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Индекс Кинопоиск Pro: сильные женщины и «Черное зеркало» — что интересовало российских зрителей в июне 2023 года

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Интерес к сериалам снижается третий месяц подряд. Сказывается дефицит премьер, а в июне к этому добавился сезонный фактор.

Интерес жителей России к сериалам в июне снизился по сравнению с маем на 10%, следует из данных Индекса Кинопоиск Pro. Падение смягчили несколько отечественных премьер и британское «Черное зеркало», сериал с большой фанатской базой в России и мире.

Топ-20 сериалов июнь 2023 года.

Индекс Кинопоиск Pro

(new — новичок в Топ-20 месяца)

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, драма

805

2

«Зимородок»

Турция, драма

632

3

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

578

4

new

«Хороший доктор»

США, драма

444

5

«Жить жизнь»

Россия, драма

384

6

new

«Черное зеркало»

США, драма

339

7

new

«Балет»

Россия, драма

326

8

new

«Здравствуйте, вам пора»

Россия, комедия

313

9

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

306

10

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

280

11

new

«Паромщица»

Россия, мелодрама

270

12

new

«Два холма»

Россия, комедия

266

13

new

«Великая»

США, драма

259

14

«Извне»

США, ужасы

256

15

«Во все тяжкие»

США, драма

253

16

«Король и Шут»

Россия, драма

248

17

new

«СашаТаня»

Россия, комедия

247

18

new

«Рик и Морти»

США, мультфильм

235

19

new

«Кумир»

США, драма

213

20

«Великолепный век»

Турция, драма

209

Топ-20 сериалов июнь 2023 года.

Индекс Кинопоиск Pro

(new — новичок в Топ-20 месяца)

1

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, драма

805

2

«Зимородок»

Турция, драма

632

3

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

578

4

new

«Хороший доктор»

США, драма

444

5

«Жить жизнь»

Россия, драма

384

6

new

«Черное зеркало»

США, драма

339

7

new

«Балет»

Россия, драма

326

8

new

«Здравствуйте, вам пора»

Россия, комедия

313

9

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

306

10

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

280

11

new

«Паромщица»

Россия, мелодрама

270

12

new

«Два холма»

Россия, комедия

266

13

new

«Великая»

США, драма

259

14

«Извне»

США, ужасы

256

15

«Во все тяжкие»

США, драма

253

16

«Король и Шут»

Россия, драма

248

17

new

«СашаТаня»

Россия, комедия

247

18

new

«Рик и Морти»

США, мультфильм

235

19

new

«Кумир»

США, драма

213

20

«Великолепный век»

Турция, драма

209

Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google.

В 2023 году на интерес жителей России к сериалам влияют прежде всего отечественные премьеры, если в течение месяца не выходит заметная новинка или новый сезон любимого проекта, совокупный Индекс Кинопоиск Pro показывает снижение. Это важное изменение. Еще в 2021 году Индекс Кинопоиск Pro поддерживали иностранные новинки, прежде всего из США и Великобритании, они часто занимали первые места в топ-20 самых популярных сериалов недели и месяца.

В топ-20 самых популярных сериалов июня всего четыре премьеры: три отечественные (новые сезоны сериалов «Два холма», «Здравствуйте, вам пора», «СашаТаня») и одна иностранная (новый сезон «Черного зеркала»). Ни одна из этих премьер не оказалась настолько заметной, чтобы попасть в первую пятерку Индекса.

В мае 2023 года премьеры были еще в большем дефиците — в топ-20 месяца не попал ни один проект, у которого в мае вышел бы новый сезон или была бы премьера. Но даже появление новинок кардинально не повлияло на общий интерес зрителей к сериалам. В июне Индекс Кинопоиск Pro упал по отношению к маю на 10%, до 35 159 баллов. Снижение интереса к сериалам наблюдается третий месяц подряд. Основная причина — дефицит крупных отечественных премьер.

В результате больше половины мест в топ-20 июня заняли иностранные проекты. Впервые за четыре месяца в двадцатку самых популярных сериалов в России попал проект Netflix. В середине июня сервис выпустил пять новых эпизодов британского сериала «Черное зеркало», у этого проекта много фанатов среди российских зрителей.

«Черное зеркало»

Последний сезон «Хорошего доктора», еще одного американского сериала в топ-20, как и шестой сезон «Черного зеркала», не доступен легально в России. Интерес к сериалу вырос в мае из-за мема с главным героем — хирургом Шоном Мерфи.

