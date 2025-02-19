«Неукротимый»: опен-эйр-детектив с нехитрой интригой, но мощной натурой

Для тех, кто никак не выберется за город, — новый нетфликсовский детектив «Неукротимый», в котором почти все действие происходит в Йосемитском национальном парке. Эрик Бана играет печального лесного спецагента, расследующего смерть девушки.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В калифорнийском национальном парке Йосемити со знаменитой скалы Эль-Капитан прямо на головы двум скалолазам падает тело девушки. Кто она, как там оказалась и по собственной ли воле прыгнула вниз, пытается выяснить агент Тернер (Эрик Бана), работающий в парковой спецслужбе. Его старший товарищ, начальник местных рейнджеров (Сэм Нил), выделяет Тернеру молодую напарницу (Лили Сантьяго), которая только что перевелась в Йосемити из лос-анджелесской полиции. Агент учит ее ездить на лошади, а она взамен терпит его невыносимый характер и любовь к виски.

Немногословные, суровые, на грани откровенного хамства, сыщики вновь в седле (в том числе и в буквальном смысле) — если вам показалось, что главный герой «Отдела нераскрытых дел» слишком любезен с коллегами и вообще с окружающими, познакомьтесь с Кайлом Тернером. Даже когда он что-то произносит вслух, в девяти случаях из десяти он делает это, не поворачивая головы к собеседнику.

Но, во-первых, благородно поседевший Эрик Бана не тот человек, на которого мы будем сердиться. А во-вторых, в прошлом героя, разумеется, есть трагедия, дающая ему моральное право на любые выходки: авторы кокетливо тянут с этим до финала первой серии, но лишь совсем наивный зритель не сообразит, что сын, с которым иногда беседует Кайл, — воображаемый. Его гибель, постепенно обрастающая зловещими подробностями, полностью определяет фигуру Тернера. Он ютится в избушке среди нераспакованных за несколько лет коробок и иногда по ночам спьяну звонит бывшей жене (прекрасная Розмари ДеУитт), которая удобно по-прежнему живет поблизости, но теперь с дантистом.

Розмари ДеУитт

Прошлое, в том числе довольно далекое, вообще оказывается важнее настоящего в этой детективной истории, где почти у каждого персонажа находится какой-нибудь скелет в шкафу. Даже смешная девушка-рейнджер притащила с собой из Лос-Анджелеса, помимо маленького сына, груз очень неудачных отношений. Что уж говорить про замкнутый, как ни парадоксально это звучит в отношении 3 тысяч квадратных километров, мирок Йосемити.

Вот понимающая сотрудница отеля, с которой агент Тернер иногда спит без обязательств. Вот саркастичный индеец, с кем он обсуждает рыбалку и вину белого человека. Вот флегматичный рейнджер, бывший армейский снайпер, теперь специализирующийся на отстреле больных оленей (кто-то в сериале называет его Де Ниро). У них с Тернером очевидно сложная история, но какая именно, станет ясно далеко не сразу. Вот коммуна то ли бывших хиппи, то ли нынешних наркодилеров, живущих в палатках посреди леса. Какое место в этой экосистеме занимала погибшая девушка?

Эрик Бана и Сэм Нил

Ответ окажется где-то слишком простым, а где-то слишком сложным — чем глубже в лес, тем более извилисты тропинки. Но тайна этой смерти в каком-то смысле вопрос второстепенный. Автор сценария Марк Л. Смит, написавший «Неукротимого» вместе со своей дочерью, тяготеет к вестернам и триллерам про столкновение человека с природой («Выживший» Иньярриту, «Смерч 2», совсем недавняя «Первозданная Америка»). И здесь он использует рельеф Йосемити с его крутыми вершинами, потайными лужайками и заброшенными шахтами как основной источник драмы. Для кого-то оказаться в глуши, как говорит один из героев, — это решить, что никто тебя не видит и можно творить все, что взбредет в голову. Кому-то (в первую очередь, конечно, Тернеру) природа дает возможность раствориться в ней, выйти за пределы боли.

И если детективная драматургия «Неукротимого» регулярно начинает прихрамывать (и склонна в эти моменты опираться на клише и бессовестную сентиментальность), невероятная красота окружающей природы работает без сбоев. Где-то это слегка похоже на первый сезон «Вершины озера», пусть местные постановщики и попроще, чем Джейн Кэмпион, и не умеют так эффективно скрещивать социальное с мистическим на открытом воздухе. Но все равно это редкий за пределами National Geographic сериал, который можно с удовольствием посмотреть даже без звука.