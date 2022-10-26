«Петрополис» Валерия Фокина: кино-испытание, сделанное по лекалам современного театра

В российском прокате идет страннейшая антиутопия с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь, снятая одним из ключевых режиссеров нового российского театра. Алексей Киселев объясняет, насколько удался этот эксперимент по скрещиванию сцены и кинокамеры.

Алексей Киселев Театральный критик, руководитель Мобильного художественного театра

Инопланетная цивилизация контролирует наш мир. Главы мировых правительств вступают с ней в тайный контакт и выполняют приказы. Но что-то пошло не так, и вот уже планете грозит ядерный апокалипсис. Спасти ситуацию может только скромный ученый российского происхождения, напряженный и во всем сомневающийся.

Находиться в напряжении и сомневаться имеет основания и зритель «Петрополиса»: долгое время тут вообще ничего не понятно, а примитивность сценария и картонность характеров сбивает с толку. Это точно не подростковый боевик на ТВ-3? Это специально российские артисты, играющие иностранцев, говорят на плохом английском или, может, это юмор такой? Интерьеры в фильме выглядят как The Sims в режиме строительства — так задумано или это просто проблемы с бюджетом?

Фильм «Петрополис» родился из спектакля, а спектакль из книги. Фантастическую повесть под названием «Огонь» в 2016 году написал 20-летний Кирилл Фокин, историк по образованию, специалист по истории международных отношений. В том же году повесть поставил на Новой сцене Александринского театра режиссер Валерий Фокин, отец писателя-дебютанта. Критики с азартом описывали формальные решения спектакля, в котором летали светящиеся дроны, все пространство вибрировало от низкочастотного звука, а артист Петр Семак играл повесть юного фантаста как роман Достоевского.

И в то же время все с тоской отмечали заурядность содержательной части: «Для сатиры или памфлета это недостаточно остро, для детектива — совсем не захватывающе», — писали «Известия». «Многомерная театральная реальность накладывается на абсолютную плоскость текста», — писал «Петербургский театральный журнал». В общем, особенного резонанса спектакль не вызвал, что не помешало ему сохраниться на сцене — он идет и сейчас, называется «Сегодня. 2016 — …».

А в 2020 году Валерий Фокин решил снять кино.

В принципе логично: в пандемийный год, когда театры толком не работают, почему бы режиссеру и актерам не попробовать снять фильм? Конечно, с выездами не разгуляешься, но театральным людям не привыкать; сколько всего захватывающего можно придумать буквально для пары комнат — фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом тому пример.

Режиссер Валерий Фокин на съемках фильма

Но Фокин решает сделать не что-нибудь камерное, не киноверсию спектакля, пусть того же «Сегодня. 2016 — …», а полнометражный фильм про инопланетян и ядерную угрозу, действие которого происходит в США, Японии и России. Как это все снять, когда нельзя никуда поехать? А примерно так же, как мы научились менять себе фон в зуме в 2020 году. Фильм совсем не повторяет спектакль, он снят в павильоне на фоне хромакея, и это выглядит в той же степени нелепо, в какой смело.

Вообще, примеров, так сказать, перекрестного опыления театральной и кинопоэтики хватает, и многие из этих экспериментов обогатили арсенал обоих медиа. Скажем, ключевой прием сценографии «Догвилля» Ларса фон Триера, где история маленького городка разыграна в одном павильоне, а вместо стен и дверей домов — только линии на полу, вернулся обратно в современный театр; режиссеры стали заимствовать этот театральный трюк с невидимыми стенами для сценических постановок. Или «Анна Каренина» Джона Райта с Кирой Найтли и Джудом Лоу — фильм, снятый в эстетике театра XIX века со всевозможными живописными задниками, канатами, люками и оркестром. И, наоборот, в современном театре отдельную нишу занимают постановки с кинокамерами и экранами, где на глазах у публики в реальном времени снимается и сразу же монтируется и транслируется кино. Спектаклем становится процесс съемки. Традицию начал еще Сергей Эйзенштейн, а образец жанра сегодня — знаменитый спектакль Кэти Митчелл «Кристина» (2012).

