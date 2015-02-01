«Мальчик русский»: Взгляд слепого на Первую мировую войну

В Берлине показали дебют Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, который мастерски копирует учителя.

Полнометражный дебют Александра Золотухина, еще одного из выпускников кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, подзадержался с выходом в свет. «Мальчик русский» долго не мог пристроиться ни на один из фестивалей и наконец оказался в берлинском «Форуме», в резервации для всякого странного кино.

В принципе отборщиков можно понять: с европейской перспективы «Мальчик», наверное, и правда выглядит какой-то диковинкой, если не ископаемой, то крайне необычной. Сочетание ампирных титров — орел Минкульта, монументальный Петр на лого «Ленфильма» плюс герб Петербурга (в финансировании участвовал городской комитет по культуре) — и типично сокуровской романтизации неуставных отношений (помните нежные мужские объятия «Отца и сына» и грустную романтику корабельной душевой в «Повинности»?) производит страннейший эффект. В первые минуты кажется, что это какая-то ностальгически-ироническая синефильская реконструкция раннего кино, что-то вроде фильмов Гая Мэддина. Но нет, все это совершенно серьезно, хотя синефильские подмигивания «своим» тут тоже имеются: в эпизодической роли священника, стыдящего героев за то, что они справляют нужду на кладбище, появляется дизайнер журнала «Сеанс» Петр Лезников.

Мальчик русский — это щуплый Александр (Владимир Королев), деревенский паренек с гармошкой, добровольцем прыгнувший в мясорубку Первой мировой. В первый же час в окопах где-то в Польше Александр попадает под облако хлора, пущенное немцами, слепнет и приходит в себя в лазарете. Слепого хотят отправить домой, но Саша не хочет стать обузой родным и просит оставить его при фронте. Добрый усач Макар Петрович с двумя «Георгиями» на груди берет паренька к себе в зенитную батарею. Теперь Саша — слухач. Сидя у гигантского стального рупора, он слушает небо — не появится ли вдалеке гул приближающегося немецкого аэроплана?