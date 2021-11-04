РКН придумал новые запреты для онлайн-кинотеатров. Что об этом говорят эксперты?

Роскомнадзор предлагает установить новые требования к работе онлайн-кинотеатров. Чтобы обезопасить детей, представители ведомства хотят запретить контент с матом, «нетрадиционными сексуальными ценностями и сексуальными девиациями» — такая формулировка, по информации «Ведомостей», использована на слайде в презентации, продемонстрированной на заседании Общественного совета при РКН.

Тему регулирования видеоплатформ также обсудили 10 ноября на круглом столе в Общественной палате. Вот такие предложения были озвучены для ограждения детей от деструктивного контента:

распространить на онлайн-кинотеатры запреты, действующие на телеканалах;

использовать верификацию возраста пользователя онлайн-кинотеатра через Госуслуги или по фотографии паспорта, как в каршеринге;

ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров, впрочем, по поводу этой инициативы Светлана Максимченко из министерства культуры отметила, что ведомство не планирует регулировать видеосервисы таким образом.

Представитель Роскомнадзора Евгений Зайцев рассказал, что сейчас выявляются нарушения в работе видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов, и они привлекаются к ответственности. «Есть уже определенные штрафы, и некоторые протоколы уже в суде. Что касается иностранных платформ, то с ними мы только начали работу», — заявил Зайцев, чье ведомство начало включение Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. На следующий день после круглого стола, 11 ноября, Роскомнадзор составил протокол о нарушении онлайн-кинотеатра Megogo. На сервисе доступен российский фильм «Никто не знает про секс» с маркировкой 16+, хотя в нем фигурируют нецензурная лексика и постельные сцены.

«Мы находимся в очень токсичной ситуации, — поделился мнением о работе онлайн-кинотеатров руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов. — В отношении нас осуществляется целенаправленное деструктивное воздействие. Детям предлагается заведомо деструктив, он попадает в тренды. <…> В это вкладываются огромные деньги». По словам Игоря Мишина, который руководит сервисом KION, точно неуместна позиция, в которой для защиты детей взрослый контент запрещают для всех. «Взрослый человек, половозрелый, который живет полноценной сексуальной жизнью, имеет право смотреть произведения, в которых это изображается, по собственному выбору. Кроме одного исключения: если эти произведения по суду не признаны порнографическими», — добавил Мишин.

Член Общественной палаты и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая вела круглый стол, в комментарии Кинопоиску уточнила, что «говорить о каком-либо запрете пока преждевременно». На вопрос о том, уместно ли приравнивать нетрадиционные сексуальные ценности к сексуальным девиациям, как это было сделано в презентации, она ответила, что нужно «думать над понятийным аппаратом и аккуратно прописывать те или иные термины в законе».

Мы также узнали у представителей индустрии и экспертов, что они думают об этих инициативах и формулировках.

Алексей Бырдин Глава ассоциации «Интернет-видео»

У нас сейчас немало запретов, которые четко исполняются СМИ и аудиовизуальными сервисами, включенными в реестр Роскомнадзора. Но рядом, буквально в соседней вкладке браузера, прекрасно себя чувствуют, находясь вне нашего правового поля, иностранные сервисы и соцсети, а также тысячи пиратских сайтов. Давайте сначала научимся регулировать информационную среду в целом, а не ее отдельные законопослушные сегменты, а потом обсудим, нужно ли еще что-то ограничивать или запрещать.

Саркис Дарбинян Адвокат, глава юридической практики «Роскомсвободы»

Работу аудиовизуальных сервисов (к ним относятся онлайн-кинотеатры) контролирует отдельный закон (соответствующие поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу 1 июля 2017 года. — Прим. ред.). Уже как четыре года владельцы аудиовизуальных сервисов обязаны не допускать использование сайта для распространения противоправной информации, соблюдать почти все те же запреты и ограничения, что и традиционное ТВ.

Если предложения по изменению закона будут приняты, то под ограничения, в том числе на запрет пропаганды нетрадиционных семейных ценностей, попадут многие популярные фильмы. Например, «Ширли-мырли», который содержит множество сцен, где мужчины целуются друг с другом. Соответственно, произведения будут выпадать из каталогов официальных сервисов, которые просто не смогут их показывать. В таком случае пользователи будут идти на пиратские сайты, и их популярность будет только увеличиваться.

При этом к определению «нетрадиционных сексуальных отношений» закон достаточно топорно относится. Например, сцена, где двое мужчин целуются, как произошло с известными комиками (имеется в виду выступление Дениса Дорохова в программе «Игра» на ТНТ. — Прим. ред.), рассматривается как демонстрация однополых сексуальных отношений и попадает под нормы, связанные с запретом распространения информации о нетрадиционных семейных ценностях. Про «сексуальные девиации» отдельного упоминания в законе нет. Здесь может широко рассматриваться все, что не относится к традиционным сексуальным отношениям между мужчиной и женщиной. Закон разделяет нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации, но при этом не дает четкого определения ни того, ни другого. Но они приравнены друг к другу, одинаково представляя из себя запрещенную форму информации. В этом суть.

Александра Алексеевская Психолог-сексолог

Есть три показателя, которые говорят, что сексуальное предпочтение лежит в рамках нормы. Первый момент — активное добровольное согласие всех участников, не домысленное, а активно выраженное. Второй — соблюдение законодательства Российской Федерации. Например, что все участники совершеннолетние. И третий — непричинение вреда себе, участникам или третьим лицам. Основываясь на этом, мы можем обратиться к Международной классификации болезней 10-го пересмотра. В МКБ-6 еще была гомосексуальность как девиация, но с 8-го ее нет в девиациях. По классификатору болезней сейчас к девиациям, то есть к тому, что не является нормой, относятся эксгибиционизм, вуайеризм, фетишизм, педофилия, садизм, зоофилия, некрофилия и подобные девиации, где нельзя получить активное добровольное согласие. Что касается однополых пар и группового секса, если все участники добровольно согласны, старше 18 лет, не нарушают законодательства РФ, не причиняют вреда себе и другим лицам, то официально это не является девиацией, то есть отклонением.

Могу предположить, что формулировка «нетрадиционные сексуальные отношения» берет начало от слова «традиции» — то, как мы привыкли делать, как делает большинство. Поэтому сама формулировка «нетрадиционные» достаточно сложна. О гомосексуальности мы знаем с древних времен, это было всегда, просто относились к однополым отношениям по-разному — когда-то более толерантно. Мне кажется, выражение «нетрадиционные сексуальные отношения» звучит довольно оскорбительно. А когда его ставят в один ряд, без запятой даже, с союзом «и», с девиациями, его будто уравнивают, что с психологической точки зрения абсолютно точно имеет дурное влияние. Для кого-то это может стать синонимами, хотя это не так. Как по мне, это тонкая манипуляция общественным сознанием.

Мария Сабунаева Кандидат психологических наук

«Нетрадиционные сексуальные отношения» — это эвфемизм, потому что гомосексуальность еще в древнегреческой культуре была весьма традиционна. Насколько она нетрадиционна сейчас — тоже вопрос; вопрос, что вообще включать в традицию. «Нетрадиционная сексуальная ориентация» не научное понятие, а понятие-заменитель, в которое удобно пихать все что угодно. Сексуальные девиации также не такой термин, который сейчас широко используется. В МКБ-10, который является документом ВОЗ и по которому работают в России, есть категория «расстройства сексуального предпочтения». Я уже не говорю, что у нас на пороге МКБ-11, которая будет действовать в 2022 году в России, где проведен пересмотр всех категорий, которые входят в расстройства гендерной идентичности, сексуального предпочтения. Что касается обсуждаемого сейчас запрета, то из-за него станет невозможно увидеть хорошие фильмы, в которых представлены люди с разными идентичностями и предпочтениями, потому что они являются частью мира.

Фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images