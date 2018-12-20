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Премьеры недели: Беспредел рублевский, корейский и болливудский

«Полицейский с Рублевки» возвращается, Ким Ки Дук продолжает хулиганить, а Мэгги Джилленхол крадет детей. 20 декабря 2018
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Премьеры недели: Беспредел рублевский, корейский и болливудский

Все кинофильмы из списка вышли в прокат 20 декабря. Даты премьер фильмов со стриминговых сервисов указаны отдельно.

«Человек, место, время и снова человек»

Название нового фильма Ким Ки Дука отсылает к его старому «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Тут все похоже: есть и цикл жизни, и кровавая жертва. Персонажи — бандиты, буржуи, матросы и святые на обреченном боевом корабле. С сюжетом все сложно: социальное противостояние и криминальная драма в замкнутом пространстве «Титаника» сменяются мистикой и тяжелым символизмом, когда корабль становится летучим и отправляется по воздуху невесть куда. Странный старик делает садик из грязи в трюме, многократно изнасилованная Ева готовится рожать. Режиссер жалеет, что не хватило бюджета на тигров — то-то бы вышел «Полосатый рейс»!

Европейская критика, однако, сравнивает «Человека» скорее с «мама!» Аронофски, причем в пользу последнего.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»

Полнометражное продолжение телесериала авторства Ильи Куликова, одного из самых успешных в области русской социальной сатиры режиссеров. Герой Александра Петрова, циник с прозрачным взором, служит в элитном отделении полиции, которое грозят расформировать. Значит, до Нового года надо ограбить банк и «раскрыть» преступление. Петров и его товарищи из участка, обрядившись в Санта-Клаусов и эльфов, идут на дело. Вокруг игрушечный городок Барвиха, олицетворяющий вечную счастливую жизнь; ностальгическим приветом звучит «Дискотека Авария», а полицейский чин шепчет: «Чувствуешь, чем пахнет? Это пахнет апокалипсисом!»

«Воспитательница»

На старый вопрос о совместимости гения и злодейства наш век отвечает вопросом поострее: совместимы ли гениальность и счастье? Экзальтированная детсадовская воспитательница Лиза слышит вполне взрослые стихи пятилетки Джима и пытается вырвать его из уготованной жизненной рутины, вопреки воле родни, что, конечно, кончается киднэппингом. Тем временем рушится и собственное хрупкое счастье воспитательницы-поэтессы.

«Воспитательница» — бенефис Мэгги Джилленхол, не только звезды, но и продюсера фильма, прогремевшего на «Сандэнсе». Возможно, ее лучшая роль.

Бонус! В связи с бедностью кинотеатрального репертуара в предновогодние недели включаем в наш обзор фильмы со стриминговых сервисов. В этот раз оба фильма — новинки болливудского кино.

«Лилли»

17 декабря, Netflix

Совсем мрачный, если не садистский, камерный фильм о беременной девушке в плену у бандитов — что-то среднее между американским трешем и латиноамериканским социальным кино. Кроме Индии туристической и духовно преображенной, есть Индия организованной преступности и массовых изнасилований. Но всякая добрая индийская мать готова превратиться в грозную богиню Кали, которая отомстит своим обидчикам самым жестоким способом.

«Сюрприз!»

19 декабря, Netflix

Криминальная история с жесткими временными рамками, завязанная на пятерых персонажах. Злодея сразу видно: сутенер-психопат с красными волосами. У него в плену проститутка с золотым сердцем, в которую влюбился водитель местного развращенного актера (мачо — тайный гей). Цель — спасти девушку, достать деньги и выжить в грязной игре на фоне теневой стороны Мумбаи.

Автор Андрей Гореликов
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Комментарии (13)

Новый комментарий...

  • 9

    Далёк_от_истины 20 декабря 2018, 12:32 пожаловаться

    #

    Капитально нечего смотреть

    Фильм Ким Ки Дука убьет всё желание жить, а «Полицейский с Рублевки»… надо ли тут что-то комментировать?

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  • 2

    RonsaRd 20 декабря 2018, 13:27 пожаловаться

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    Надо, конечно. С одной стороны — шикарный Сергей Бурунов. А с другой — плохое всё остальное. Дилемма.

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  • 4

    Далёк_от_истины 20 декабря 2018, 14:01 пожаловаться

    #

    Ради наших фильмов «расчищали» новогодние даты от крупных премьер западных фильмов. И вокруг чего столько шуму? Ради сериала в кино?

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  • 1

    RonsaRd 20 декабря 2018, 15:04 пожаловаться

    #

    А ты ожидал хороших российских фильмов? Серьёзно? Из всей дряни российского производства, которое будут показывать на этих новогодних праздниках, бенефис Сергея Бурунова — меньшее из зол.

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  • 2

    Далёк_от_истины 20 декабря 2018, 15:37 пожаловаться

    #

    Не ждал я от этой авантюры ничего хорошего. Но разогнать крупные блокбастеры по углам и выкатить на их место ровным счетом ничего — это гениально

    А «Полицейский с Рублевки» мне и даром не нужен, честно говоря

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  • StalinGulag 20 декабря 2018, 12:49 пожаловаться

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    Почему у нас киноделы берегов не видят. Стал популярен Петров- иу анс Петров во всех фильмах и во всех сериалах.
    До этого был Козловский, до него еще кто-то.
    Через пару лет от Петрова начнет тошнить уже абсолютно всех.
    надеюсь он за это время настрижет себе купонов на безбедную старость.
    А Полицейский с рублевки бесил еще на ТВ, а теперь когда из-за этой хрени на неделю поставили аж 3 блокбастера, расчищай ему место, остается только пожелать Петрову и всем Полицеским глубокго и мощного кассового провала.

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  • Slonvprotivogaze 20 декабря 2018, 14:54 пожаловаться

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    через пару? А разве не уже?

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  • 6

    Timur Iron 20 декабря 2018, 12:56 пожаловаться

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    После «Двойки» на Джилленхол вдвойне интересно посмотреть в роли «Воспитательницы»).

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  • Как отключить любое упоминание о Петрове? Есть какой нибудь Петров-фильтр? Каждая третья новость выходит с его изображением. Принципиально не смотрю с ним фильмы, но это не помогает(((

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  • RonsaRd 20 декабря 2018, 15:06 пожаловаться

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    Не заходи на российские киносайты. Вообще.

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  • 5

    Slonvprotivogaze 20 декабря 2018, 14:53 пожаловаться

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    Новый фильм Ки Дука — как минимум, интересно. Ну и Воспитательница, по началу, срань обычнейшая, а вот дальше уже ничего так, можно даже глянуть. (судя про трейлеру)

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  • sam maircery 20 декабря 2018, 17:09 пожаловаться

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    «Человек, место, время и снова человек» я бы глянул, у «Воспиталки» отзывы вроде хорошие, так-что пусть воспитывает меня)))

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