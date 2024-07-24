«Все закончится на нас»: декоративная мелодрама о домашнем насилии с Блейк Лайвли и музыкой Тейлор Свифт

В мировой прокат вышла экранизация бестселлера о флористке, которая выросла с отцом-абьюзером и во взрослом возрасте оказалась в такой же ситуации, что и мать. Звучит как мрачная социальная драма? А вот и нет. На экране будут красивые осенние пейзажи, мужчины, похожие на диснеевских принцев, и Блейк Лайвли, меняющая модные костюмы и платья каждые пять минут, совсем как в старые добрые времена «Сплетницы».

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Лили Блум (Блейк Лайвли) хочет произнести траурную речь на похоронах отца, но застывает перед слушателями с пустой бумажкой в руках. Ее сковывают воспоминания: в детстве она была свидетельницей того, как жестоко папа обращался с мамой. Оставив родной городок в штате Мэн, Лили переезжает в Бостон, где начинает новую жизнь и открывает собственный цветочный магазин. Параллельно она знакомится с нейрохирургом Райлом (режиссер фильма Джастин Бальдони). Тот сразу дает понять, что не готов к серьезным отношениям. Лили, в свою очередь, не готова к сексу на одну ночь, поэтому Райл сдается и принимает ее условия — такие сильные чувства у него впервые. На то, что в момент их знакомства расстроенный чем-то нейрохирург крушит ни в чем не повинную мебель, Лили внимания не обращает, и очень зря.

Во флешбэках тем временем разворачивается история первой любви героини. Много лет назад у Лили (в юности ее играет Изабела Феррер) был трогательный роман с бездомным подростком Атласом (Алекс Нюстадтер). Эти сцены, конечно, появляются не просто так. Взрослый Атлас (Брэндон Скленар) тоже живет в Бостоне, и однажды они с Лили случайно встретятся.

«Все закончится на нас», может, и не такой масштабный зрительский блокбастер, как «Дэдпул и Росомаха», но это тоже большой летний хит, просто немного для другой аудитории. У него, как и у «Дэдпула», даже есть собственный поп-гимн на миллионы прослушиваний: и в трейлере, и в фильме звучит «My Tears Ricochet» Тейлор Свифт, близкой подруги Блейк Лайвли.

Картина, над которой работала сценаристка Кристи Холл, основана на романе американской писательницы Колин Гувер. Она одна из тех, кого прославил электронный самиздат: первые книги Гувер публиковала в интернете сама, без поддержки издательств. «Все закончится на нас» считается ее самым личным произведением, источником вдохновения послужили отношения матери и отца писательницы. В пандемию, когда все сидели по домам, продажи романа выросли еще больше — во многом благодаря раскрутке в TikTok, где как раз набрал популярность хештег #BookTok, под которым пользователи делились впечатлениями о прочитанных на карантине книгах.

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони

Экранизация сделала героев старше (в литературном первоисточнике Лили чуть за 20), но сохранила основные сюжетные линии и основную идею. «Все закончится на нас» — история о цикле домашнего насилия, который повторяется и передается из поколения в поколение, пока кто-то достаточно смелый и осознанный не находит в себе сил его разорвать. В фильме переход от романтической идиллии к побоям запечатлен с искусностью и тонкостью, которых часто не хватает картинам на эту тему. Первые инциденты зритель наблюдает не со стороны, а глазами влюбленной Лили, поэтому выглядят они как непреднамеренная оплошность, случайность, которую так легко себе объяснить. Кажется, что такое больше не случится. А потом оно вдруг случается еще раз. И еще.

Но эти эпизоды насилия — редкие, их всего несколько на весь фильм — утопают в декоративном антураже классического ромкома, причем даже не из 2010-х, а откуда-то из 1990-х. Все персонажи живут в просторных, дизайнерски обставленных квартирах с красивыми видами и держат такие же роскошные лавки и рестораны, попадающие в рейтинги глянцевых журналов. Мужчины похожи на принцев из диснеевских мультиков (если не знать, что это Том Круз был прототипом Аладдина, то вполне можно решить, что это был Джастин Бальдони) и изъясняются примерно такими же лаконичными, но многозначительными репликами. Присутствует также острая на язык лучшая подруга (отличная Дженни Слейт), которая в нужные моменты выходит то с комедийными ремарками, то с мудрыми советами. Цветокоррекция выдержана в приятных медово-янтарных тонах, как и гардероб главной героини.

Блейк Лайвли

Лили тут вообще краше всех. У нее умопомрачительные пушистые волосы, которые почти всегда распущены и никогда не спутываются, наряды с мировых подиумов (частично их достала из своего шкафа сама Блейк Лайвли) и идеально подобранные аксессуары, которые камера берет таким крупным планом, будто это магазин на диване, а не большое кино на серьезную тему, волнующую миллионы женщин.

Возможно, это было сделано намеренно. Добравшись до финала, зритель должен понять, что гоняться за принцами не нужно, что любви не всегда достаточно, а сказку можно создать самостоятельно. Вот только прийти к этой мысли сложно, потому что по сценарию героиня все равно заточена в банальном любовном треугольнике, а значит, на месте плохого парня просто должен оказаться хороший и случится хеппи-энд.

Картина в целом страдает от того, что причинами мужского поведения она интересуется куда больше, чем внутренним миром женщины, выражающей себя в кадре в основном через одежду, макияж и укладку. Ровно тот же недостаток был у дебютного фильма сценаристки Кристи Холл «Папуля» — он тоже недавно шел в прокате. Там болтливый немолодой таксист в исполнении Шона Пенна разъяснял неопытной блондинке в исполнении Дакоты Джонсон, как функционируют мужчины. Здесь часть драгоценного экранного времени посвящена семейной истории Райла, которая оборачивается главным сюрпризом фильма и если и не оправдывает героя, то заставляет сочувствовать ему едва ли не сильнее, чем несгибаемой Лили (та ведь и так справится). Нет, с таким подходом на нас все точно не закончится.