«С нуля», «Комплекс бога» и «За полчаса до весны»: продолжаем смотреть сериалы «Нового сезона»

В третий день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» посмотрели две детективные истории («С нуля» и «Комплекс бога») и одну музыкально-биографическую (речь о советском ВИА «Песняры», судьбе которого посвящен сериал «За полчаса до весны»). Вот наши дайджест-впечатления.

Где смотреть: Premier — осень

Маруся Фомина

В 2008 году двоюродные сестры Лена и Наташа (Надежда Калеганова и Маруся Фомина) учились финансовой грамотности в универе и мечтали о красивой жизни. Наташа приехала в Москву «из Мухосранска», живет в семье Лены (папа — чиновник, мама — домохозяйка). Наташа красивая, и ее пускают в клубы по фейсконтролю, а Лена страшненькая, и мама втолковывает: тебе, доченька, придется в этой жизни все самой. Лене же очень хочется быть как однокурсница Даша (Виктория Клинкова) — в обтягивающих платьях, с губами, поклонниками, деньгами. Поэтому однажды она идет с Дашей на вечеринку и открывает для себя мир содержанок и наркотиков, а Наташа тем временем начинает путь по совращению Дашиного отца и приторговывает наркотиками в клубе. Спустя 12 лет расклад такой: Лена в Штатах мутит мелкий бизнес после рехаба, Даша все так же ищет новых папиков, а Наташа руководит фирмой по грузоперевозкам и постоянно ссорится с Павлом, которого она увела-таки из семьи двоюродной сестры. Все трое встречаются на похоронах последнего, чья «Ауди» красиво улетела с моста в реку прямо напротив Кремля. Из обрывочных разговоров Лена понимает: отец ее погиб не случайно — и начинает не только борьбу за наследство, но и собственное расследование.

Снявший этот ностальгический детективный триллер Василий Бархатов — оперный режиссер, чей дебют «Атомный Иван» показал, что оперы Бархатову удаются лучше. В сериале он пытается играть со временем, разворачивая действие в 2008-м и 2021-м параллельно, делая бойкие склейки и монтируя переходы героинь из клубной двери нулевых прямиком в храм двадцатых, и это утомляет после третьего раза. Эффект вертиго режиссер усиливает долгими, затянутыми сценами с танцполов, где бьются в экстазе потные тела в блестящих платьях, сыпятся конфетти, льются коктейли и камера кружит над этим всем, как в центрифуге. Для совсем ностальгирующих почти сразу же появляется персонаж а-ля знаменитый Паша Фейсконтроль. Маруся Фомина снова в роли богатой стервы, Максим Виторган снова в роли богатого скота, Екатерина Волкова снова в роли возрастной любовницы. В кадр вернули даже Сергея Чонишвили в образе порочного преподавателя — на радость олдам, которые помнят не только про Фейсконтроль, но и сериал «Петербургские тайны». Все это, как говорится, so last season: было, устарело, отработано «Содержанками». Вялый интерес вызывает разве что детективная линия, которую зритель досмотрит, если его не укачает.

Где смотреть: Kion — скоро

Михаил Тройник

Известный пианист Константин Зобнин (Шамиль Хаматов) празднует окончание концерта в ресторане с семьей и друзьями. Восьмилетняя дочь Соня скучает, всем мешает, поэтому Костя легкомысленно разрешает ей немного погулять на улице. Соня исчезает, ее поиски не приносят результата. Ретивый следователь Марат (Михаил Тройник) допрашивает всю семью и особенно Костю, так как знает: по статистике, если что-то случилось с ребенком, в этом виноват кто-то близкий. В это время к психиатру Алексею (Кирилл Кяро) приходит успешный бизнесмен Владимир Нестеров (Даниил Страхов) и сообщает, что его терзают чудовищные мысли. А когда Алексей обещает ему, что всегда будет на стороне пациента, спрашивает: «Даже если я убью вашего ребенка?» И пока психотерапевт пытается установить контакт со своим странным подопечным, полиция начинает находить тела других девочек.

Сценаристка Алена Званцова («Оттепель», «Частица вселенной») и режиссер Флюза Фархшатова поднимают две тяжелые и очень важные темы. Первая — беспечная невнимательность взрослых к безопасности своих детей. Вторая — преступлением являются не мысли человека, а поступки, и никого нельзя наказывать, пока вина не доказана. Тем грустнее, что подается это максимально прямолинейно и дидактично.

Диалоги и допросы звучат в форме методичек: как получилось, что ребенок оказался один без присмотра? Кто может обидеть восьмилетнего ребенка? Вы когда-нибудь обсуждали с дочерью вопросы безопасности? Все здесь подается на блюдечке, все разжевывается, все метафоры проговариваются вслух. С одной стороны, неискушенному зрителю будет полезно. С другой — такая тщательность и обилие деталей душат внимание к героям, а затянутая экспозиция и медленный ритм — желание досидеть до финала. Многое спасают мягкая, на полутонах, игра Кяро и по-звериному жуткая работа Страхова, чей герой, умеющий просчитать человека за 10 минут, долго остается для зрителя загадкой. Пока что противостояние их характеров, их странная дружба-работа — самое интересное в сериале. Но в целом «Комплекс бога» по первым двум сериям, показанным на фестивале, — зрелище некомфортное не столько из-за тем, сколько из-за своей назидательности.

Где смотреть: Start и Первый канал — скоро

1971 год. Вихрастые мужики с усами-подковкой в узорчатых рубашках, клешах и с гитарами на пузах выходят на сцену. Позади висит приветствие гостям юбилея Волжской ГЭС, в зале овации. Начинают играть, и тут главный затихает, заметив, что на его ансамбль уставилась телекамера, а песню записывает магнитофон возле звукача. Он тут же бросается за кулисы со скандалом: «Я же сказал: никакой записи! Мы не готовились, с вашей техникой один скрежет». Возвращается к зрителям, рвет провода от бобинника и продолжает концерт. С первой сцены нам дают понять, что лидер легендарного ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин (Артем Волобуев) — несговорчивый человек, бунтарь по причине стереозвука. Однако после вставки с вырезками из газет, которые клеймят недостойное поведение артистов, мы видим, как Мулявин подписывает покаянное письмо: «Песняры» просят прощения у советского народа. Советский народ в лице двух партийных бонз прощает.

Центральный конфликт в байопике, посвященном истории «Песняров», напоминает схему, по которой последние десять лет снимается спортивно-историческое кино. Есть советская знаменитость с мечтой, исполнению которой противостоят начальники в драповых костюмах. В сериале «За полчаса до весны» братья Владимир и Валерий Мулявины (Владимир Свирский), попав во время гастролей в ГДР на «Иисус Христос — суперзвезда!», загораются идеей поставить первую в СССР рок-оперу. В двух сериях, показанных на «Новом сезоне», параллельно с повествованием из цветастых 1970-х в Минске и Берлине развивается сюжет из смурных 1950-х в Свердловске. Маленькие Володя и Валерка живут в коммуналке с пьющим батей (Алексей Шевченков) и озлобленной матерью (Евгения Дмитриева). Так объясняют, откуда взялся сложный мулявинский характер (от мамы, которую бросил отец) и его помешательство на исполнительском мастерстве (чтобы мама гордилась). По всей вероятности, дальше флешбэк про 1950-е с выступлениями под портретом Сталина перерастет в 1960-е: будет оттепель и буги-вуги!

Удивительно, но шаблоны, по которым развивается сюжет в «За полчаса до весны» и прописаны герои, воспринимается органично. Авторам удалось попасть в образцовую тональность для рассказа о деятелях советского истеблишмента, сосредоточившись на дизайне — узорах на текстиле и обоях, шрифтах на плакатах, усах и прическах, наконец. Это очень арт-директорское кино: по части удачного оформления можно отнести и попадание в каст, и даже актерскую игру. Сцены из 1950-х будто списаны с картины «Опять двойка», а в 1970-е буквально проваливаешься, так же как в упоительное симфо-диско «Песняров». Разногласия у Мулявина с начальниками не идейные и не эстетические — просто он хочет играть и записывать музыку лучше «Битлов» и прочих фирмачей, а начальники не дают. Протест, который выглядел фальшиво в фильмах, прославляющих диссидентов и панков, в байопике про эстрадников смотрится достоверно, ведь это борьба лучшего против хорошего. Судя по открывающему и закрывающему титрам «По заказу Министерства культуры Беларуси», такой протест разрешен и даже санкционирован.

Авторы: Ольга Белик, Филипп Миронов