Кинопоиск

«Я часть той силы, что вечно хочет зла»: вышел тизер «Воланда» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Обсудить0

Появился первый тизер «Воланда» — фильма Михаила Локшина («Серебряные коньки») по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет адаптировал Роман Кантор, также написавший «Серебряные коньки».

Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль, снявшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. В экранизации также появятся Евгений Князев (Берлиоз), Полина Ауг (Гелла), Юрий Колокольников (Коровьев) и Александр Яценко (Алоизий). Остальных актеров в образе своих героев мы показывали тут. В фильме будет сразу два кота Бегемота — CGI и настоящий. Последнего сыграет 9-килограммовый мейн-кун Кеша.

Премьера — 1 января 2023 года.

Кинопоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Принц и сын бунтаря пытаются занять свое место в жестоком мире. Начало фэнтези-саги по бестселлерам Веры Камши
В главных ролях:Анар Халилов, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Валентина Ляпина
Режиссер:Евгений Невский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

Сегодня, 16:3225
«Орел и решка. Кино», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и новый «Семейный брак»: 13 премьер Кинопоиска в феврале
Онлайн-кинотеатр

«Орел и решка. Кино», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и новый «Семейный брак»: 13 премьер Кинопоиска в феврале

Вчера6
Объявили лауреатов «Золотого орла». Главный приз получили «Серебряные коньки»

Объявили лауреатов «Золотого орла». Главный приз получили «Серебряные коньки»

28 января31
6 лучших трейлеров недели: Тома Холланда сбивает машина, а Джозеф Гордон-Левитт строит бизнес

6 лучших трейлеров недели: Тома Холланда сбивает машина, а Джозеф Гордон-Левитт строит бизнес

28 января3

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»

Сегодня5
Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»
Почему стоит посмотреть аниме «Атака титанов»?

Почему стоит посмотреть аниме «Атака титанов»?

Сегодня10
В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

Сегодня, 16:3225
Как изменились герои и костюмы «Вестсайдской истории» за 60 лет

Как изменились герои и костюмы «Вестсайдской истории» за 60 лет

Сегодня2
Китайские цензоры вырезают из фильмов целые сцены. Объясняем, чем они руководствуются

Китайские цензоры вырезают из фильмов целые сцены. Объясняем, чем они руководствуются

Сегодня, 11:3616
«Я часть той силы, что вечно хочет зла»: вышел тизер «Воланда» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

«Я часть той силы, что вечно хочет зла»: вышел тизер «Воланда» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Сегодня, 12:3812
«Праздник» Джорджа Кьюкора: выгорание и дауншифтинг в 1938-м
Все уже было

«Праздник» Джорджа Кьюкора: выгорание и дауншифтинг в 1938-м

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт