Купить шарфик и остаться собой: Константин Мильчин — о «Шопоголике» Софи Кинселлы

10 декабря в возрасте 55 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием умерла писательница Мадлен Софи Уикхем, известная под псевдонимом Софи Кинселла. Она прославилась на весь мир серией романов «Шопоголик» о журналистке Ребекке Блумвуд, которая не очень умело обращается с финансами, но никогда не унывает и знает, как найти идеальный кашемировый шарф и сбежать от писем из банков. Первая книга «Тайный мир шопоголика» даже была успешно экранизирована в 2009 году, а роль обворожительной колумнистки газеты «Удачные сбережения» исполнила Айла Фишер. Софи Кинселла научила миллионы читателей по всему миру не стесняться себя и своих слабостей, выбирать идеальные аутфиты и закрывать долги по кредитке. Рассказываем о том, как ее романы полюбились российским читателям.

В начале нулевых все и всё были юными и наивными и мало кто знал, как правильно жить. Российское общество приходило в себя после финансового кризиса 1998 года и политической чехарды 1999 года. А потом цена на нефть стала расти, и деньги, которые зарабатывали государство и его лучшие люди на ее продаже, стали медленно доходить и в малых дозах до простых граждан.

Поколение нынешних сорокалетних тогда как раз входило во взрослую жизнь, начинало работать, зарабатывать свои первые зарплаты, и возникал вопрос: а как именно тратить?

Что покупать правильно, а что пошло? Какие напитки стоит предпочитать в это конкретное время суток? В какие рестораны ходить оригинально, а в какие банально? И не то чтобы было много доступных источников информации на такие животрепещущие темы.

И вот одним из лучших способов понять, как не опростоволоситься во взрослом мире, оказались книги. «Гламораму» Брета Истона Эллиса и творения Фредерика Бегбедера читали ради того, чтобы узнать, как прожигать жизнь. То, что эти книги были формально написаны как раз с критикой капитализма и идеологии потреблятства, никого не смущало. Очень хотелось как раз потреблять. Попутно критикуя вслед за кумирами.

Если условный Эллис и коллективный Бегбедер были слишком радикальны, то была еще одна очень важная база данных по правильной мегаполисной жизни. Это книги серии «Зебра» издательства «Фантом Пресс» — массовая проза, городские романы о проблемах именно сугубо городских, об одиночестве, об отсутствии карьерного роста и счастья как такового. Ну, и о новых проблемах. Например, о шопоголизме. В 2005 году там выходит книга Софии Кинселлы «Тайный мир шопоголика» — милые приключения милой героини Ребекки Блумвуд, которая очень любит покупать себе вещи, даже зная, что у нее нет на это денег. Ну а зачем же изобрели кредитные карты? Чтобы по ним был овердрафт, конечно же. Отметим важный аспект: Ребекка работает финансовым журналистом, и вообще-то ее работа — как раз давать разумные советы. Что лучше не копить, а вкладывать. А еще Ребекка постоянно врет, причем в том числе и самой себе. Ну, то есть в этой героине узнает себя любой вне зависимости от возраста, пола, гендера, страны происхождения и предпочтений в шопоголизме.

Обложка книги «Тайный мир шопоголика», «Фантом Пресс», 2005 год

Как любая хорошая книга о некоей порочной страсти, она раскрывает все прелести от злоупотребления пороком. «На игле» Ирвина Уэлша среди прочих достоинств еще и несет огромный антинаркотический посыл, объясняя подробно и в деталях, как наркотики губят жизнь людей. Но, для того чтобы этот тезис дошел до всех, Уэлш показывает обманчивое счастье порока, предшествующее расплате.

Тут, наверное, важен и общеэкономический аспект. Не то чтобы в 1990-х не потребляли и не совершали покупок. Само слово «shopaholic» в английском существует с 1977 года. Однако в нулевые потребление стало чем-то вроде новой идеологии. В США в 2000–2001 годах был экономический кризис — рухнули переоцененные акции интернет-компаний. К этому прибавилось всеобщее уныние из-за нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября. Как перезапустить экономику и поднять людям настроение? Отправить их в магазины.

Пусть покупают, пусть отвлекутся, пусть не спрашивают, кто виноват в проблемах.

Софи Кинселла, или вне литературы Мадлен Уикхем, идеально поймала дух времени. Ее книги о порочности бесконтрольного потребления, которые в некоторой степени были и гимном ему. Она стала певицей кредита. Финансовая журналистка, как и ее героиня, она в этом неплохо разбиралась. С другой стороны, романы Кинселлы наследуют лучшим традициям британской литературы. Дама в беде, балансирующая на грани (или уже за гранью разорения), постоянно боящаяся разоблачения (финансовая журналистка учит бережливости, а у самой долги по карте!). И еще есть богатый возлюбленный. Но это не мужчина решает ее проблемы, это сама Ребекка своей находчивостью и непотопляемостью успешно находит выходы из тупиков. Джейн Остин одобряет!

Айла Фишер в роли Ребекки Блумвуд в фильме «Шопоголик» (2009)

За «Тайным миром шопоголика» последовали «Шопоголик на Манхэттене», «Шопоголик и брачные узы». Ребекка переплыла океан туда и обратно, спасла бизнес своему возлюбленному (неоднократно), вышла замуж, поменяла фамилию, родила ребенка. В общей сложности Кинселла растянула нехитрую историю о девушке, страдающей манией покупок, на много эпизодов. И молодец, сумки сами себя не купят.

Еще у Кинселлы было несколько внесерийных произведений, но они успеха «Шопоголика» не повторили. Потому что они не концентрировались на одной конкретной проблеме. А именно эта фокусировка способствовала успеху «Шопоголика». Это залог качественного городского романа: не просто развлекаловка, а конкретная проблема. Серьезная, на самом деле, проблема. В России существует определенная традиция кинселлобразных текстов: проза Маши Царёвой или ранние романы Маши Трауб; сейчас упавшее знамя Кинселлы кажется будет держать Светлана Павлова.

