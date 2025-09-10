Пушек много не бывает: как серия Borderlands изобрела лутер-шутеры

Главная отличительная часть Borderlands — нелепо огромное количество оружия. Уже в первой части разработчики обещали почти 18 миллионов пушек, а к четвертой это число выросло до 30 миллиардов. Секрет гигантомании прост: все оружие, даже уникальные легендарки, генерируется случайным образом из запчастей. Игрок, пока не опробует пушку в деле, никогда точно не знает, как и чем будет стрелять новый ствол. При этом пройти всю игру с одним полюбившимся стволом не получится.