Индекс Кинопоиск Pro: сильные женщины и «Черное зеркало» — что интересовало российских зрителей в июне 2023 года

Интерес к сериалам снижается третий месяц подряд. Сказывается дефицит премьер, а в июне к этому добавился сезонный фактор.
Интерес жителей России к сериалам в июне снизился по сравнению с маем на 10%, следует из данных Индекса Кинопоиск Pro. Падение смягчили несколько отечественных премьер и британское «Черное зеркало», сериал с большой фанатской базой в России и мире.
Топ-20 сериалов июнь 2023 года.
Индекс Кинопоиск Pro
(new — новичок в Топ-20 месяца)
Место
Сериал
Баллы индекса
Топ-20 сериалов июнь 2023 года.
Индекс Кинопоиск Pro
(new — новичок в Топ-20 месяца)
Индекс Кинопоиск Pro измеряет популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. Это единственный инструмент в России, который показывает, насколько большая аудитория интересовалась и, скорее всего, смотрела сериалы вне зависимости от площадки, где они вышли. Он основан на данных Яндекса и Google.
В 2023 году на интерес жителей России к сериалам влияют прежде всего отечественные премьеры, если в течение месяца не выходит заметная новинка или новый сезон любимого проекта, совокупный Индекс Кинопоиск Pro показывает снижение. Это важное изменение. Еще в 2021 году Индекс Кинопоиск Pro поддерживали иностранные новинки, прежде всего из США и Великобритании, они часто занимали первые места в топ-20 самых популярных сериалов недели и месяца.
В топ-20 самых популярных сериалов июня всего четыре премьеры: три отечественные (новые сезоны сериалов «Два холма», «Здравствуйте, вам пора», «СашаТаня») и одна иностранная (новый сезон «Черного зеркала»). Ни одна из этих премьер не оказалась настолько заметной, чтобы попасть в первую пятерку Индекса.
В мае 2023 года премьеры были еще в большем дефиците — в топ-20 месяца не попал ни один проект, у которого в мае вышел бы новый сезон или была бы премьера. Но даже появление новинок кардинально не повлияло на общий интерес зрителей к сериалам. В июне Индекс Кинопоиск Pro упал по отношению к маю на 10%, до 35 159 баллов. Снижение интереса к сериалам наблюдается третий месяц подряд. Основная причина — дефицит крупных отечественных премьер.
В результате больше половины мест в топ-20 июня заняли иностранные проекты. Впервые за четыре месяца в двадцатку самых популярных сериалов в России попал проект Netflix. В середине июня сервис выпустил пять новых эпизодов британского сериала «Черное зеркало», у этого проекта много фанатов среди российских зрителей.
Последний сезон «Хорошего доктора», еще одного американского сериала в топ-20, как и шестой сезон «Черного зеркала», не доступен легально в России. Интерес к сериалу вырос в мае из-за мема с главным героем — хирургом Шоном Мерфи.
Итоги второго квартала 2023 года подтверждают сильную зависимость роста интереса к сериалам от количества новых отечественных проектов. В первом квартале 2023 года в топ-20 вошло 10 отечественных проектов, половина которых были премьерами. Совокупный индекс интереса первого квартала — 139 790 баллов. Во втором квартале совокупный индекс составил уже 114 308 баллов. В двадцатке оказалось всего шесть российских проектов, и только три из них — «Мир! Дружба! Жвачка!», «Ольга» и «Жить жизнь» — были премьерами.
Любопытно, что во втором квартале среди отечественных сериалов, попавших в топ-100, много историй о сильных женщинах, которые нарушают общепризнанные правила и социальные нормы. Это и комедия «Ольга», и «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой, и премьера мая «Балет» и другие.
Топ-20 сериалов за второй квартал 2023 года.
Индекс Кинопоиск Pro
Место
Сериал
Баллы индекса
Топ-20 сериалов за второй квартал 2023 года.
Индекс Кинопоиск Pro
Место
Сериал
Баллы индекса
Есть еще два заметных тренда второго квартала, наметившихся в начале года. Во-первых, россияне продолжают пересматривать классику. «Во все тяжкие» почти каждую неделю попадает в топ-20 самых популярных сериалов по итогам недели, закончившиеся сериальные саги «Сопрано», «Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы» и другие прочно держатся в топ-100.
Среди российских сериалов таких вечнозеленых проектов немного. Заметный интерес спустя продолжительное время после окончания сериала демонстрируют только «Бригада» и «Воронины», а также «Сваты», снятые по заказу российского телевидения.
Второй тренд — продолжающийся рост интереса к турецким мелодрамам. По итогам полугодия в топ-100 самых популярных сериалов попало пять турецких проектов, а по итогам второго квартала — восемь. Судя по всему, популярность всех новых проектов будет расти, подогреваемая, с одной стороны, фанатскими просмотрами, с другой — усилиями онлайн-кинотеатров и телеканалов.
Показателен пример «Зимородка»: большой интерес к нему обозначился в марте, проект стал самым заметным новичком в топ-20 месяца, он набрал баллы благодаря фанатам. В апреле «Иви», Start и Okko объявили, что купили права на показ сериала, а в конце мая о том же заявил канал НТВ. 26 июня состоялась премьера проекта на телеканале, благодаря этому «Зимородок» возглавил топ-100 самых популярных сериалов в последнюю неделю месяца. Интерес к «Зимородку» вырос на 64% за неделю благодаря зрителям НТВ.