Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал HBO «Белый лотос». Это история о том, как в элитный отель на Гавайях приезжают богатые капризные постояльцы, у каждого из которых свои пороки и свои скелеты в шкафу. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

В следующем выпуске мы поговорим о сериале «Кликбейт» от Netflix. В нем неизвестные похищают примерного семьянина Ника Брюэра (Эдриан Гренье), а потом выкладывают видео, в котором тот признается, что он абьюзер и убийца. А еще там говорится, что сам Ник умрет, когда видео наберет 5 миллионов просмотров.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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