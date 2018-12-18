Стартовали съемки «Плохих парней 3»

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Уилл Смит объявил в Instagram о начале съемок боевика «Плохие парни 3» — продолжения экшен-франшизы Майкла Бэя. Актер вывесил фотографию со специального показа первых двух фильмов, который он посетил совместно с коллегой по картине Мартином Лоуренсом.

«Завтра первый день съемок! — написал актер в воскресенье. — В выходные мы вместе отсмотрели „Плохих парней 1 и 2“. Впереди нас ждет настоящий крышеснос!»

Смит и Лоуренс вернутся в продолжении в знакомых ролях Маркуса Бёрнетта и Майка Лоури. Режиссерское кресло третьего фильма разделили Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Джерри Брукхаймер спродюсирует проект.

По сюжету третьей части Бёрнетт рассорился с напарником, оставил службу в полиции Майами и занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Параллельно ему приходится разбираться с новым наглым партнером.

«Плохим парням» приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах.

«Плохие парни 3» находятся в разработке с 2009 года. В 2016-м Джо Карнахан, призванный ранее для полировки сценария, собирался ставить картину, однако переговоры с режиссером затянулись. В итоге студия передвинула релиз продолжения, а Карнахан объявил, что займется постановкой ремейка боевика «Рейд».

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