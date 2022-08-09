«Самаритянин»: Сталлоне в малоподвижном кинокомиксе категории Б

Фильм-парадокс, вышедший на Amazon Prime. Треш-комикс, но с детским рейтингом. Со Сталлоне, но почти без экшена. Снятый бодрым режиссером Эйвери, но без сил и фантазии. Мы расстроены.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В Гранит-Сити росли два феноменально сильных и почти неуязвимых брата, и, когда испуганные соседи сожгли их родителей, один стал супергероем Самаритянином, а второй — суперзлодеем Немезидой; в решающей схватке на электростанции оба погибли от взрыва. Прошло четверть века. Любители теорий заговора, среди которых оказался 13-летний Сэм (Джейвон Уолтон), верят, что Самаритянин выжил (хотя на это абсолютно ничего не указывает). Более того, Сэм приходит к выводу, что супергерой на пенсии по счастливому совпадению поселился прямо напротив него — это одинокий грузный мусорщик с подозрительным именем Джо Смит (Сильвестр Сталлоне).

Во времена расцвета Сильвестра Сталлоне комиксы про супергероев еще не были основой киномейнстрима, и из его ролей такого плана на память приходит разве что «Судья Дредд» (провалившийся, но со временем отчасти реабилитированный). Зато на старости лет артист смог немного наверстать упущенное: Джеймс Ганн то снимет его на втором плане в «Стражах Галактики», то сделает акулой в «Отряде самоубийц». И вот наконец-то сольный выход — «Самаритянин» молодого австралийца Джулиуса Эйвери. Увы, этот интригующий релиз, кажется, обречен на то, чтобы покрыться цифровой пылью где-то на задних полках библиотеки Amazon.

Предыдущим фильмом Эйвери был не самый оригинальный, но бодрый наци-хоррор «Оверлорд», по которому видно, что руки у режиссера растут откуда надо и категорию Б он чувствует хорошо. «Самаритянин», по сути, тоже, конечно, типичная «бэха», но тут Эйвери как будто немного стесняется того, что работает в этом сегменте. Нерешительность не идет такой картине на пользу, как и детский рейтинг PG-13. По большому счету на весь фильм есть одна-единственная неожиданная, жестокая и смешная сценка, и то она с потрохами выдана в трейлере.

Пилу Асбек и Сильвестр Сталлоне

Заметно, что фильм писался как основательная, взрослая супергеройская драма вроде, допустим, «Логана», на которую тут катастрофически не хватает ни финансовых (на что недвусмысленно указывает скудный и безобразный CGI), ни творческих ресурсов. Интрига вокруг личности Самаритянина смехотворна и шита белыми нитками. Урбанистические проблемы молча сворованы из Готэма: вокруг нищета и беззаконие, и юный Сэм ходит по дурной дорожке, пока мама где-то моет пол, но из этого в итоге не следует вообще ничего. Экшена приходится ждать час, и выглядит он вяло и бескровно, несмотря на использование мусоровоза и огромной кувалды. Главный злодей — датчанин Пилу Асбек, который играл одного из самых бессмысленных персонажей «Игры престолов», а здесь выглядит пластмассовой копией Бэйна-Харди, собранной детьми на филиппинской фабрике.

Сталлоне — подлинный, и те крохи удовольствия, которые можно отыскать в фильме, отвалились от его ветшающей, полупарализованной, но все еще живой харизмы. Другое дело, что в характер героя не вписано (хотя возможности были) ничего интересного, и Слаю приходится функционировать в своем обычном модусе пожилого мистера Бальбоа. Жизненные уроки, которые он преподносит юному Сэму, глубиной не отличаются, хотя специального упоминания достоин эпизод, где он ни с того ни с сего ломает у себя на кухне тостер («Смотри, сломать что-нибудь легко»).

Урок самому Сталлоне, видимо, заключается в том, что в отсутствие хорошего сценария нет смысла соваться в перегретый, перенаселенный жанр, и, возможно, иной раз лучше просто озвучить акулу.