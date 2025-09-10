Пушек много не бывает: как серия Borderlands изобрела лутер-шутеры

Кинопоиск
Вышла Borderlands 4 — новая игра из серии комедийных лутер-шутеров от компании Gearbox. Рассказываем, как франшиза породила целый жанр и остается лидером в своем направлении.

Добро пожаловать на Пандору

События Borderlands рассказывают об Искателях Хранилища — наемниках, разыскивающих по всему космосу схроны высокоразвитой, но сгинувшей цивилизации. Хранилища таят в себе невероятные технологии, оружие и прочие богатства, они отлично спрятаны, хорошо охраняются, а еще привлекают внимание могущественных сил со всей галактики. Сюжет разворачивается на Пандоре — когда-то процветавшей и ныне заброшенной планете на краю обитаемого космоса.

Геймплей серии — смесь кооперативного шутера от первого лица и Diablo-подобной RPG про сбор трофеев. Разработчики пытаются взять лучшее из двух миров: стрельба в Borderlands выполнена не хуже, чем в чистокровных шутерах, но огромную роль в боевой системе играют прокачка, построение билдов и, разумеется, характеристики каждой новой легендарной пушки.

Borderlands

Главная отличительная часть Borderlands — нелепо огромное количество оружия. Уже в первой части разработчики обещали почти 18 миллионов пушек, а к четвертой это число выросло до 30 миллиардов. Секрет гигантомании прост: все оружие, даже уникальные легендарки, генерируется случайным образом из запчастей. Игрок, пока не опробует пушку в деле, никогда точно не знает, как и чем будет стрелять новый ствол. При этом пройти всю игру с одним полюбившимся стволом не получится.

Не менее важной особенностью стал сеттинг. За 16 лет авторы создали уникальный мир бесконечно продвинутого и настолько же безумного будущего, в котором возможно абсолютно все. Borderlands — это и постапокалипсис, и пародия, и вестерн, и киберпанк, и (иногда) классическое фэнтези. Безумные пушкокультисты, интриги сверхкорпораций, древние боги, рободинозавры, карлики-каннибалы — сюжет легко принимает любые выходки сценаристов.

Перерождение до рождения

Первая Borderlands изначально должна была стать совсем другой игрой. Многим идея сочетания шутера и RPG казалась провальной — чересчур разными выглядели жанры. Но глава Gearbox Рэнди Питчфорд проявил упорство, хотя и согласился, что ключевыми должны быть шутерные механики.

Borderlands

Зато настроение и художественный стиль изменились кардинально. Изначальный облик игры можно увидеть на первых рекламных материалах и публичной презентации. Borderlands образца 2007 года сложно узнать. Мрачные постапокалиптические города, безликие рейдеры, пыльные локации — визуально игра напоминала Fallout 3 или Rage.

Но когда она была готова на 75% (за год до релиза!), разработчики стали сомневаться в будущем успехе. Часть из них тайно создали билд, в котором авторы попытались реализовать более яркий и броский дизайн. Работу над этой версией держали в секрете, чтобы не вызывать гнев у команды.

Как оказалось, зря! Новое оформление понравилось почти всем, и именно так родился тот визуал, которым серия знаменита по сей день — нарисованные вручную текстуры, сел-шейдинг и жирные линии контуров. За визуальной реновацией последовала глобальная смена всего настроения игры — как в сценарии (он стал более пародийным), так и в геймплее (появилась откровенная техномагия вроде лечебных пуль).

Нет покоя грешникам

Первая Borderlands вышла в 2009-м и мгновенно обратила на себя внимание: броский визуал, шутки на каждом шагу, тонны оружия, свежий сеттинг. Некоторые обозреватели даже ставили Borderlands в один ряд с первой BioShock, а продажи перевалили за 2 миллиона копий уже к концу года.

Borderlands

На момент выхода первой Borderlands лутер-шутер еще не сформировался в отдельный жанр. По этой причине геймплей выглядел особенно свежо, что затмевало недостатки. А ведь они были: почти полное отсутствие сюжета, однотипные локации, примитивные враги. Даже нашумевшая система генерации оружия работала не очень. Разница между стволами часто ограничивалась цветом да числовыми характеристиками.

Но авторы уже тогда вложили в Borderlands много стараний. Это заметно по харизматичным персонажам, смешным шуткам, богатым на детали локациям. В серии с самого начала был скрыт потенциал, и в Gearbox это осознавали. Реализовать его в полной мере команда разработчиков попыталась уже в сиквеле. Borderlands 2 — одно из лучших продолжений в истории индустрии.

Все элементы сиквела выполнены лучше оригинала. В первой части почти нет сюжета? Сценарий для Borderlands 2 в семь раз длиннее, а за его качество отвечает писатель Энтони Берч. Локации оригинала слишком однообразные? Теперь там уникальные биомы! Враги в первой части бездумно бежали на игроков? В сиквеле у каждого свои особенности и поведение. А еще музыку для продолжения написал композитор Йеспер Кюд.

