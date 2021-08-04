«И просто так»: разбираем стиль Кэрри, Шарлотты и Миранды

Продолжение культового сериала «Секс в большом городе» завершилось намеком на второй сезон. Первый мы обсудили дважды: сначала отнеслись к нему скептически, затем пересмотрели мнение. Теперь же поговорим о самом главном: остались ли героини верны своим стилистическим предпочтениям и зададут ли их образы новые модные тренды? В теме разбиралась историк кинокостюма Катерина Крупнова.
Еще задолго до выхода «И просто так» вызвал неоднозначную реакцию. Создателей упрекали в попытках играть на ностальгических чувствах зрителей, а когда появились первые фото со съемок — в желании одевать повзрослевших героинь как 30-летних модниц. По этим снимкам делались модные разборы (мы тоже не устояли) и выносились неутешительные вердикты.
Когда состоялась премьера, некоторым, наоборот, особенно тяжело было свыкнуться с тем, что героини постарели (доходило даже до случаев неприкрытого эйджизма, особенно в адрес Сары Джессики Паркер). Да, за 11 лет, прошедших с момента выхода второго полнометражного фильма культовой франшизы, многое изменилось, но, кажется, не образы главных героинь. Тем не менее уже первые серии «И просто так» доказали: персональный стиль Кэрри, Миранды и Шарлотты, на самом деле, адаптирован к текущим модным трендам.
Здесь важно напомнить, что над костюмами сериала работала новая команда. Патриция Филд, благодаря которой «Секс в большом городе» стал модной библией для миллионов женщин по всему миру, предпочла своим нью-йоркским модницам второй сезон «Эмили в Париже». Преемниками художницы стали Молли Роджерс, которая была ассистенткой Филд как на сериале, так и на двух полнометражных фильмах, и Дэнни Сантьяго, работавший на съемках обеих киноверсий.
Главной задачей художников было одеть всех трех героинь так, чтобы, с одной стороны, в их образах угадывались ДНК персональных стилей, сложившихся за шесть сезонов сериала и два полных метра, с другой — чтобы отразить перемены в их характере и отношении к жизни. А еще, конечно же, показать, как они реагируют на новые модные веяния. «Для нас необязательным было искать вещи среди исключительно люксовых брендов. Главное — это дизайн, а уж винтаж это, секонд-хенд, знаменитый модельер или начинающий, совсем не важно, — рассказывает Дэнни Сантьяго. — Нам очень нравилось поддерживать новых дизайнеров из разных уголков мира, которых мы открывали при помощи Instagram».
После того как интернет запестрел любительскими характеристиками и оценками луков Кэрри, Шарлотты и Миранды на снимках со съемочной площадки, Роджерс и Сантьяго даже завели официальный Instagram-аккаунт про костюмы в сериале — @andjustlikethatcostumes, чтобы сократить поток недостоверной информации о марках одежды героинь и смыслах созданных ими образов.
Кэрри
Королева эклектики и апсайклинга
Кэрри остается верна себе. Она по-прежнему обожает высокие каблуки, затейливые головные уборы, не боится экспериментировать со стилями, цветами, принтами и фактурами и нередко достает из гардеробной так полюбившиеся зрителям за двадцать с лишним лет вещи. В одной сцене Кэрри даже пошутит: «Когда я это носила, это еще не считалось винтажем».
Получив благословение Патриции Филд и доступ к личному архиву Сары Джессики Паркер, которая выкупила львиную долю гардероба своей героини, дизайнеры решили разбросать по эпизодам пасхалки к каноническим образам Кэрри, отдав тем самым дань актуальному тренду осознанного потребления, апсайклинга и ресайклинга.
Первый лук Брэдшоу в «И просто так» — фактически квинтэссенция ее фирменной очаровательной эксцентричности: черный жакет с цветочным принтом Dries Van Noten из коллекции весна-лето 2017 года, винтажный льняной комбинезон со шлейфом Claude Montana, оригинальная шляпка-пилотка с красным пером, недвусмысленно отсылающая к плюмажу с перьями райской птицы, украшавшему фату Кэрри — несостоявшейся невесты в первом полном метре. Главная фишка образа — две винтажные сумочки-кросс-боди, металлическая и плетеная. Сантьяго, увидев, что Сара Джессика Паркер собирается войти в кадр с таким комбо, идею сначала не одобрил, но после согласился, что это отличное стилистическое решение.
Кэрри и 20 лет назад с удовольствием носила перчатки, а в пандемийное время они стали не только стильным, но и необходимым атрибутом. В первой серии, закончив запись очередного подкаста с Че, Брэдшоу надевает элегантные длинные перчатки Gucci, расшитые кристаллами, и рассказывает соведущей, что использует их в основном для кнопок в лифте и перил.
