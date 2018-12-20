Премьеры недели: Беспредел рублевский, корейский и болливудский

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 20 декабря. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Человек, место, время и снова человек»

Название нового фильма Ким Ки Дука отсылает к его старому «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Тут все похоже: есть и цикл жизни, и кровавая жертва. Персонажи — бандиты, буржуи, матросы и святые на обреченном боевом корабле. С сюжетом все сложно: социальное противостояние и криминальная драма в замкнутом пространстве «Титаника» сменяются мистикой и тяжелым символизмом, когда корабль становится летучим и отправляется по воздуху невесть куда. Странный старик делает садик из грязи в трюме, многократно изнасилованная Ева готовится рожать. Режиссер жалеет, что не хватило бюджета на тигров — то-то бы вышел «Полосатый рейс»!

Европейская критика, однако, сравнивает «Человека» скорее с «мама!» Аронофски, причем в пользу последнего.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Полнометражное продолжение телесериала авторства Ильи Куликова, одного из самых успешных в области русской социальной сатиры режиссеров. Герой Александра Петрова, циник с прозрачным взором, служит в элитном отделении полиции, которое грозят расформировать. Значит, до Нового года надо ограбить банк и «раскрыть» преступление. Петров и его товарищи из участка, обрядившись в Санта-Клаусов и эльфов, идут на дело. Вокруг игрушечный городок Барвиха, олицетворяющий вечную счастливую жизнь; ностальгическим приветом звучит «Дискотека Авария», а полицейский чин шепчет: «Чувствуешь, чем пахнет? Это пахнет апокалипсисом!»

«Воспитательница»

На старый вопрос о совместимости гения и злодейства наш век отвечает вопросом поострее: совместимы ли гениальность и счастье? Экзальтированная детсадовская воспитательница Лиза слышит вполне взрослые стихи пятилетки Джима и пытается вырвать его из уготованной жизненной рутины, вопреки воле родни, что, конечно, кончается киднэппингом. Тем временем рушится и собственное хрупкое счастье воспитательницы-поэтессы.

«Воспитательница» — бенефис Мэгги Джилленхол, не только звезды, но и продюсера фильма, прогремевшего на «Сандэнсе». Возможно, ее лучшая роль.

Бонус! В связи с бедностью кинотеатрального репертуара в предновогодние недели включаем в наш обзор фильмы со стриминговых сервисов. В этот раз оба фильма — новинки болливудского кино.

«Лилли»

17 декабря, Netflix

Совсем мрачный, если не садистский, камерный фильм о беременной девушке в плену у бандитов — что-то среднее между американским трешем и латиноамериканским социальным кино. Кроме Индии туристической и духовно преображенной, есть Индия организованной преступности и массовых изнасилований. Но всякая добрая индийская мать готова превратиться в грозную богиню Кали, которая отомстит своим обидчикам самым жестоким способом.

«Сюрприз!»

19 декабря, Netflix

Криминальная история с жесткими временными рамками, завязанная на пятерых персонажах. Злодея сразу видно: сутенер-психопат с красными волосами. У него в плену проститутка с золотым сердцем, в которую влюбился водитель местного развращенного актера (мачо — тайный гей). Цель — спасти девушку, достать деньги и выжить в грязной игре на фоне теневой стороны Мумбаи.