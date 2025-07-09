Путь героя через Хогвартс и Мордор. Как создавали аудиосериал «История российского фэнтези»

Юрий Сапрыкин Руководитель спецпроектов в медиа Кинопоиска, автор и ведущий аудиосериала

Все началось несколько лет назад, когда я готовил лекцию, скажем так, о транзите от поздне- к постсоветской литературе и вспомнил, что в начале 1990-х было несколько крайне успешных книжек, которые как-то прошли мимо меня. Начал копать глубже, и передо мной открылся довольно удивительный мир. Я даже написал три года назад о какой-то его части в статье для «Коммерсантъ Weekend», но, как мне кажется сейчас, сделал это без уважения. Позже мне стало понятно, что и у того, давнего, и у нынешнего фэнтези есть своя правда, как у орков в романе «Последний кольценосец». Вот об этом я и попытался рассказать в сериале — не на правах знатока, но в роли заинтересованного наблюдателя.

Мне кажется, фэнтези в России несколько раз улавливало и предсказывало будущие тектонические изменения в умах и в жизни. Это такой полигон, где тестируются новые идеи, настроения и взгляды на мир, которые потом, возможно, станут мейнстримом. История фэнтези не только про книжки и кино, она про то, что происходило с нами в последние 30 лет.

Стоит предупредить, что в названии было бы уместно слово «краткая». Фэнтези, в том числе российское, — это вселенная, чьи границы нигде не заканчиваются; мы сконцентрировались лишь на нескольких сюжетах, которые показались нам важными. Если вы давно и глубоко внутри этой вселенной, наверняка вам не будет хватать каких-то имен и названий, что-то может показаться слишком поверхностным, на какие-то вещи у вас будет совсем другой взгляд. Для того чтобы написать полноценную историю этого жанра, нужно гораздо больше времени и сил. Надеюсь, когда-нибудь и кем-нибудь это будет сделано.