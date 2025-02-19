Кинопоиск
Сериалы

«Неукротимый»: опен-эйр-детектив с нехитрой интригой, но мощной натурой

Обсудить0

Для тех, кто никак не выберется за город, — новый нетфликсовский детектив «Неукротимый», в котором почти все действие происходит в Йосемитском национальном парке. Эрик Бана играет печального лесного спецагента, расследующего смерть девушки.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

В калифорнийском национальном парке Йосемити со знаменитой скалы Эль-Капитан прямо на головы двум скалолазам падает тело девушки. Кто она, как там оказалась и по собственной ли воле прыгнула вниз, пытается выяснить агент Тернер (Эрик Бана), работающий в парковой спецслужбе. Его старший товарищ, начальник местных рейнджеров (Сэм Нил), выделяет Тернеру молодую напарницу (Лили Сантьяго), которая только что перевелась в Йосемити из лос-анджелесской полиции. Агент учит ее ездить на лошади, а она взамен терпит его невыносимый характер и любовь к виски.

Немногословные, суровые, на грани откровенного хамства, сыщики вновь в седле (в том числе и в буквальном смысле) — если вам показалось, что главный герой «Отдела нераскрытых дел» слишком любезен с коллегами и вообще с окружающими, познакомьтесь с Кайлом Тернером. Даже когда он что-то произносит вслух, в девяти случаях из десяти он делает это, не поворачивая головы к собеседнику.

Но, во-первых, благородно поседевший Эрик Бана не тот человек, на которого мы будем сердиться. А во-вторых, в прошлом героя, разумеется, есть трагедия, дающая ему моральное право на любые выходки: авторы кокетливо тянут с этим до финала первой серии, но лишь совсем наивный зритель не сообразит, что сын, с которым иногда беседует Кайл, — воображаемый. Его гибель, постепенно обрастающая зловещими подробностями, полностью определяет фигуру Тернера. Он ютится в избушке среди нераспакованных за несколько лет коробок и иногда по ночам спьяну звонит бывшей жене (прекрасная Розмари ДеУитт), которая удобно по-прежнему живет поблизости, но теперь с дантистом.

Розмари ДеУитт

Прошлое, в том числе довольно далекое, вообще оказывается важнее настоящего в этой детективной истории, где почти у каждого персонажа находится какой-нибудь скелет в шкафу. Даже смешная девушка-рейнджер притащила с собой из Лос-Анджелеса, помимо маленького сына, груз очень неудачных отношений. Что уж говорить про замкнутый, как ни парадоксально это звучит в отношении 3 тысяч квадратных километров, мирок Йосемити.

Вот понимающая сотрудница отеля, с которой агент Тернер иногда спит без обязательств. Вот саркастичный индеец, с кем он обсуждает рыбалку и вину белого человека. Вот флегматичный рейнджер, бывший армейский снайпер, теперь специализирующийся на отстреле больных оленей (кто-то в сериале называет его Де Ниро). У них с Тернером очевидно сложная история, но какая именно, станет ясно далеко не сразу. Вот коммуна то ли бывших хиппи, то ли нынешних наркодилеров, живущих в палатках посреди леса. Какое место в этой экосистеме занимала погибшая девушка?

Эрик Бана и Сэм Нил

Ответ окажется где-то слишком простым, а где-то слишком сложным — чем глубже в лес, тем более извилисты тропинки. Но тайна этой смерти в каком-то смысле вопрос второстепенный. Автор сценария Марк Л. Смит, написавший «Неукротимого» вместе со своей дочерью, тяготеет к вестернам и триллерам про столкновение человека с природой («Выживший» Иньярриту, «Смерч 2», совсем недавняя «Первозданная Америка»). И здесь он использует рельеф Йосемити с его крутыми вершинами, потайными лужайками и заброшенными шахтами как основной источник драмы. Для кого-то оказаться в глуши, как говорит один из героев, — это решить, что никто тебя не видит и можно творить все, что взбредет в голову. Кому-то (в первую очередь, конечно, Тернеру) природа дает возможность раствориться в ней, выйти за пределы боли.

И если детективная драматургия «Неукротимого» регулярно начинает прихрамывать (и склонна в эти моменты опираться на клише и бессовестную сентиментальность), невероятная красота окружающей природы работает без сбоев. Где-то это слегка похоже на первый сезон «Вершины озера», пусть местные постановщики и попроще, чем Джейн Кэмпион, и не умеют так эффективно скрещивать социальное с мистическим на открытом воздухе. Но все равно это редкий за пределами National Geographic сериал, который можно с удовольствием посмотреть даже без звука.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

22 мая9
9 июля40
17 июля2
19 февраля9

Главное сегодня

Вчера0
18 июля11
Вчера3
Вчера1
Вчера1
20 июля144
19 июля3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации