Как приручить дракона? Отвечает новая серия «Дома Дракона»

В новой серии «Дома Дракона» герои переживают перемены и трансформации: «черные» реализуют новый план, а «зеленых» ждут кадровые перестановки.

Джейсон Ланнистер (Джефферсон Холл) собирается идти на Харренхол, но пока останавливается в замке Золотой Зуб, ожидая помощи от Эймонда (Юэн Митчелл) и его драконихи Вхагар. Мстительный Таргариен, который замещает своего брата Эйгона II (Том Глинн-Карни), приходит в бешенство от того, что им снова кто-то пытается манипулировать.

И. о. короля затеял масштабные перестановки: выгнал свою мать Алисенту (Оливия Кук) из Малого совета, отправил Тиланда Ланнистера (Джефферсон Холл) заключать мир с Триархией, а Кристона Коля (Фабьен Франкель) гонит на войну в Речные Земли, а еще подыскивает себе нового десницу — на этом посту он хочет видеть своего деда Отто Хайтауэра (Рис Иванс), а не Лариса Стронга (Мэттью Нидэм), чьи намерения вызывают у Эймонда раздражение. Правда, Отто не спешит отвечать на письма. Параллельно в Королевской Гавани народный голод, вызванный блокадой «черных», приводит к массовым беспорядкам, в которых едва не гибнут Алисента и Хелейна (Фиа Сабан).

Оливия Кук и Юэн Митчелл. Фото: Theo Whiteman / HBO

Тем временем «черные» пытаются найти всадников на вакантных драконов. Среди них — Вермитор, Среброкрылый и Морской Дым. Перед Рейнирой (Эмма Д’Арси) предстает сир Стеффон Дарклин (Энтони Флэнеган), в чьей семье течет валирийская кровь, поскольку прапрабабушка рыцаря была таргариенской принцессой. Рейнира предупреждает о рисках, но Стеффон готов рискнуть. Церемония приручения огнедышащего ящера вроде бы идет как положено, а Морской Дым даже склоняет голову перед претендентом, но, когда Стеффон подходит ближе, дракон сжигает его и одного из помощников.

Рейнира отчаивается найти новых всадников после ужасного инцидента, который явно отвадил желающих. Однако в финале серии к ней приходит гонец с радостной новостью: люди заметили Морского Дыма, которого кто-то оседлал. Судя по всему, наездником стал Аддам (Клинтон Либерти), брат морехода Алина (Абабакар Салим) и бастард Корлиса Велариона (Стив Туссэн).

Дракон в Орлином Гнезде

Рейна (Фиби Кэмпбелл) вместе с детьми Рейниры проводит время в Долине вдалеке от войны, а их заморский покровитель принц Реггио даже прислал письмо, в котором извещает, что рад приютить «черных» наследников у себя в Пентосе. Однако война доходит и до Орлиного Гнезда. Во время очередной прогулки Рейна замечает огромные выжженные территории. Леди Джейн Аррен (Аманда Коллин) рассказывает, что это дикий дракон, который залетает все дальше в поисках добычи.

Эйгон II приходит в себя

Том Глинн-Карни и Мэттью Нидэм. Фото: Theo Whiteman / HBO

Покрытый ожогами и кошмарными шрамами, король девять часов из десяти спит, а затем запивает нестерпимую боль дурманящим маковым молоком. Алисента сочувствует сыну, а вот Эймонд явно не рад тому, что брат пришел в себя; отдавать Железный трон просто так он явно не планирует. Еще короля посещает Ларис, который рассказывает о своем физическом увечье и предостерегает его от обезболивающего питья: интриган честно сообщает Эйгону, что теперь тот должен держать ум в ясности, раз это его единственный рабочий инструмент.

Мисария и Рейнира сближаются, придумывая хитрый план

Экс-любовница Деймона и его жена дестабилизируют ситуацию в столице, не покидая Драконьего Камня. По приказу Мисарии (Соноя Мидзуно) в Королевской Гавани распространяются слухи о том, как жируют король и его поданные, пока народ голодает. Это приводит в гнев простых работяг Ульфа (Том Беннетт) и уж тем более Хью Молота (Киран Бью), чья дочь тяжело болеет. На фоне голода «черные» тайком посылают лодки с провизией простым людям, завоевывая кредит доверия (и провоцируя драки за еду).

Удачная операция располагает Рейниру к своей помощнице, которая становится не только кем-то вроде ее десницы, но и ближайшей соратницей. Особенно на фоне отсутствия Деймона, который демонстративно игнорирует все, что делают «черные», и продолжает находиться в самоволке.

Деймона продолжает глючить

Гэйл Ранкин и Мэтт Смит. Фото: Liam Daniel / HBO

Харренхол плохо влияет на Порочного Принца, которому теперь видится покойный брат Визерис (Пэдди Консидайн). Деймон даже подумывает покинуть замок, но вместо этого просит помощи у ведьмы Алис Риверс (Гэйл Ранкин). И спустя несколько дней пожилой лорд Гровер Талли умирает (не поверите, его лечением занималась как раз Алис!), что наконец-то приводит в движение политические шестеренки в Речных Землях. Наследником давно недееспособного правителя становится молодой Оскар Талли (Арчи Барнс).

Цитата

«Ты не игрок, а фигура на доске. Как и я, собственно».

Алис Риверс — Деймону Таргариену

Вердикт

Клинтон Либерти. Фото: Theo Whiteman / HBO

Шестая серия, как и предыдущая, посвящена последствиям эффектной и жестокой битвы у Грачиного Приюта. Возможно, это слишком сильно тормозит общее повествование. В целом пятую и шестую сериИ можно было перемонтировать в одну без сильных смысловых потерь. Тем более что у «черных» практически ничего не происходит. Да, одного потенциального всадника они потеряли, но нашли другого, с чем будут разбираться, скорее, в грядущем седьмом эпизоде. И совсем сильно провисла линия Деймона: из Порочного Принца он превратился в параноика, который зациклился на собственном прошлом и непроработанных травмах. А вот у «зеленых» дела идут подинамичнее. После тяжелых ранений короля Малый совет потрясают перестановки, и Эймонд постепенно утверждается в роли мстительного, никому не доверяющего самодержца. Взрывоопасная смесь!

Хочется верить, что в оставшихся двух сериях этого сезона нас еще ждут мощные баталии с привлечением драконов или больших армий, тем более что в Речных Землях назревает очередной виток гражданской войны. Эймонду же не терпится бросить вызов Деймону и сразить своего овеянного мифами дядю.

Автор: Марат Шабаев