Borderlands 2

Неудачные элементы первой игры были переосмыслены, удачные улучшены. Например, юмор теперь проявлялся не только в диалогах, но и в заданиях, геймплейных элементах, интерфейсе, поведении врагов и оружия.

Генератор оружия тоже по-настоящему заработал именно в Borderlands 2. В сиквеле стволы будто соревнуются между собой за звание самой необычной конфигурации. Пулеметы, стреляющие ракетами, снайперки, разящие молниями, говорящие пистолеты, метательные гранаты-дробовики — оружие не просто стало разным, оно подталкивало игрока по-разному подходить к сражениям.

Место для героя

Вторая часть серии стала хитом. На волне успеха к Borderlands 2 вышло множество обновлений, большую часть которых приняли тепло. Особенно фанатам полюбилось дополнение Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. В нем действие переносилось в фэнтези-сеттинг. Все DLC представляет из себя партию в вымышленную настольную ролевку Bunkers & Badasses. Идея оказалась настолько удачной, что в 2022-м (через 9 лет!) Gearbox выпустила спин-офф в том же сеттинге — Tiny Tina's Wonderlands. Ответвление понравилось игрокам, его полюбили за развитие фэнтези-сеттинга и эксперименты.

Tiny Tina's Wonderlands

В 2014-м состоялся релиз еще одной неномерной части — Borderlands: The Pre-Sequel. Вопреки названию, эта игра — чистая предыстория, рассказывающая о главном злодее второй части. «Пресиквел» тоже был тепло принят. Сюжет здесь концентрируется на одном из самых ярких персонажей во франшизе, а игровой процесс скрывает несколько сюрпризов — например, выходы в безвоздушное пространство и глючащее оружие.

Самый нетипичный проект в серии вышел за авторством не Gearbox, а мастеров жанра интерактивного кино Telltale Games. В 2014 году вышла Tales from the Borderlands. Авторы остались верны себе: спин-офф оказался не шутером и не RPG, а привычным для Telltale игросериалом из нескольких эпизодов. Как оказалось, Borderlands может существовать и в таком виде, лишь бы шутки и яркие персонажи были на месте.

Tales from the Borderlands

Tales from the Borderlands тоже стала большим успехом, и в 2022 году у ответвления появился сиквел New Tales from the Borderlands. Однако здесь серия впервые дала сбой: во время разработки компания Telltale объявила о банкротстве и закрылась, а ее работу попытались доделать в Gearbox Québec. К сожалению, вытащить проект из производственного ада не вышло, игра стала самым низкооцененным проектом во франшизе.

Усвоить урок

Главной особенностью триквела 2019 года стал заметно возросший масштаб: сюжет объединяет персонажей всех прошлых частей (включая Tales from the Borderlands), а вместо Пандоры игрокам позволили исследовать сразу несколько планет. Хотя отзывы на Borderlands 3 по большей части положительные, сюжет и юмор не критиковали только ленивые. Новые антагонисты вышли слишком карикатурными, шутки стали плоскими, а среди побочных заданий появилось много миссий в духе «принеси-подай».

Borderlands 3

Зато игровой процесс сделал уверенный шаг вперед. Прокачка стала глубже, способностей больше, система передвижения — более продуманной. Генерация оружия вновь эволюционировала, и у пушек появилось еще больше необычных черт вроде свободного перемещения на маленьких ножках.

В 2024 году на большие экраны вышел фильм Элая Рота «Бордерлендс», который разнесли вообще за все. Подбор актеров, сценарий, боевые сцены, юмор, визуальные эффекты, персонажи, оригинальность — фильме отсутствовало все, за что игроки полюбили франшизу. Картина не смогла стать даже «настолько плохой, что хорошей», ее записали в списки худших проектов 2024 года, после чего о работе Рота благополучно забыли.

Четвертая часть серии вышла 11 сентября, но говорить о ее влиянии на облик франшизы пока рано. Критики и игроки называют геймплей Borderlands 4 лучшим в серии: игра получила расширенную механику передвижения, еще более разнообразное оружие, углубленную прокачку и более открытый мир.

Borderlands 4

Однако насладиться Borderlands 4 мешает техническое исполнение. В наличии все прелести крупных релизов последних лет: низкая частота кадров (FPS), просадки, завышенные системные требования и баги. Будут ли эти проблемы исправлены — неизвестно, но уже ясно, что франшиза все еще интересна пользователям. Всего за несколько дней после релиза в Steam в продолжение сыграло более 300 тысяч геймеров одновременно. Это самый крупный релиз серии на этой платформе.

За 16 лет Borderlands пережила смену поколений, сформировала целый жанр, увидела рождение и смерть множества трендов, но осталась верна себе. В Borderlands никогда не было пустого гринда и хищнических микротранзакций. Авторы иногда оступались, но они все еще помнят, ради чего фанаты садятся за игру. Не ради цифр и разноцветного оружия, а ради веселья. Ведь кому нужны миллиарды пушек, если из них неинтересно стрелять?

Автор: Андрей Дуванов

