Огненное шоу бастардов в новой серии «Дома Дракона»

«Дом Дракона» внезапно разгоняется в преддверии финала сезона. Рассказываем, что произошло в новой серии.

Рейнира (Эмма Д’Арси) узнала, что бесхозного Морского Дыма все же кто-то приручил, и летит на встречу с новым драконьим всадником. Им предсказуемо оказывается Аддам (Клинтон Либерти), бастард Корлиса Велариона (Стив Туссэн), о чем, впрочем, никто пока не знает. Королева «черных» настороже, но юноша склоняет пред ней колено и уверяет, что готов служит Таргариенам.

Не все сторонники Рейниры в восторге от того, что дракона оседлал простолюдин, а сама королева судорожно пытается понять, как так вышло. В прошлой серии Морской Дым сжег сира Стеффона Дарклина (Энтони Флэнеган), претендента с валирийской кровью. Ответ предлагает Мисария (Соноя Мидзуно): возможно, стоит присмотреться к многочисленным таргариенским бастардам, которых за сотни лет царствования рода в Вестеросе набралось немало. Рейнира сомневается, стоит ли доверять простолюдинам, на что Мисария резонно замечает, что войну с «черными» ведут их благородные родственники, а не вечно услужливая чернь. Это заставляет королеву переменить свое мнение.

Среди других скептиков — ее сын Джекейрис (Гарри Коллетт). Он оскорблен тем, что мать собирается созвать в Драконий Камень бастардов. И даже объясняет почему. Джекейрис вполне осведомлен, что он и сам бастард, поэтому его потенциальная роль наследника Железного трона оказывается в уязвимом положении.

Киран Бью. Ollie Upton / HBO

Тем временем по Королевской Гавани ползут слухи, что Рейнира созывает незаконнорожденных Таргариенов, предложив им попробовать свои силы в приручении драконов. Под покровом ночи Алин (Абабакар Салим), брат Аддама, вывозит несколько десятков желающих из столицы. Среди них — пьянчуга-работяга Ульф (Том Беннетт) и суровый кузнец Хью (Киран Бью). Первый давно рассказывал собутыльникам, что является братом-бастардом Визериса (Пэдди Консидайн) и Деймона (Мэтт Смит), а вот происхождение второго оставалось для нас загадкой. Как рассказывает сам Хью безутешной жене (они потеряли дочь), его мама работала в борделе и в ее жилах текла драконья кровь.

Рейнира ругается с церемониймейстерами, которые против того, чтобы простые вестеросцы пытались оседлать священных валирийских созданий. Но королева стоит на своем — читает речь перед бастардами и предупреждает об опасности. А затем оставляет несколько десятков перепуганных претендентов перед пастью Вермитора, крупнейшего дракона после Вхагар. Суровый ящер немедленно сжигает первую партию бастардов, заставляя остальных разбежаться в панике. Один из немногих выживших — Хью. Он старается не попасть под лапы дракону, но затем спасает несчастную женщину, которую хотел убить дракон. Вермитор, видимо, оценил смелость и дерзость кузнеца, поэтому благодушно закрывает глаза, позволив ему коснуться чешуйчатого носа. А Ульф бежит, не разбирая пути, и попадает в пещеру, где встречает Среброкрылую. К его большому удивлению, дракониха не убивает его.

Вскоре заседание Малого совета «зеленых» прерывает известие: на столицу напал дракон. Это и есть Среброкрылая, которой несколько неуклюже управляет Ульф. Взбешенный Эймонд (Юэн Митчелл) взмывает ввысь на Вхагар, которая преследует другую дракониху, но затем брат короля понимает, что это ловушка. Он с трудом разворачивает неповоротливое создание, возвращаясь домой. С Драконьего Камня на него гневно глядит Рейнира в окружении старых и новых драконов.

Движ в Харренхоле

Арчи Барнс, Саймон Расселл Бил и Мэтт Смит. Ollie Upton / HBO

Оскар Талли (Арчи Барнс), новый лидер Речных Земель, приехал в проклятую крепость. Юный лорд говорит, что он против варварства, учиненного руками Деймона, но все еще готов поддержать Рейниру. Порочный Принц вынужден уступить и даже признать свою неправоту в окружении других речных лордов. А еще Деймон собственноручно казнит Виллема Блэквуда (Джек Парри Джонс), которому отдавал приказы. Ну и куда без призраков: вскоре после этого Порочный Принц вновь галлюцинирует и встречает покойного брата. Визерис крутит в руках корону и спрашивает, точно ли Деймон все еще хочет ее. Кажется, уже не так сильно.

Как работают слухи

Мэттью Нидэм. Ollie Upton / HBO

Мастер над законами Джаспер Уайлд (Пол Кеннеди) рассказывает Ларису Стронгу (Мэттью Нидэм), что до него дошел слушок, будто Морского Дыма оседлал неизвестный всадник. Мастер над шептунами отвергает это как байку и предлагает не беспокоить короля по пустякам. Увы, в финале серии оказывается, что Ларис был неправ, и это явно не сыграет ему на руку.

Король и его мать

Эйгон II (Том Глинн-Карни) с огромным трудом восстанавливается после травм и учится заново ходить. Его вновь навещает Ларис и прямо говорит, что нужно прикладывать еще больше усилий. Кажется, интриган всерьез волнуется за свою позицию при дворе, хотя сочувствие к искалеченному юноше он тоже испытывает.

Оливия Кук. Theo Whiteman / HBO

Мать короля Алисента (Оливия Кук) смертельно устала от всей политической возни и на время покидает Красный замок. Она отправляет в Королевский лес в сопровождении одного лишь рыцаря и пытается смыть с себя всю метафорическую грязь, погружаясь в чистейшее озеро.

Больше «зеленых»

Да, «черные» мощно усилили свою армию новыми драконьими всадниками, но и «зеленым» есть во что верить. Малый совет обсуждает, что дракон Тессарион встал на крыло и скоро сможет сражаться. А значит, на поле боя может появиться принц Дейрон, младший брат Эйгона II, Эймонда и Хелейны (Фиа Сабан), который воспитывался вдали от матери в Староместе.

Цитата

«Для того, кто взлетел так высоко, ты слишком спешишь пасть на колени».

Рейнира — Аддаму из Халла

Вердикт

Абабакар Салим. Ollie Upton / HBO

После двух небогатых на события и динамику серий «Дом Дракона» показывает пасть, мощная игропрестольная выделка все еще в силе. И хотя ярких событий вплоть до огненного финала тут немного, но все равно седьмая серия — этот тот случай, когда стреляют сразу нескольких ружей, развешанных шоураннером Райаном Кондалом по всему сезону. Ульф, Хью и Аддам наконец-то пригодились в центральном сюжете, а немного затянутая второстепенная линия Деймона, оказывается, была некой практикой смирения для буйного лидера. И уж финал серии вполне себе тянет на один из лучших эпизодов сериала. Это практически хоррор, в котором огромный монстр сжигает и сжирает людей заживо. Снято все это эффектно, даже есть моменты практически без монтажных склеек, сделанные одним кадром. Именно за такое хитросплетение сюжетных клубков, которые в один момент эффектно развязываются, и за первобытный драйв мы вселенную Мартина и любим.