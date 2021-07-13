«Белый лотос», 2-й сезон: Дженнифер Кулидж снова отдыхает и капризничает. Теперь на Сицилии

После успеха на HBO задуманный как мини-сериал проект Майка Уайта получил продолжение. Сквозными героями стали вздорная миллионерша Таня (Кулидж) и ее новый муж (Джон Грайз). Секса стало больше, классовой ненависти меньше, некоторые шутки повторяются. Но Станислав Зельвенский все равно очень доволен вторым сезоном.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Если отпуск на море всегда проходит по плюс-минус одной программе, почему бы и в рассказе о таком отпуске тоже не довериться формуле? «Белый лотос», прошлогодняя авторская сатира Майка Уайта про испорченных богачей на гавайском курорте, задумывался как мини-сериал, но в августе 2021-го, после сенсационного успеха у прессы и зрителей (первое место в рейтинге смотрения на HBO), канал поспешил превратить его в антологию. У сети отелей «Белый лотос» обнаружился филиал в Европе, на Сицилии (третий сезон можно ждать где-нибудь на Бали). И что же, снова на территории «Лотоса» появляется труп, и снова действие отматывается на неделю назад, когда в отель прибывает новая группа постояльцев, мечтающих получше провести время.

С Гавайских островов Уайт прихватил эмоционально нестабильную мультимиллионершу Таню, ставшую благодаря уморительной игре Дженнифер Кулидж главной звездой первого сезона. И самым ярким воплощением его концепции — «Лотос» был групповым портретом людей не то чтобы злых или особенно вредных, но ослепленных своими привилегиями и потому шагающих по чужим судьбам с грацией слона. Грег (Джон Грайз) — постоялец из соседнего номера, в объятиях которого Таня слегка утешилась — теперь ее муж, он излечился от кашля и подозрительно часто шушукается с кем-то по телефону. Кроме того, Таню в Италии сопровождает персональная ассистентка (Хейли Лу Ричардсон) — замученная ее капризами студентка, озабоченная дегуманизирующим влиянием технологий и поисками рекреационного секса.

Вообще, секс, немаловажный и в гавайском сюжете, в этот раз вовсе отодвинул классовую борьбу на второй план. Центральная, пожалуй, группа героев — две супружеские пары. Жлобоватый финансист (Тео Джеймс) с трофейной (но отнюдь не простой, как выяснится) женой (Мэган Фэйхи). И его недавно разбогатевший институтский приятель (Уилл Шарп) с женой (Обри Плаза), считающие себя людьми культурными и социально ответственными. Динамика отношений внутри этого страшно привлекательного и глубоко неудовлетворенного четырехугольника — лучшее, что здесь написал Уайт: подсознательное, а то и открытое соперничество, обоюдоострый снобизм, сексуальное притяжение и его печальное отсутствие, асимметричная дружба альфа- и бета-самца, фальшивая и не очень женская солидарность, измены и шопинг.

Уилл Шарп, Обри Плаза, Мэган Фэйхи, Тео Джеймс

Еще одна компания американцев — три поколения семьи Ди Грассо, решившей прильнуть к своим сицилийским корням. Жизнерадостный пожилой вдовец (Ф. Мюррей Абрахам), иногда теряющий физическое равновесие. Его вечно, наоборот, насупленный сын (Майкл Империоли), чья секс-аддикция и перманентная неверность поставили его брак на грань краха. И внук (Адам ДиМарко), выпускник Стэнфорда, миляга и профеминист, не упускающий случая сообщить отсталым родственникам, что гендер — это конструкт, а «Крестный отец» — патриархальный пережиток; стоит ли говорить, что его высокие убеждения подвергнутся испытаниям.

Персоналу отеля уделено меньше внимания, чем в прошлый раз. Менеджер теперь женщина (Сабрина Импаччииаторе), куда менее обаятельная, чем бедняга Армонд, но унаследовавшая некоторые его особенности. Ближе к середине сезона появляется англо-итальянская группа геев во главе с Томом Холландером — живущих неподалеку просвещенных гедонистов, берущих шефство над Таней. Но в первую очередь местное население представляют две девушки легкого поведения (Симона Табаско и Беатрис Гранно), путешествующие по номерам американцев и таким интересным образом связывающие самых разных героев сериала. Что именно Уайт хочет сказать про эксплуатацию и манипуляцию, не всегда понятно, но, в любом случае, Мия и Лучия — самые, а то и единственные симпатичные персонажи «Лотоса».

Беатрис Гранно и Симона Табаско

Снова путаница с электронными ключами, снова коктейли у бассейна, наркотики и (преимущественно мужская) нагота. Место действия дает автору массу возможностей для его любимых глубокомысленных, но при этом неуловимо ернических общих планов: волны, горные серпантины, живописные палаццо. За кадром — Рафаэлла Карра и другая итальянская эстрада. Таня воображает себя Моникой Витти. Старик Ди Грассо — Майклом Корлеоне.

Наверное, второму сезону закономерно не хватает свежести: буржуазных пороков, как и способов развлечься в пятизвездочном отеле, много, но все же не бесконечное количество. И, может быть, здесь хотелось бы побольше элементарно смешного (хотя шутка про экстази, перепутанные с виагрой, видимо, никогда не устареет). Но от «Лотоса» все равно не оторваться. Казалось бы, где мы и где все эти люди? Но умница Уайт, как все хорошие писатели, находит способы преодолеть этот разрыв. В его двухтомной уже энциклопедии неловкости всегда с удовольствием найдешь другого и с грустью — себя.

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