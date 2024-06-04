Какими могли быть игры о Мальчике-который-выжил: глава из книги «Гарри Поттер и Дары геймдева»

В декабре издательство «Бомбора» выпускает книгу «Гарри Поттер и Дары геймдева». Это огромное исследование всех видеоигр о мире волшебства Джоан Роулинг, истории их разработки, а также ключевых отличий от экранизаций поттерианы. Написал ее Семён Костин, журналист, чья книга «Биг Босс. Жизнь и творчество Хидэо Кодзимы» вышла ранее в 2025-м. С разрешения издательства публикуем фрагмент, в котором рассказывается о самом раннем периоде разработки игр по книгам Роулинг, когда в книжных магазинах только-только появилась «Тайная комната» и все осознали, что серия станет мировым хитом.
Летом 1998 года в книжных магазинах появился роман «Гарри Поттер и Тайная комната», который ожидаемо стал бестселлером: британский тираж первого издания составил 250 тысяч экземпляров и разошелся за месяц. Многие компании стали присматриваться к книгам Джоан Роулинг. С такими продажами было очевидно, что история про Мальчика-который-выжил не ограничится двумя томами. Правами одновременно заинтересовались три направления: индустрия игрушек, киноиндустрия и видеоигровая индустрия.
К игровой адаптации вселенной первой решила подступиться не Electronic Arts, а американское подразделение Nintendo. Компания привыкла строить успех на собственных сериях, таких как Super Mario Bros. или The Legend of Zelda, но одним из ключевых хитов консоли Nintendo 64 стала адаптация приключений Джеймса Бонда — GoldenEye 007, которую она профинансировала, разработала силами студии Rare и издала эксклюзивно для своей платформы. Ее успех вдохновил сотрудников Nintendo of America на поиски других потенциально успешных лицензий, ведь они могли повторить триумф GoldenEye.
На тот момент контракт между Джоан Роулинг и Warner Bros. еще не был подписан, но в японской компании спешили стать первыми: планировалось выпустить несколько игр для Nintendo 64 и по возможности завладеть исключительными правами, чтобы юный волшебник появлялся только на консолях Nintendo. Американское подразделение поручило внутренней студии Nintendo Software Technology в Редмонде создать прототипы трех возможных игр по франшизе — адаптаций «Философского камня» и «Тайной комнаты», а также симулятора квиддича. Разработчики потратили две недели на прототипирование геймплея и концепт-арты. Последний пункт, кстати, вызвал разногласия: художники хотели сохранить британский стиль франшизы, вдохновляясь английскими обложками книг, но руководство настояло на перерисовке персонажей в стиле, близком к аниме. Сегодня известно, что над концептами для отмененного симулятора квиддича работал художник Marvel Ади Гранов.
К сожалению (а может, и к счастью), усилия Nintendo оказались напрасны: когда пришло время показать первые прототипы представителям Роулинг, те не проявили никакого интереса. Причины неизвестны, но можно предположить, что ограничение «Гарри Поттера» только консолями Nintendo не выглядело привлекательным для правообладателя. Также возможно, что Nintendo не устроила высокая стоимость лицензии, а писательницу — стилизация под аниме.
Как бы то ни было, переговоры не увенчались успехом.
В 1999 году Роулинг продала права концерну Warner Bros. за 1 миллион фунтов. В его власти оказались права не только на съемку киноадаптаций первых четырех романов, но и на любые медиапродукты, включая видеоигры. То есть, если бы Nintendo все-таки решила подписать контракт уже с Warner Bros., ей бы пришлось делиться доходами с продаж как с писательницей, так и с киноконцерном. Охочая до денег Nintendo вряд ли бы согласилась на такие условия.
У Warner Bros. на тот момент еще не было собственной игровой студии, поэтому она объявила о поиске крупного издателя для долгосрочного сотрудничества. Желающие появились почти сразу после выкупа прав у Роулинг. Первым был американский издатель THQ, который на встрече представителей организовал костюмированную театрализованную презентацию того, какими он видит игры по «Гарри Поттеру». Известно, что тогда THQ показал игру от студии Volition, известной в наши дни благодаря сериям Red Faction и Saints Row.
В начале 1999 года разработчики Volition за несколько недель собрали прототип «Философского камня» в жанре RPG: графически он напоминал Baldurʼs Gate и Summoner, и в нем можно было переключаться между персонажами, например играть за Хагрида. По неизвестным причинам заключить договор не удалось, а о прототипе Volition мировая общественность узнала лишь в 2025 году, когда он стал частью экспозиции американского Национального игрового музея в городе Рочестере.
Следующим неудачником стала студия Cavedog Entertainment, создатели стратегии Total Annihilation. Она предложила Warner Bros. смелый жанр — MMORPG. В ее играбельном прототипе каждый игрок воплощал роль ученика Хогвартса и переживал приключения вместе с сотнями других участников, которых мог вместить замок. Идея была весьма привлекательна, но провалилась, когда выяснилось, что школа на самом деле довольно мала (по меркам MMORPG-миров), учеников в ней гораздо меньше тех десятков тысяч, которые обещала Cavedog, и концепция не соответствует миру франшизы. Более того, разработчики самовольно ее расширили, создав новые волшебные школы по всему миру до выхода книги «Кубок огня», которая сделала то же самое уже официально. По этим причинам проект был сперва отложен, а позже отменен. Надо сказать, что у студий масштаба Cavedog было мало шансов получить права: Warner Bros. искала компанию, способную взять на себя не только производство игр, но и их дистрибьюцию. Cavedog такое бы не потянула.
Так продолжалось до тех пор, пока о франшизе не узнали Брюс Макмиллан и Дон Мэттрик, на тот момент соответственно вице-президент и президент Electronic Arts Worldwide Studios. Макмиллан решил, что такая франшиза, как «Гарри Поттер», обязана войти в каталог его компании. И в 2000 году это был еще тот каталог! Именно эти люди ответственны за запуск и раскрутку таких серий, как FIFA, Formula-1, Need for Speed и Sims, а среди адаптаций — за игры по «Властелину колец» Питера Джексона и проекты про Джеймса Бонда.
Когда Макмиллан связался с Мэттриком в начале 2000 года, мировая поттеромания уже поражала воображение, хотя ей было еще далеко до своего пика. Четвертый том, «Гарри Поттер и Кубок огня», был опубликован одновременно в Великобритании и США 8 июля 2000 года, и ему предшествовал небывалый ажиотаж. Начальный тираж составил почти 4 миллиона экземпляров — мировой рекорд! Макмиллан с энтузиазмом наблюдал за этим феноменом: во-первых, потому, что сам был большим фанатом книг Роулинг, и, во-вторых, потому, что не мог не думать о том, какой могла бы получиться видеоигра про Гарри Поттера.
Переговоры с Warner Bros. вступили в активную фазу летом 2000 года. На одной из встреч представители киноконцерна подчеркнули, что все фильмы снимаются в Англии, так как это одно из условий Роулинг. Макмиллан ухватился за эту возможность и заявил, что они тоже могут разрабатывать игры в Великобритании! Он пообещал, что, если EA Games получит права на игровую адаптацию, разработка пройдет в британском подразделении компании — в EA UK. Он лично проследит за тем, чтобы все прошло гладко. Кроме того, он отметил, что съемки первой картины проходят в Ливсдене, менее чем в 50 километрах от их офиса, что будет огромным преимуществом для будущей команды разработки.
Прежде чем официально подписать контракт, Warner Bros. организовала встречи между Брюсом Макмилланом и владельцами лицензии. Эти встречи нельзя назвать обязательными — контракт от них не зависит, — но, когда между несколькими партнерами выстраиваются долгосрочные отношения, важно, чтобы они основывались на взаимных договоренностях. В данном случае для Electronic Arts было крайне важно завоевать расположение самой Роулинг.
Первая встреча прошла в Лондоне, на ней присутствовал только Кристофер Литтл, литературный агент писательницы: он собирался оценить ситуацию и убедиться, что предложение Electronic Arts довольно серьезно. Литтл озвучил базовые условия: к оригинальным произведениям нужно отнестись со всем уважением, а Роулинг имеет право контроля над работой и может быть вовлечена в творческие процессы. Вторая встреча была короткой, но на ней присутствовала сама писательница. Роулинг рассказала, что для нее значит ее творение и что она хочет и категорически не хочет видеть в играх по своим книгам (например, жестокость или ругательства).
В итоге писательница осталась довольна: она убедилась, что Electronic Arts станет отличным партнером как в творческом, так и в финансовом плане.
В августе 2000 года Electronic Arts и Warner Bros. Consumer Products подписали долгосрочный контракт на разработку игровых адаптаций «Гарри Поттера». Важно отметить, что произошло это довольно поздно — съемки «Философского камня» близились к завершению. Фильм планировали выпустить в июле 2001 года, но из-за затянувшегося постпроизводства премьеру перенесли на ноябрь. Несмотря на это, у EA остался неполный год на разработку всех игровых версий «Камня». Это привело к безумным переработкам и откровенной сырости некоторых игр.
А какие игры по «Гарри Поттеру» любите вы?
Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.
Редактор: Денис Варков (@dvarkov)
Фото: James Nielsen / Houston Chronicle via Getty Images, Fred Duval / FilmMagic