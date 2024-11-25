«Гудбай» vs «Макрон»: новые приключения иностранцев в России

Уже в аэропорту на помощь к растерянному старику приходит настоящий русский патриот (Алексей Демидов) — румяный пивозавр в соответствующей футболке. Он готов не только показать деду настоящую Россию (тоже, конечно, не Москву, а Лобню), но и приютить, обогреть, буквально принять в семью. Тем же образцово-показательным радушием отличатся остальные россияне: они охотно принимают странноватого старичка и в коллективе, и на грядках. Американцы на их фоне выглядят не вполне смышлеными (буквально по Задорнову). Агенты ЦРУ с конспиративными фамилиями Пушкин (Владислав Демин) и Лермонтов (Павел Крайнов) терпят фиаско еще на паспортном контроле, а помощники президента — афроамериканец и трансгендерная женщина — не в силах внушить ему хоть каплю здравого смысла. Такой разительный контраст.