей, а потом сказал, что даже не стал бы с ней спать. По дороге Петрунию обогнала набитая гопниками легковушка, обдав грязью. Подхваченная толпой на мосту через речку Штип, она оказалась на берегу — и, поддавшись внезапному феминистическому импульсу, бросилась за крестом в реку, прямо в одолженном у подруге платье — и схватила его! Толпа полуголых мужчин была в ярости. Через час женщину объявили в розыск.

«Бог существует, ее имя — Петруния»

Как и почти любое восточно-европейское кино, «Петруния» очень близка к российскому контексту. Знакомые матерные ругательства. Православие, национализм, культ превратившегося в сказку древнего прошлого («Историк? Наверное, Александром Македонским интересуешься?» — спрашивает Петрунию полицейский инспектор), проблема отцов и детей, мачизм и бытовая дискриминация женщин, наконец. Имеются даже угрозы привлечь героиню по статье за экстремизм! Но назвать «Петрунию» манифестом феминизма было бы преступным преувеличением. Во-первых, этот фильм — комедия, и смешная (а разве манифесты бывают смешными?), исполнительница главной роли Зорица Нюшева вообще служит в театре комедии в Скопье. Во-вторых, это камерное (героиня почти все время сидит в отделении полиции) кино, в котором проходных, необязательных сцен просто не может быть — иначе зритель просто умрет со скуки. Сцены допросов и увещеваний вернуть трофейный крест напоминают новые румынские драмы: играют не только актеры, но и интерьеры (лучшая находка постановщика — фотообои с изображением флуоресцентно-зеленых джунглей в комнате для дознания). В-третьих, все программные монологи об освобождении женщин разумно отданы второй героине, стреляной телерепортерше Славице (ее играет Лабина Митевска, сестра режиссера и продюсер фильма), снимающей сенсационный сюжет о случае на Штипе; их комический дуэт с оператором, помешанным на футбольных ставках, уместно оттеняет историю женского пробуждения в глухой македонской провинции.

«Бог существует, ее имя — Петруния»

Много повидавший киноман мог бы упрекнуть «Петрунию» в том, что это простоватое кино. Но о важных вещах и нужно говорить просто, ведь такой разговор обычно приходится вести с обычными людьми, а не с теми, кто может цитировать по памяти Симону де Бовуар (с ними вообще лучше не спорить). И зрительская, народная интонация фильма Митевской, его мелодраматические повороты (судя по имеющимся тут намекам, героиню где-то за кадром ждет настоящее счастье) — ровно то, что нужно для наглядной пропаганды равноправия полов. К тому же, «Петруния» не принимает модной сегодня виктимизации женщины, а наоборот, показывает ее стремительную эволюцию от лузерши в победительницу. Про это — как овца стала волком — тут даже рассказывают сказку! Отдельный бонус — феминитивы, существующие в македонском языке совершенно естественно.