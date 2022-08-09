Кинопоиск
Рецензия

«Самаритянин»: Сталлоне в малоподвижном кинокомиксе категории Б

Обсудить0

Фильм-парадокс, вышедший на Amazon Prime. Треш-комикс, но с детским рейтингом. Со Сталлоне, но почти без экшена. Снятый бодрым режиссером Эйвери, но без сил и фантазии. Мы расстроены.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

В Гранит-Сити росли два феноменально сильных и почти неуязвимых брата, и, когда испуганные соседи сожгли их родителей, один стал супергероем Самаритянином, а второй — суперзлодеем Немезидой; в решающей схватке на электростанции оба погибли от взрыва. Прошло четверть века. Любители теорий заговора, среди которых оказался 13-летний Сэм (Джейвон Уолтон), верят, что Самаритянин выжил (хотя на это абсолютно ничего не указывает). Более того, Сэм приходит к выводу, что супергерой на пенсии по счастливому совпадению поселился прямо напротив него — это одинокий грузный мусорщик с подозрительным именем Джо Смит (Сильвестр Сталлоне).

Во времена расцвета Сильвестра Сталлоне комиксы про супергероев еще не были основой киномейнстрима, и из его ролей такого плана на память приходит разве что «Судья Дредд» (провалившийся, но со временем отчасти реабилитированный). Зато на старости лет артист смог немного наверстать упущенное: Джеймс Ганн то снимет его на втором плане в «Стражах Галактики», то сделает акулой в «Отряде самоубийц». И вот наконец-то сольный выход — «Самаритянин» молодого австралийца Джулиуса Эйвери. Увы, этот интригующий релиз, кажется, обречен на то, чтобы покрыться цифровой пылью где-то на задних полках библиотеки Amazon.

Предыдущим фильмом Эйвери был не самый оригинальный, но бодрый наци-хоррор «Оверлорд», по которому видно, что руки у режиссера растут откуда надо и категорию Б он чувствует хорошо. «Самаритянин», по сути, тоже, конечно, типичная «бэха», но тут Эйвери как будто немного стесняется того, что работает в этом сегменте. Нерешительность не идет такой картине на пользу, как и детский рейтинг PG-13. По большому счету на весь фильм есть одна-единственная неожиданная, жестокая и смешная сценка, и то она с потрохами выдана в трейлере.

Пилу Асбек и Сильвестр Сталлоне

Заметно, что фильм писался как основательная, взрослая супергеройская драма вроде, допустим, «Логана», на которую тут катастрофически не хватает ни финансовых (на что недвусмысленно указывает скудный и безобразный CGI), ни творческих ресурсов. Интрига вокруг личности Самаритянина смехотворна и шита белыми нитками. Урбанистические проблемы молча сворованы из Готэма: вокруг нищета и беззаконие, и юный Сэм ходит по дурной дорожке, пока мама где-то моет пол, но из этого в итоге не следует вообще ничего. Экшена приходится ждать час, и выглядит он вяло и бескровно, несмотря на использование мусоровоза и огромной кувалды. Главный злодей — датчанин Пилу Асбек, который играл одного из самых бессмысленных персонажей «Игры престолов», а здесь выглядит пластмассовой копией Бэйна-Харди, собранной детьми на филиппинской фабрике.

Сталлоне — подлинный, и те крохи удовольствия, которые можно отыскать в фильме, отвалились от его ветшающей, полупарализованной, но все еще живой харизмы. Другое дело, что в характер героя не вписано (хотя возможности были) ничего интересного, и Слаю приходится функционировать в своем обычном модусе пожилого мистера Бальбоа. Жизненные уроки, которые он преподносит юному Сэму, глубиной не отличаются, хотя специального упоминания достоин эпизод, где он ни с того ни с сего ломает у себя на кухне тостер («Смотри, сломать что-нибудь легко»).

Урок самому Сталлоне, видимо, заключается в том, что в отсутствие хорошего сценария нет смысла соваться в перегретый, перенаселенный жанр, и, возможно, иной раз лучше просто озвучить акулу.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Что смотреть дома: «Дом Дракона», «Топ Ган: Мэверик», «Нет»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Дом Дракона», «Топ Ган: Мэверик», «Нет»

26 августа11
«Острая палка» Лины Данэм: уморительная и обнадеживающая история сексуального взросления
Рецензия

«Острая палка» Лины Данэм: уморительная и обнадеживающая история сексуального взросления

19 августа9
«Элвис» База Лурмана: искрящийся байопик поп-звезды, главным героем которого оказался режиссер
Рецензия

«Элвис» База Лурмана: искрящийся байопик поп-звезды, главным героем которого оказался режиссер

17 августа3
«Добыча»: приквел «Хищника», кровавый и бодрый, несмотря на неловкое заигрывание с повесткой
Рецензия

«Добыча»: приквел «Хищника», кровавый и бодрый, несмотря на неловкое заигрывание с повесткой

9 августа77

Главное сегодня

Таргариены готовятся к игре престолов: что происходит в новой серии «Дома Дракона»

Вчера8
Таргариены готовятся к игре престолов: что происходит в новой серии «Дома Дракона»
Что? «Нет»! Объясняем главные темы нового фильма Джордана Пила
Как это смотреть

Что? «Нет»! Объясняем главные темы нового фильма Джордана Пила

Вчера0
«Самаритянин»: Сталлоне в малоподвижном кинокомиксе категории Б
Рецензия

«Самаритянин»: Сталлоне в малоподвижном кинокомиксе категории Б

Вчера5
«Топ Ган: Мэверик». Почему эффектный экшен выглядит неуместно
Крупным планом

Подкаст«Топ Ган: Мэверик». Почему эффектный экшен выглядит неуместно

Вчера1
Где скрываются хоббиты, что такое Нуменор и еще 8 вопросов о «Кольцах власти»
Сериалы

Где скрываются хоббиты, что такое Нуменор и еще 8 вопросов о «Кольцах власти»

Вчера6
«После. Долго и счастливо»: как фанфики о Гарри Стайлсе превратились в бестселлер и кинофраншизу
В фокусе

«После. Долго и счастливо»: как фанфики о Гарри Стайлсе превратились в бестселлер и кинофраншизу

26 августа3
Адам Драйвер ползет по земле, а Оливия Колман танцует: 15 лучших трейлеров недели
Трейлеры

Адам Драйвер ползет по земле, а Оливия Колман танцует: 15 лучших трейлеров недели

26 августа18
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации