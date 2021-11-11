Если любовь, то только традиционная: как полный запрет на пропаганду ЛГБТ+ может повлиять на кинорынок

Комитет Госдумы по информполитике предлагает распространить запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России не только на детей, но и на все возрастные категории. Кинопоиск спросил у юристов и представителей индустрии, что произойдет, если осенью эту идею примут.

Мы стремимся к тому, чтобы обсуждение материалов на Кинопоиске было уважительным по отношению к их героям и авторам, поэтому закрываем комментарии к публикациям на острые и чувствительные темы.

Варианты ужесточения закона 2013 года о пропаганде ЛГБТ, который на данный момент касается исключительно детей, обсуждались с момента его принятия. Активнее инициативы стали звучать в прошлом году: в ноябре директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предлагала ввести досудебную блокировку информации в соцсетях для защиты детей от ЛГБТ-пропаганды; в декабре 2021-го зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов говорил о необходимости ввести уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду, в том числе в социальных сетях.

Сейчас в Госдуме решили вновь вернуться к идее ужесточения — об этом 11 июля заявил в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Его комитет предлагает расширить ст. 6.21 КоАП (сегодня она касается только пропаганды среди несовершеннолетних). По словам Хинштейна, его инстанция рассматривает возможность распространения запрета «в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также онлайн-кинотеатрах». «Соответствующие инициативы еще ранее начали прорабатываться комитетом ГД по информполитике. В осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение», — сообщил Хинштейн. При этом предполагается запретить распространение среди детей не только пропаганды ЛГБТ, «но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения». Что под этим подразумевается, пока неясно, однако в прошлогодних обсуждениях Общественного совета при РКН об ужесточении запретов нетрадиционные отношения фигурировали вместе с сексуальными девиациями, а в Совете Федерации, так же как и пропаганду нетрадиционных отношений, предлагали запретить продвижение идеи чайлдфри.

«Искушение»

Похожая инициатива о том, чтобы запретить ЛГБТ-пропаганду не только среди несовершеннолетних, была внесена в Госдуму в июне 2022 года Заксобранием Севастополя, но пока она не получила необходимый для продвижения отзыв правительства. Законопроект предполагает штрафы за пропаганду для граждан вне зависимости от возраста — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 5 млн рублей. За «пропаганду с использованием СМИ или интернета» предполагаются еще более высокие штрафы: для граждан — 100−500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — 10 млн рублей.

В случае принятия инициативы, о которой говорит Хинштейн, область правоприменения запрета расширяется довольно серьезно, и самой уязвимой частью рынка медиа в связи с этим могут стать онлайн-кинотеатры, предполагает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Среди компаний, которые занимаются прокатом в офлайне, и так уже довольно сильно распространена самоцензура, объясняет он. Многие в последние годы не рискуют закупать фильмы, которые могли бы вызвать вопросы. «Прошлогодний кейс „Искушения“, купленного для российского рынка, но так и не получившего прокатное удостоверение, у многих отбил желание экспериментировать с выпуском такого контента. Однако в текущей ситуации, когда главные американские студии отказываются показывать свои новинки в России, подобные запреты на кинопрокат значительно не повлияют», — говорит Нечаев. В кинотеатрах, по его словам, сейчас и так доминирует российское кино, которое снимается с оглядкой на консервативную повестку.

Для онлайн-платформ такие запреты могут стать более существенным ударом, прогнозирует Нечаев. «В последние годы даже на стримингах, владельцы которых иногда связаны с государством, выходили сериалы, в которых затрагивается ЛГБТ-повестка, показаны однополые и иные нетрадиционные отношения. Среди последних — „ЮЗЗЗ“ от Premier (герои ведут свободную сексуальную жизнь. — Прим. ред.) или два проекта Kion — Amore more (посвящен полиамории. — Прим. ред.) и «Клиника счастья» (где один из героев — бисексуал. — Прим. ред.). Если законодательная инициатива будет принята в максимально консервативном виде, онлайн-кинотеатры не смогут снимать такие проекты и потеряют значительную часть аудитории», — говорит эксперт. Впрочем, ранее установленный запрет на пропаганду ЛГБТ относительно детей работал избирательно, напоминает Нечаев: «Например, фильм Sony „Колдовство: Новый ритуал“, в котором любовные отношения возникали между девушками-подростками, получил в 2020 году возрастное ограничение 16+».

Интернет-платформы пока не готовы комментировать предложения Думы. Президент ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, который выступает в качестве споуксмена от индустрии, говорит что «Александр Хинштейн в своем посте опирается на реплику спикера Госдумы Вячеслава Володина, который поднял куда более широкий вопрос о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей (речь о заявлении Володина 8 июля. — Прим. ред.)». «Предположу, что впереди большая дискуссия о том, может ли такой запрет быть реализован. Если да, то в какой юридической механике и как это отразится на регулировании информационной среды», — добавляет Бырдин.

«Amore more»

«Ждем финальных формулировок и правоприменительной конкретизации исполнения. Без этого затруднительно спрогнозировать последствия для контентных библиотек», — заявили в пресс-службе «Ростелекома» (развивает Wink вместе с присоединившимся к нему недавно more.tv). Непонятно, будет ли наличие ЛГБТК-персонажа, например, считаться пропагандой, задается вопросом собеседник в одном из сервисов. Генеральный директор «МТС Медиа» и Kion Игорь Мишин говорит, что принятие закона, вероятнее всего, повлечет за собой изменения количества лицензионных тайтлов для покупки. «Проектов, которые рискуют попасть под ужесточение, у нас в производстве не так много, но и те возможно поправить на уровне сценария или постпродакшена, — добавляет Мишин. — Самый главный вопрос — где граница между пропагандой и демонстрацией/показом таких отношений? Кто и как это будет определять?»

Если предложение будет поддержано, вероятнее всего, изобретать новые механизмы для контроля никто не будет, считает руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова: «У действующих органов сейчас достаточно возможностей, позволяющих выявлять подобные нарушения как при наблюдении за СМИ, так и при проведении проверки по частным обращениям. Это жалобы, заявления и прочее». При этом, видимо, запрет не будет означать, что уже закупленные и попавшие под закон фильмы и сериалы должны будут удаляться, считает юрист. «Скорее всего, они будут обязаны ограничивать к ним доступ и приводить возможные трансляции в соответствие с требованиями закона. Если запрет будет носить «осведомительный характер», как с возрастными предупреждениями, то прокатчикам и платформам необходимо будет следить за наличием необходимого предупреждения в публикациях», — прогнозирует Шебанова.

«Законодательство, устанавливающее или ужесточающее ответственность, не имеет обратной силы, то есть возможный закон не должен повлиять на уже существующие библиотеки, онлайн-платформы», — считает партнер и руководитель практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антон Воробьев. «А вот показ на телеканалах фильмов, демонстрирующих ЛГБТ-отношения в любой форме, скорее всего, станет невозможным», — предполагает юрист. В то же время установление такого запрета, вероятно, усугубит уже существующую самоцензуру среди прокатчиков, онлайн-платформ и производителей киноконтента — особенно в отношении западных картин, прогнозируют юристы. «Основная проблема в неоднозначности толкования „пропаганды“ различными органами. Некоторые толкуют ее расширенно, подразумевая любую демонстрацию или информирование — так было, например, с использованием в фильмах нацистских символов. Поэтому, думаю, что при принятии закона, он будет корректироваться за счет судебной практики и разъяснений компетентных органов, что позволит в достаточной мере оценивать границы дозволенного», — добавил Антон Воробьев.

Автор: Татьяна Макарова