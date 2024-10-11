Сериал «День Шакала»: модернизация классики с претензией на бондиану

Стартовал (сразу половиной сезона) сериал по мотивам одноименного романа и классического фильма о наемном убийце-хамелеоне. Теперь его играет Эдди Редмэйн, и убить он берется не Шарля де Голля, а скорее, Илона Маска. За успехами Шакала следит Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В Мюнхене с невероятно дальней дистанции снайпер застрелил ультраправого политика. Обстоятельства убийства интригуют британскую разведку, и сотрудница MI6 по имени Бьянка (Лашана Линч), заподозрив связь снайпера с известным ей североирландским оружейником, начинает расследование. Тем временем сам преступник — британец, использующий сейчас позывной Шакал (Эдди Редмэйн) — уже раздумывает над новым контрактом. Его мишень — технарь-миллиардер (Халид Абдалла), собирающийся обнародовать программу, которая каким-то образом сделает все финансовые сделки прозрачными.

Первый «День Шакала» отмечался больше полувека назад. В 1971 году вышел бестселлер Фредерика Форсайта о том, как ультрапатриоты из ОАС нанимают неуловимого киллера, чтобы застрелить генерала де Голля. Вскоре последовала одноименная экранизация Фреда Циннемана — образцовый захватывающий политический триллер. В конце 1990-х вышел неавторизованный и довольно смехотворный голливудский вольный ремейк с трогательным, впрочем, лейтмотивом российско-американской дружбы. Там Шакал Брюс Уиллис планирует убить первую леди США. И вот неминуемо пришла пора перенести действие в новые времена и растянуть историю на десять часовых серий.

Если оригинальный роман, написанный вчерашним журналистом-расследователем, отталкивался от реальных исторических обстоятельств (и экранизация сохранила эту деловитую квазидокументальную манеру), то сериал совершенно из другой оперы. Это стриминговый шпионский фастфуд, что-то в духе приключений Райана или агентов «Цитадели». Ключевые слова выглядят смутно знакомыми, но каждый поступок каждого персонажа, очевидно, не имеет никакого отношения к настоящей, происходящей за окном жизни. Что не хорошо и не плохо — это просто жанр. Авторы, судя хотя бы по надрывной балладе певицы Celeste на титрах, ждут в первую очередь сравнения с бондианой, но это, пожалуй, было бы натяжкой.

Песен тут вообще полно (одних Radiohead минимум две штуки), что чаще всего указывает на неуверенность режиссера в своей способности обозначить нужное настроение другими способами. Как положено на британском телевидении, много актеров второго плана из «Игры престолов»; великий Чарльз Дэнс, например, изображает в эпизодах мировую закулису. И, как принято в шпионских триллерах, много лихорадочных путешествий по Европе; выглядит сериал дорого. Другой вопрос, что если хотя бы для общих планов сняли настоящие Лондон и Париж, то, например, Таллин (ключевая в сюжете этого «Дня» локация) предательски окружен зеленеющими горами. Белорусская Сморгонь, куда в какой-то момент высаживается секретная опергруппа MI6 во главе с темнокожей женщиной, и вовсе без прикрас изображена как лес, где местами разбросаны тракторы.

Лашана Линч

Лашана Линч (в последнем «Бонде» ей как раз одолжили номер 007) не самая сильная сторона сериала. Идея сделать преследовательницу таким же безжалостным, как сам преступник, не нова и понятна, но здесь с этим пережали. В Бьянке — карьеристке, которая лжет, предает, берет заложников, пытает задержанных (а также, разумеется, по-мужски игнорирует мужа с дочерью) — так мало человеческого, что Шакал выглядит меньшим социопатом, чем она.

Из Эдди Редмэйна злодей получился хоть куда: в нем есть что-то от рептилии, но есть что-то уязвимое и, наоборот, женственное. Шакал говорит на всех языках, стреляет как бог, водит как гонщик. Также он мастер перевоплощения, но, правда, в самые ответственные моменты герой все равно почему-то прибегает к надвинутой на лоб кепке (вспоминаются уроки его коллеги из «Убийцы» Финчера). В нем как раз человеческое тщательно культивируется. Во-первых, он любит смотреть за птицами. Во-вторых, в Испании у него есть роскошная вилла, на которой его ждут красавица жена (Урсула Корберо) с малышом Карлито. Там довольно смешная линия про жену и ее остолопов-родственников, которые вдруг задумываются о том, чем же занят вечно отсутствующий, сказочно богатый «Чарли». Характерно, что даже жертвы Шакала подобраны так, чтобы их было не очень жалко: то фашист, то миллиардер, то просто какой-то хам.

Интрига закручена не бог весть как и изобилует клише (вроде поисков крота в разведке), но экшен-сцены держат в тонусе, и по крайней мере следить за героем Редмэйна всегда интересно. Шакал, дорогой, уезжай из Эстонии. Ничем хорошим это не закончится.