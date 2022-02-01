«Я часть той силы, что вечно хочет зла»: вышел тизер «Воланда» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Появился первый тизер «Воланда» — фильма Михаила Локшина («Серебряные коньки») по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет адаптировал Роман Кантор, также написавший «Серебряные коньки».
Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль, снявшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. В экранизации также появятся Евгений Князев (Берлиоз), Полина Ауг (Гелла), Юрий Колокольников (Коровьев) и Александр Яценко (Алоизий). Остальных актеров в образе своих героев мы показывали тут. В фильме будет сразу два кота Бегемота — CGI и настоящий. Последнего сыграет 9-килограммовый мейн-кун Кеша.
Премьера — 1 января 2023 года.
Кинопоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш