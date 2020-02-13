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Подкаст«Белый лотос»: умная сатира на тему социального неравенства

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Как в «Белом лотосе» раскрывается тема социального неравенства? Чем он похож на реалити-шоу? Кому сопереживать, если в сериале нет положительных персонажей? «Белый лотос» — это метафора внешней политики США, но как это проявляется? И чем американский сериал о противостоянии бедных и богатых напоминает фильмы Юрия Быкова?

Джолин Парди и Мюррэй Бартлетт
Конни Бриттон и Стив Зан
Дженнифер Кулидж
Наташа Ротуэлл
Александра Даддарио
Сидни Свини и Бриттани О’Грэйди
Стив Зан
Александра Даддарио и Джейк Лэси

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал HBO «Белый лотос». Это история о том, как в элитный отель на Гавайях приезжают богатые капризные постояльцы, у каждого из которых свои пороки и свои скелеты в шкафу. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

В следующем выпуске мы поговорим о сериале «Кликбейт» от Netflix. В нем неизвестные похищают примерного семьянина Ника Брюэра (Эдриан Гренье), а потом выкладывают видео, в котором тот признается, что он абьюзер и убийца. А еще там говорится, что сам Ник умрет, когда видео наберет 5 миллионов просмотров.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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