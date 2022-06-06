Индекс Кинопоиск Pro: сильные женщины и «Черное зеркало» — что интересовало российских зрителей в июне 2023 года

Интерес к сериалам снижается третий месяц подряд. Сказывается дефицит премьер, а в июне к этому добавился сезонный фактор.

Интерес жителей России к сериалам в июне снизился по сравнению с маем на 10%, следует из данных Индекса Кинопоиск Pro. Падение смягчили несколько отечественных премьер и британское «Черное зеркало», сериал с большой фанатской базой в России и мире.