Путь героя через Хогвартс и Мордор. Как создавали аудиосериал «История российского фэнтези»

На Кинопоиске вышел финальный эпизод документального аудиосериала «История российского фэнтези». На протяжении семи серий журналист Юрий Сапрыкин расспрашивал писателей и экспертов о том, как в России появились и что отражали в реальности фэнтези-миры. В фокусе внимания — «Властелин колец» и «Хоббит», «Волкодав» и «Ночной дозор», «Таня Гроттер» и «Этерна». Среди спикеров — Ник Перумов, Мария Семёнова, Дмитрий Емец, Галина Юзефович, Василий Владимирский и многие другие. В этом материале рассказываем, как появилась идея проекта, как в музыке показать путь героя и почему на обложке аудиосериала — карта.
Юрий Сапрыкин
Руководитель спецпроектов в медиа Кинопоиска, автор и ведущий аудиосериала
Все началось несколько лет назад, когда я готовил лекцию, скажем так, о транзите от поздне- к постсоветской литературе и вспомнил, что в начале 1990-х было несколько крайне успешных книжек, которые как-то прошли мимо меня. Начал копать глубже, и передо мной открылся довольно удивительный мир. Я даже написал три года назад о какой-то его части в статье для «Коммерсантъ Weekend», но, как мне кажется сейчас, сделал это без уважения. Позже мне стало понятно, что и у того, давнего, и у нынешнего фэнтези есть своя правда, как у орков в романе «Последний кольценосец». Вот об этом я и попытался рассказать в сериале — не на правах знатока, но в роли заинтересованного наблюдателя.
Мне кажется, фэнтези в России несколько раз улавливало и предсказывало будущие тектонические изменения в умах и в жизни. Это такой полигон, где тестируются новые идеи, настроения и взгляды на мир, которые потом, возможно, станут мейнстримом. История фэнтези не только про книжки и кино, она про то, что происходило с нами в последние 30 лет.
Стоит предупредить, что в названии было бы уместно слово «краткая». Фэнтези, в том числе российское, — это вселенная, чьи границы нигде не заканчиваются; мы сконцентрировались лишь на нескольких сюжетах, которые показались нам важными. Если вы давно и глубоко внутри этой вселенной, наверняка вам не будет хватать каких-то имен и названий, что-то может показаться слишком поверхностным, на какие-то вещи у вас будет совсем другой взгляд. Для того чтобы написать полноценную историю этого жанра, нужно гораздо больше времени и сил. Надеюсь, когда-нибудь и кем-нибудь это будет сделано.
Кира Вайнштейн
Композитор
Свою работу я начинаю с разработки звуковой концепции джингла. Я стараюсь сделать так, чтобы слушатели по звуку сразу поняли, о чем будет идти речь в подкасте, и погрузились в атмосферу выпуска. И задача максимум, чтобы они могли понять это, не зная названия подкаста и не видя обложки. Для того чтобы достичь этого эффекта, я придумываю разные смысловые якоря для джингла через устоявшиеся в поп-культуре клише.
Для подкаста «История российского фэнтези» я сначала придумала лейтмотив на кельтской арфе. Этот инструмент сразу погружает в эпоху Средневековья и хорошо сочетается с голосом, не перекрывает его по частотам. Дальше я обратилась к концепции «Путь героя» и собрала на ее основе звуковой сюжет — движение персонажа из обыденного волшебного мира через препятствия и испытания к трансформации и пафосному счастливому концу.
Также передо мной стояла задача показать и движение повествования подкаста во времени. Условно говоря, как мы из Средневековья попадаем в современность. Поэтому я дополнила аранжировку битом. Я обратилась к стилю дабстеп, потому что в нем часто используются звуки металла (особенно у моего любимого артиста Burial). И мне показалось, что это идеально подходит для нашей истории и снижает градус серьезности, которыми часто грешат саундтреки к фэнтези-фильмам.
Евгений Николаев
Арт-директор медиа Кинопоиска
Я сам много читал фэнтези, особенно в подростковом возрасте, и сейчас перечитываю Толкина с сыном. Вовлеченность напрямую повлияла на идею обложки, идея возникла практически сразу: это карта — ключевой элемент, с которого начинается практически любая книга этого жанра.
Обложка аудиосериала «История российского фэнтези» состоит как из известных мест книжных вселенных (Хогвартс), так и из реальных локаций (например, Эгладор — точка для встреч всех толкинистов в Нескучном саду). Кроме основной обложки, были нарисованы анонсные к каждой части истории. Места в них разные и соответствуют теме выпуска, их можно разглядывать и угадывать знакомые.
Даулет Жанайдаров
Редактор видеоэссе и подкастов, шеф-редактор аудиосериала
Работа над проектом от сценарной заявки до запуска заняла примерно пять месяцев. За это время мы не только взяли 17 интервью и свели всё в шесть сценариев, но и сняли видеоподкаст про мир «Этерны», смонтировали видеоэссе про историю фэнтези в кино и сделали большое число коротких вертикальных видео.
Для меня самым удивительным оказалось заново окунуться во вселенные, которые я очень любил в детстве. Чтение первых изданий «Властелина колец» и толкинистские сборища в Нескучном саду я по возрасту пропустил, но вот «Дозоры», «Гарри Поттер», «Таня Гроттер» и прочие «дети против волшебников» — это те самые миры, в которых я когда-то находил комфорт и успокоение. Судя по отзывам слушателей, такое возвращение в детство произошло не только у меня. Я очень рад, что этим проектом мы способствуем выходу фэнтези и фантастики из гетто «несерьезной» литературы, ведь этот жанр достоин большего внимания и глубокого исследования.
В аудиосериале мы постарались не просто вызвать ностальгические эмоции, но и осмыслить любимые книги в контексте эпохи и, может, по-новому раскрыть любимых героев и героинь. Надеюсь, это получилось (как минимум для интересующихся можно составить список фэнтези-литературы на лето).
Слушайте аудиосериал «История российского фэнтези».
Автор: Даулет Жанайдаров