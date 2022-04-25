От Амитава Гоша до «Велнесса»: 10 новых отличных книг, которые вы могли пропустить

Рассказываем о десяти новых книгах, на которые точно стоит обратить внимание. О них говорят, их читают и обсуждают, а мы напоминаем и делимся списком самых интересных новинок, о которых писал Кинопоиск в 2025 году.

Выбор Галины Юзефович

В 1885 году британские войска входят в столицу Бирмы Мандалай и, пленив прямо во дворце королевскую семью, ставят точку в многовековой истории бирманской независимости. Однако куда сильнее, чем само историческое событие, которому он становится случайным свидетелем, одиннадцатилетнего сироту-индийца Раджкумара поражает встреча с гибкой маленькой фрейлиной королевы — девочкой-христианкой по имени Долли. С этой точки стартует красочная, многолюдная, разделяющаяся на множество рукавов, но при этом ни в какой момент не теряющая связности сага, охватывающая конец девятнадцатого века и большую часть века двадцатого, а также земли от Индии до Малайи и Китая.

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Саманта Харви

«По орбите»



С героями повести «По орбите», в прошлом году принесшей своей создательнице Букеровскую премию, не происходит ничего или, напротив, происходит слишком многое. Шестеро обитателей МКС — англичанка, японка, американец, итальянец и двое русских — смотрят сквозь иллюминатор на Землю, трепеща от восторга и нежности. Над Арктикой заходит солнце. У японки умирает мать. В пробирках подрастают клетки человеческого сердца.

В сегодняшнем растерзанном мире «По орбите» звучит в первую очередь как ностальгический гимн безусловной дружбе, сотрудничеству поверх политических границ, а главное, осознанию хрупкости и красоты нашей общей планеты.

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Место действия романа — гиперреалистично точно прописанный Алтай: священная земля, мистическое пограничье, где цветут пионы и аконит, где оживают мертвые и где сквозь тонкую ткань обыденности отчетливо светится нечто иное. А еще здесь водится полумифическая саспыга — то ли птица, то ли зверь, чье мясо вкуснее всего на свете, чей запах кружит и дурманит голову. Тот, кто сможет добыть саспыгу, кто не нарушит главное табу (ни в коем случае не смотреть на ее голову) и отведает саспыжьего мяса, навеки избавится от забот и страха. Но появляется саспыга нечасто, и узнать о ее присутствии можно лишь по диковинным искажениям пространства-времени, волнами пробегающим по окрестностям.

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Первая половина романа американки Сьюзен Чой «Упражнение на доверие», принесшего своей создательнице престижнейшую National Book Award, живо напомнит читателю примерно любой роман о гормональных юношеских драмах — от «Нормальных людей» Салли Руни до «Пардеса» Дэвида Хоупена или недавнего «У меня к вам несколько вопросов» Ребекки Маккай. Причем с двумя последними, пожалуй, сходства больше: атмосфера престижной школы, изолирующей своих «особенных» учеников от мира и тем самым еще больше подогревающей и без того кипящие в них страсти, вносит в повествование Чой узнаваемую ноту «темной академии».

Однако если вы любитель подобных сочетаний, не спешите очаровываться, равно как и не спешите разочаровываться, если чужое взросление со всеми его кровавыми трещинками увлекает вас умеренно. В середине романа Сьюзен Чой буквально переломится пополам. А потом за пару десятков страниц до финала сделает это еще разок, чтобы уж окончательно выбить у читателя из-под ног какую-никакую опору.

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В первом эссе, озаглавленном «Извлечение камня безумия», Бенхамин Лабатут рассуждает о том, как фантасмагорические видения Говарда Лавкрафта и Филипа К. Дика исподволь прорастают в жизнь. Во втором — «Исцеление от безумия» — писатель рассказывает историю интернет-сталкерши, помешанной на плагиате, абсурдные обвинения которой внезапно оказываются вовсе не такими абсурдными. Пожалуй, маленьким текстам Бенхамина Лабатута не хватает обезоруживающей убедительности его больших вещей. Однако за счет скромного объема вложенная в них эмоция конденсируется до предела, вызывая в читателе то самое некомфортное, зудящее чувство, за которое мы некогда полюбили этого автора, причем едва ли не в более острой форме.