Итоги второго квартала 2023 года подтверждают сильную зависимость роста интереса к сериалам от количества новых отечественных проектов. В первом квартале 2023 года в топ-20 вошло 10 отечественных проектов, половина которых были премьерами. Совокупный индекс интереса первого квартала — 139 790 баллов. Во втором квартале совокупный индекс составил уже 114 308 баллов. В двадцатке оказалось всего шесть российских проектов, и только три из них — «Мир! Дружба! Жвачка!», «Ольга» и «Жить жизнь» — были премьерами.

Любопытно, что во втором квартале среди отечественных сериалов, попавших в топ-100, много историй о сильных женщинах, которые нарушают общепризнанные правила и социальные нормы. Это и комедия «Ольга», и «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой, и премьера мая «Балет» и другие.

Топ-20 сериалов за второй квартал 2023 года.

Индекс Кинопоиск Pro

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, драма

1676

2

«Ольга»

Россия, комедия

1549

3

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

1436

4

«Король и Шут»

Россия, драма

1426

5

«Зимородок»

Турция, драма

1388

6

«Невский»

Россия, детектив

1281

7

«Жить жизнь»

Россия, драма

1181

8

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

798

9

«Во все тяжкие»

США, драма

705

10

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

673

11

«Хороший доктор»

США, драма

633

12

«Великолепный век»

Турция, драма

609

13

«Бесстыжие»

США, драма

598

14

«Фишер»

Россия, детектив

597

15

«Острые козырьки»

Великобритания, драма

576

16

«Мандалорец»

США, фантастика

565

17

«Рик и Морти»

США, мультфильм

557

18

«Основание: Осман»

Турция, драма

543

19

«Извне»

США, ужасы

494

20

«Черное зеркало»

США, драма

493

Топ-20 сериалов за второй квартал 2023 года.

Индекс Кинопоиск Pro

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Россия, драма

1676

2

«Ольга»

Россия, комедия

1549

3

«Постучись в мою дверь»

Турция, мелодрама

1436

4

«Король и Шут»

Россия, драма

1426

5

«Зимородок»

Турция, драма

1388

6

«Невский»

Россия, детектив

1281

7

«Жить жизнь»

Россия, драма

1181

8

«Человек-бензопила»

Япония, аниме

798

9

«Во все тяжкие»

США, драма

705

10

«Гравити Фолз»

США, мультфильм

673

11

«Хороший доктор»

США, драма

633

12

«Великолепный век»

Турция, драма

609

13

«Бесстыжие»

США, драма

598

14

«Фишер»

Россия, детектив

597

15

«Острые козырьки»

Великобритания, драма

576

16

«Мандалорец»

США, фантастика

565

17

«Рик и Морти»

США, мультфильм

557

18

«Основание: Осман»

Турция, драма

543

19

«Извне»

США, ужасы

494

20

«Черное зеркало»

США, драма

493

Есть еще два заметных тренда второго квартала, наметившихся в начале года. Во-первых, россияне продолжают пересматривать классику. «Во все тяжкие» почти каждую неделю попадает в топ-20 самых популярных сериалов по итогам недели, закончившиеся сериальные саги «Сопрано», «Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы» и другие прочно держатся в топ-100.

Среди российских сериалов таких вечнозеленых проектов немного. Заметный интерес спустя продолжительное время после окончания сериала демонстрируют только «Бригада» и «Воронины», а также «Сваты», снятые по заказу российского телевидения.

«Бригада»

Второй тренд — продолжающийся рост интереса к турецким мелодрамам. По итогам полугодия в топ-100 самых популярных сериалов попало пять турецких проектов, а по итогам второго квартала — восемь. Судя по всему, популярность всех новых проектов будет расти, подогреваемая, с одной стороны, фанатскими просмотрами, с другой — усилиями онлайн-кинотеатров и телеканалов.

Показателен пример «Зимородка»: большой интерес к нему обозначился в марте, проект стал самым заметным новичком в топ-20 месяца, он набрал баллы благодаря фанатам. В апреле «Иви», Start и Okko объявили, что купили права на показ сериала, а в конце мая о том же заявил канал НТВ. 26 июня состоялась премьера проекта на телеканале, благодаря этому «Зимородок» возглавил топ-100 самых популярных сериалов в последнюю неделю месяца. Интерес к «Зимородку» вырос на 64% за неделю благодаря зрителям НТВ.

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Режиссер:Гай Ричи
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