Тут самое время объяснить кинозрителю, кто такой Валерий Фокин. Он один из важнейших режиссеров драматического театра в России, мастер брутальной синтетической формы, работающий много лет на большой сцене Александринского театра, которым руководит. Последняя работа Фокина для кино датируется 2002 годом (киноверсия спектакля «Превращение» с Евгением Мироновым). То есть речь идет о дебюте в некотором смысле: многоопытный театральный режиссер, годами нетривиально работающий с классикой, решает попробовать себя в детективной фантастике на большом экране. Еще и в духе времени — про альтернативную реальность.

Юлия Снигирь

Согласно сюжету во время Карибского кризиса, когда человечество было на волоске от ядерной войны, всех спасла не дипломатия, а некая инопланетная сущность. А в книге «Огонь» вообще описывается реальность, в которой власть в СССР взял не Сталин, а Троцкий. Как бы то ни было, история пошла по иному пути, реальность XXI века, показанная в фильме, не совсем такая, как сейчас у нас за окном. Например, Петербург называется Петрополисом.

Но если, скажем, в главном аттракционе про альтернативные реальности «Всё везде и сразу» в одной из реальностей вы камень, а в другой у вас вместо пальцев сосиски, то в мрачном авторском кино из России альтернативный мир такой же, как наш, только победнее и поскучнее.

Про роли тут говорить не приходится (интересно только, что главного героя, пытающегося спасти мир от ядерной войны, играет горячо поддерживающий российское военное руководство во всех его инициативах артист Антон Шагин), актеры присутствуют в кадре более или менее на правах манекенов, а режиссера больше занимает сотворчество с художником Алексеем Трегубовым. Привычные театральные трюки вроде ливня или снегопада посреди темных кабинетов работают как гипнагогическое украшение кадра, никак не помогающее и ни мешающее развитию ни истории, ни героев, и отсылают не то к Чарли Кауфману, не то к сериалу X-Files.

Антон Шагин

Сюжет помещен в рамку воспоминаний главного героя, что тоже служит в некотором роде оправданием минималистичности интерьеров и скупости жестов и фраз: мы видим как бы каркас того, что произошло, детали стерлись. При этом авторы и не скрывают от нас, что слева за дверью Токио, а справа — пляж с пальмами. Эта картонная реальность несет в себе отчаяние заблудившегося в пиксельных коридорах незадачливого игрока в Doom. В определенный момент, как в культовом ролике Too many cooks, бутафорию вокруг замечает не только зритель, но и герой, который тут же панически пытается из нее выбежать в реальность.

В реальность пытается выбежать и режиссер. Фокину-старшему это свойственно. Вот пример из выдающегося спектакля «Маскарад. Воспоминание будущего» в Александринском театре. Это роскошный костюмный спектакль с цитатами из постановки Мейерхольда, состоявшейся в 1917-м на этой же сцене, про то, как ревнивый муж убил жену. Вдруг между первым и вторым актами на сцене появляется актер, но не во фраке, а в своей повседневной одежде. Он подходит к микрофону и читает документ из реального уголовного дела — показания ресторатора Алексея Кабанова, который убил жену и расчленил ее. Из признаний было очевидно, что мотив убийства у реального жителя современного города точно такой же, как у героя трагедии «Маскарад». Дальше артист облачался обратно в театральный костюм и продолжал свою роль в старинной пьесе.

Так и здесь. Разделавшись с пересказом конспирологического сюжета, который, вероятно, будет близок сердцам плоскоземельщиков, режиссер в финале находит выход — снова через документальное переживание. Выход для себя, для зрителя и для героя. Чтобы обойтись без спойлеров, скажем так: просто вспомните момент, когда после долгого времени в изоляции вы оказались там, где свободно вздохнули. Такие эмоциональные качели — от напряжения и сомнений к освобождению — сами по себе уже что-то. Тем более свободно вздохнуть сейчас не помешает никому.