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История Джека и Элизабет начинается в лучших традициях слащавого и сентиментального любовного романа. Он молодой художник без гроша за душой. Она сбежала в университет от токсичных богатых родителей, чтобы изучать поведенческую экономику и психологию. Подобно андерсеновским Каю и Герде, они живут друг напротив друга, окна в окна и на протяжении нескольких месяцев исподтишка наблюдают друг за другом. Понемногу их любопытство переходит во влюбленность, но ни Джек, ни Элизабет не верят в возможность взаимности: «Она такая умная, красивая и образованная!», «Он такой одухотворенный и творческий!». Но однажды случай сводит их вместе на вечеринке, и вот уже к 50-й странице герои лежат в одной постели, счастливые до одурения. Однако опытный читатель знает: если в романе 650 страниц, добра не жди. Плохие романы свадьбой заканчиваются, хорошие ею только начинаются. А «Велнесс» — роман определенно хороший.

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Советует Василий Владимирский

Начинается «Сорока на виселице» вполне традиционно. Место действия — светлый и комфортный мир будущего, «полуденная» утопия в духе братьев Стругацких, «мир, в котором хочется жить» (однако приходится раз за разом умирать, но попробуем обойтись без спойлеров). На пустынной планете Реген, где расположен филиал Мельбурнского института Пространства, собирается Большое Жюри, чтобы решить судьбу масштабного и рискованного эксперимента. Его готовят синхронные физики, изучающие природу внезапных совпадений, неожиданных повторений и неявных взаимосвязей. По традиции одну половину Жюри составляют авторитетные отраслевые эксперты, а вторая формируется случайным образом из обычных земных обывателей. Главный герой Ян — представитель вымирающей профессии спасателей, предельно далекий от проблем современной науки. Он вытягивает счастливый (хотя это как посмотреть) билет и отправляется на Реген в звездолете с поэтичным названием «Тощий дрозд».

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«Черная изба» — книга из того же ряда, что и «Риф» Алексея Поляринова, «снарк снарк» Эдуарда Веркина, «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова, «Семь способов засолки душ» Веры Богдановой, «Саспыга» Карины Шаинян. Однако история Анны Лунёвой и Наталии Колмаковой, пожалуй, в этом перечне самая пугающая, самая мрачная. Здесь почти не заметна литературная игра, аллюзии и культурные отсылки сведены к минимуму. Все очень просто — и очень страшно. Деструктивные секты, пропавшие дети, голодные духи, приходящие откуда-то из тайги, — это, безусловно, важные детали, но они не приводят в такой ужас, как ощущение полной беззащитности героини перед тупым давлением мира.

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Рассказывает Маша Бурова

В 1903 году, еще в начале писательской карьеры, Эдит Уортон публикует повесть «Убежище». Молодая девушка Кейт Орм накануне свадьбы узнает, что ее жених Денис Пейтон однажды принял решение, которое привело к трагическим последствиям для других людей. Кейт стоит перед выбором — закрыть глаза на прошлое жениха или разорвать помолвку, понимая, что за этим последуют одиночество и общественное осуждение.

Название повести (в оригинале — «Sanctuary») многослойно и раскрывается постепенно, как сама история Кейт. В момент кризиса героиня обращается не к советам общества, а внутрь себя, к собственной совести. Став матерью, Кейт пытается укрыть сына от неправильных решений. Вот только внешний мир то и дело вносит свои коррективы.

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Делится Игорь Синельников

Космоопера «Луна 84» — собранная по классическим лекалам популярная научная фантастики, которая будет интересна не только фанатам жанра. Сам автор честно признается, что ему потребовалось множество редакторских консультаций, чтобы понять, как вообще работает фантастика, и это делает «Луну 84» убедительной и одновременно захватывающей историей сродни крупным голливудским проектам. В «Луне 84» есть и остросюжетная составляющая, и глобальные размышления о влиянии технологии на общество и на инструменты контроля над ним. Хотя фантастика в целом пытается предсказывать технологическое будущее, в России мы редко видим проекты, которые были бы достаточно универсальны для глобального рынка, и при этом обладали бы привычными для классической русскоязычной традиции моральными размышлениями о природе человека.

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