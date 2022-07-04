«Повелитель ветра»: как Федор Бондарчук снимался в роли Федора Конюхова в Дагестане

В Дагестане проходят съемки фильма «Повелитель ветра» режиссера Игоря Волошина («Бедуин», «Коса», «Физрук»). Оператор — Михаил Милашин («Лед», «Ника»). Продюсируют Федор Бондарчук и Денис Баглай из Art Pictures Studio и Михаил Врубель с Александром Андрющенко из компании «Водород» («Лед», «Ника»).



Это авторизованный фильм о российском путешественнике и священнике Федоре Конюхове. Его играет Федор Бондарчук, а его жену Ирину — Анна Михалкова. В фильме также снимаются Андрей Бурковский (спонсор полета), Даниил Воробьев (вымышленный сотрудник штаба) и Евгений Ткачук (Оскар Конюхов). Фильм выйдет на экраны ближе к концу 2023 года. Мы провели несколько дней на съемочной площадке и узнали, о чем будет кино.

Федор Конюхов — русский путешественник, мореплаватель и член российского Союза художников. Он ходил в кругосветные экспедиции, побывал на Северном и Южном полюсах и покорял сложные вершины. И его достижения попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Фильм посвящен кругосветному полету на воздушном шаре, благодаря которому Конюхов установил мировой рекорд. В 2016 году путешественник обогнул Землю за 11 дней 4 часа 20 минут. Предыдущий рекорд принадлежал британцу Стиву Фоссетту, который потратил на это 13 дней и 8 часов. Конюхов летел через Австралию, Тасманово море, Новую Зеландию, Тихий океан, Южную Америку, Фолклендские острова, Атлантический океан, Африку и Индийский океан. За время полета из-за сложных погодных условий несколько раз выходила из строя техника, путешественник попадал в зону сильной турбулентности с нулевой видимостью. Кроме этого, в фильме будут эпизоды с воспоминаниями Конюхова — например, о том, как в 15 лет он украл лодку отца, чтобы добраться в одиночку из села Чкалово Запорожской области в Керчь через Азовское море.

Фёдор Бондарчук на съемках фильма Режиссер Игорь Волошин с командой на съемках фильма Андрей Бурковский Евгений Ткачук Съемочная группа Анна Михалкова Оператор Михаил Милашин Фёдор Бондарчук

Съемки проходили в живописных горах Дагестана, в Сулакском каньоне и ущельях. Это место выбрали, потому что оно похоже на австралийскую местность, откуда стартовал воздушный шар. В 2016-м Конюхов вылетал оттуда зимой, поэтому игравшему его Федору Бондарчуку пришлось сниматься в теплой одежде в тридцатиградусную жару. Гондолу самого шара воссоздали в павильоне в Москве, а вот его купол сделают с помощью CGI.

В сценах, связанных со стартом маршрута, снимутся иностранные актеры. В роли журналиста, который провожал путешественника, появится ирландский ведущий ​​Бреффни Морган. Пилота и изобретателя Дона Камерона сыграет американский фотограф и журналист Эдвард Опп.

Для создателей проекта было важно, чтобы герой благословил их на съемки. Они показывали ему часть подготовительных материалов, герой их одобрил, но согласие свое дал не сразу. Чтобы заручиться окончательным одобрением путешественника, Волошин сочинил для Федора Конюхова молитву: «На встрече с ним Федор Сергеевич сказал ему, что я придумал молитву, некое обращение к Господу, которое поможет собраться с духом. Мне, конечно, было жутко страшно! Тут либо пан, либо пропал. Прочитал ему ее вслух, нервничал, наступает пауза, и он говорит: „Красиво… Снимайте!“ Мы наконец-то выдохнули!» — заключает режиссер. Кстати, эта молитва также прозвучит в «Повелителе ветра».

Федор Бондарчук Актер и продюсер Рекорды Федора Конюхова не укладываются в голове, а его путешествия — всегда опасная и чаще всего одинокая дорога, внутренняя борьба с самим собой и стихией. Было невероятно интересно и даже страшно отправиться в этот путь вместе с таким героем, поработать и над своими внутренними настройками, сыграть уникальную личность и моего современника. Конюхов — практически сверхчеловек, и я очень хочу поделиться его историей в формате большого приключенческого фильма.

Игорь Волошин Режиссер Это фильм о человеке, который с самого детства имел дерзость рисковать жизнью, но каждый раз оставался в живых. Надо также понимать природу нашего путешественника-одиночки. Находясь 159 дней в океане или 11 дней в небе в полном одиночестве, он пребывал в диалоге со стихией. Перед нами своего рода пилигрим, художник, юродствующий перфекционист, который делает из своей жизни перформанс, а его единственный зритель — дикая природа. Он человек, рожденный доказывать современникам, что в этой жизни возможно все. Ты можешь взять и отправиться в кругосветный полет на воздушном шаре и побить последний мировой рекорд. Более того, сделать это в ужасных погодных условиях: циклон-убийца, который бывает раз в 100 лет, технические поломки, замерзший кислород, отсутствие напарника — все эти изматывающие вещи на высоте скоростных самолетов проделал человек в желтой коробочке. Более того, он умудрился приземлиться ровно в той же местности, откуда взлетал. Так управлять воздушным шаром не под силу даже самым опытным пилотам. Спать максимум по два часа в сутки, не есть, почти не пить, но продолжать контролировать полет — серьезный вызов в 65-летнем возрасте, не правда ли?

Евгений Ткачук Актер Кто-то может сказать, что набожность и азарт не могут уживаться в одном человеке, но мне кажется наоборот: эти вещи тесно соседствуют друг с другом. В обоих случаях ты просто безоговорочно веришь во что-то и не думаешь о плохом. Каждое путешествие Конюхова может стать последним, и на моем персонаже, Оскаре, его сыне, лежит большая ответственность: тут ни в коем случае нельзя давать слабину или показать свое волнение, даже если ситуация кажется безвыходной. Поэтому очень интересно показать то, как их совместная работа, усилия и желание побеждать берут верх над семейными отношениями.

Кинопоиск в Telegram Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Автор: Кира Голубева

Фото: Ксения Угольникова для Кинопоиска, Владислав Тиньков для Art Pictures Studio