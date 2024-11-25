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«Гудбай» vs «Макрон»: новые приключения иностранцев в России

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В ноябре на Кинопоиске можно посмотреть сразу два сериала ТНТ о путешествиях по российской глубинке. Президент Байден отправляется изучать загадочную русскую душу в «Гудбай», а московский зумер возвращается на малую родину в «Макроне». Встречаем гостей товарищеским матчем — сравниваем проекты, чтобы разобраться, где традиции крепче, а березки зеленее. В качестве баллов раздаем лебедей из покрышек — универсальный элемент ЖЭК-арта, объединяющий всю Россию.

Где изобретательнее сюжет?

«Гудбай»

Джо Байден (Дмитрий Дюжев) в замешательстве: против русских не работают санкции. Он под прикрытием отправляется в Россию, чтобы разобраться, как еще можно нагадить россиянам и почему они счастливы без «Макдоналдса». Случайное знакомство с попутчиком приводит Байдена в Лобню, где у него, оказывается, есть русский двойник. Его-то агенты ЦРУ и увозят обратно в Америку, приняв за главу государства. Теперь Ивану Ивановичу Иванову (тоже Дюжев) придется управлять страной, а настоящему президенту — пить водку, преподавать английский и проникаться такими противоречивыми, но душевными россиянами.

«Макрон»

Андрей (Алексей Лукин) — молодой парень, перебравшийся в Москву из небольшого городка в Архангельской области — возвращается домой со своей девушкой Викой (Марина Александрова). Она старше него лет на двадцать, что не мешает их любви — это предстоит понять и принять его родителям. Знакомство не задалось: мама (Ольга Медынич) категорически против такой партии для сына, а отец (Михаил Трухин) принимает богатую москвичку за инвестора, желающую вложиться в его загибающуюся лесопилку. К бедам пары добавляются бывшая девушка Андрея (Дарья Пицык), задумавшая его вернуть, и ее одинокий отец (Александр Робак), который очаровывается Викой и твердо решает на ней жениться. Выдержат ли проверку провинцией отношения, начавшиеся в столице, — вопрос.

Какова Россия-матушка?

«Гудбай»

До чего же хороша! Путешествие из Вашингтона в Москву сопровождается открыточными видами необъятной под меметичную песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Столица встречает Байдена настоящей выставкой достижений народного хозяйства. Остаться в этой стране хочется сразу: цвета удивительно яркие, солнце светит круглый год, пенсионеры не платят налоги. Выглядит страна как аграрно-цифровизированная утопия: утерянный паспорт легко восстанавливается в ближайшем МФЦ, величайшие умы заседают в СНТ (центре секретных научных технологий, сразу же смекает Байден), работа на даче считается лучшим отдыхом. А винить во всех грехах принято, естественно, американских президентов. Все стереотипы бережно собраны и упакованы в цветастую обложку.

«Макрон»

Москва, по «Макрону», конечно же, не Россия, так что Андрей возвращается в глубинку практически иностранцем. Провинция встречает не столь красочными цветами, да и стереотипы, которых здесь навалом, более мрачные. Под Архангельском все мужики пьют, а те, что в завязке, автоматически переходят в разряд завидных женихов. Деловые вопросы решаются, естественно, в бане, проблемы с бизнесом — мошенничеством со страховкой. Москвичей с их долларовыми зарплатами и правильным питанием в лучшем случае не понимают. Здесь, подальше от новомодных веяний, раздолье для традиционных ценностей, хотя общая атмосфера разрухи и упадка, скорее, удручает.

Что с героем?

«Гудбай»

Джо Байден в исполнении Дмитрия Дюжева — символ политической сатиры без чувства меры. Это нелепый, откровенно беспомощный старик, который не в силах справиться с лестницей, что уж и говорить об управлении государством. Образу Дюжев отдается самозабвенно, старательно поджимая нижнюю губу. Визуального сходства с прототипом не добавляет — только абсурдную краску. Да и функция его героев по большому счету сводится к тому, чтобы быть зеркалом для русского народа. Внимательно всмотревшись в американизировавшегося соотечественника (такова легенда прикрытия), русский человек может тут же больше понять о себе самом.

«Макрон»

Андрей, испорченный Москвой провинциал, устроен сложнее. С одной стороны, он подвержен тлетворному влиянию Запада, чуждого старшему поколению. Не зря же дома его прозовут Макроном — у французского президента с женой тоже разница в возрасте. В тот же список прогрессивных грехов родители запишут стремление жить в столице и даже отказ от жареного. С другой стороны, что-то человеческое в юном зумере есть. Он учится самостоятельно принимать решения (то есть «быть мужиком»), не забывает своих стариков и может чему-то их научить. Возвращение в отчий дом позволит не только наставить юношу на путь истинный в тяжелый момент взросления, но обменяться опытом обоим поколениям.

А что народ?

«Гудбай»

Уже в аэропорту на помощь к растерянному старику приходит настоящий русский патриот (Алексей Демидов) — румяный пивозавр в соответствующей футболке. Он готов не только показать деду настоящую Россию (тоже, конечно, не Москву, а Лобню), но и приютить, обогреть, буквально принять в семью. Тем же образцово-показательным радушием отличатся остальные россияне: они охотно принимают странноватого старичка и в коллективе, и на грядках. Американцы на их фоне выглядят не вполне смышлеными (буквально по Задорнову). Агенты ЦРУ с конспиративными фамилиями Пушкин (Владислав Демин) и Лермонтов (Павел Крайнов) терпят фиаско еще на паспортном контроле, а помощники президента — афроамериканец и трансгендерная женщина — не в силах внушить ему хоть каплю здравого смысла. Такой разительный контраст.

«Макрон»

Под Архангельском чужакам рады уже не так сильно — со своим самоваром сюда ехать не стоит. Здесь люди знают, где, как и почему живут. Уехав с малой родины, большинство возвращается, придерживается привычных ритуалов и склонно к суевериям. Но при всей суровости нравов зрителю эти люди могут быть симпатичны душевностью и простотой. Чего стоит юбилей мамы Андрея в закрытом на ночь продуктовом, где с витрины на собравшихся смотрит замороженная рыба.

Вердикт

Со счетом 10:5 побеждает «Макрон»

Клумбы покрышечных лебедей радуют в обоих сериалах. И тот, и другой активно работают со стереотипами, но на вопрос «Есть ли жизнь за пределами водки и балалайки?» отвечают по-разному. Для «Гудбай» это уверенное, пусть и яркое, а местами даже изобретательное «нет». Иван Иванович меняет профессию только для того, чтобы лишний раз убедиться: нет на свете места краше, чем Российская Федерация.

«Макрон» же по итогу первых серий отвечает, скорее, «да». Настоящая жизнь там оказывается как раз за пределами стереотипов — о бумерах, зумерах, глубинном народе и буржуях-москвичах. А сила — в диалоге. Пускай отчизна в сериале и не столь красочная, плотность гегов поменьше, а в воздухе витают настроения меланхолические, именно такую — более сложную, а не размалеванную — Россию будущего хочется выбрать.

Автор: Оля Краснова

А вы смотрели эти сериалы? Вы тим «Гудбай» или тим «Макрон»?

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