Символично появление знаменитых синих атласных лодочек Hangisi Manolo Blahnik (любимой обувной марки героини), которые Кэрри решает надеть на отчетный концерт дочери Шарлотты. Именно туфлю этой пары в финале первого фильма Биг надевал на ножку героини, делая ей повторное предложение руки и сердца. Именно в них она вышла за него замуж. Они же будут мокнуть под водой, становясь траурно черными, когда, вернувшись с концерта, Кэрри обнаружит умирающего Бига в душе.
Вопреки доминированию кроссовок в fashion-индустрии, Кэрри, которая потратила на туфли сумму, равную стоимости ее съемной квартиры, остается верна каблукам. И даже на субботник с покраской стен она готова надеть удобный винтажный комбинезон GAP, но не кроссовки: на ее ногах красуются серебристые туфли Aquazzura на платформе и гигантском каблуке.
Тем не менее суровая реальность вносит свои коррективы в жизнь даже самой отпетой модницы. В больнице перед операцией на бедре мы увидим Кэрри в носочках и сандалиях Birkenstock. Как она иронично скажет сопровождающей ее Миранде: «В таком виде я похожа на учительницу рисования из Вермонта».
Но уже после операции, когда мускулистый работник из пекарни Энтони несет Кэрри на руках к двери ее подъезда, она снова на стиле в слайдах с тюлевым декором коллаборации Tomo Koizumi x Emilio Pucci.
В «И просто так» Кэрри периодически появляется в туфлях загадочной марки Duchessa Gardini: мюли, в которых Брэдшоу отправляется с Шарлоттой выбирать место для церемонии прощания с Бигом; эффектные лодочки цвета фуксии с бантами из черного тюля в сцене аукциона; белые туфли «Мэри Джейн» с расстегнутыми ремнями, которые дополняют образ «городской сумасшедшей» — этот китчевый ансамбль из розового платья в клетку виши Batsheva, платка, повязанного на манер babushka style, и длинных розовых латексных перчаток оказался спецодеждой героини, в которой она может позволить себе выкурить сигарету, прогуливаясь по кварталу, и не принести запах дыма в квартиру.
На самом деле это не что иное, как мистификация: все модели принадлежат марке SJP, которую актриса успешно запустила еще в 2014 году совместно с Джорджем Малкмусом, гендиректором компании Manolo Blahnik. Паркер решила, что в мире Кэрри нет места коллекции SJP: «Ведь я не существую там, иначе это было бы странным». По словам актрисы, она сама настояла на том, чтобы скрыть авторство туфель, дабы не использовать популярный сериал для продвижения собственного бренда. Ну-ну!
Благодаря знаменитой заставке оригинального сериала юбка-пачка (к слову, Патриция Филд купила ее всего за 5 долларов) стала неизменно ассоциироваться с фирменным стилем Кэрри и не раз в том или ином виде проникала в гардероб героини. Вот и на символическую прогулку в окрестностях своей старой квартиры в «И просто так» она отправляется в пышной юбке-макси из белого тюля, радужном джемпере и белых ботильонах Chanel, в которых когда-то собиралась на свидание с Александром Петровским и гуляла в одиночестве по Парижу. Венчает образ блестящая фиолетовая сумка-багет Fendi — та самая, которую Кэрри пришлось отдать грабителю в глухом переулке в третьем сезоне сериала. Опять же носит она ее вместе с другой сумкой — объемным белым шопером. Тренду двух сумок точно быть!
Среди примечательных модных guest stars (как их называет Молли Роджерс) из прошлой жизни Кэрри стоит отметить широкий кожаный черный ремень с металлическими шипами Streets Ahead, который она активно носила с самыми разными нарядами в первом фильме «Секс в большом городе», а в «И просто так» удачно сочетает с ярким платьем-рубашкой Carolina Herrera цвета фуксии.
Также нельзя не заметить внушительную брошь в виде синего цветка. В «И просто так» Кэрри гармонично дополняет ею свой образ для отчетного концерта дочери Шарлотты, а в третьем сезоне «Секса в большом городе» она прикалывала ее к своей любимой шубе из меха енота, когда встречалась с политиком Биллом Келли.
Голубое обтягивающее платье Norma Kamali (модель Diana) асимметричного кроя, которое Кэрри надевает на свидание со школьным учителем, вызвало невероятный фурор и было мгновенно раскуплено поклонниками стиля Брэдшоу. Роджерс и Сантьяго очень гордятся созданным образом, который они дополнили бежевым блейзером Max Mara с серебристой отделкой, клатчем Paco Rabanne под металлическую змею и блестящими босоножками Aquazzura. Этот наряд сразу же вызвал прочную ассоциацию с графитовым платьем-коконом из второго сезона оригинального сериала.
Пожалуй, самый грандиозный fashion come back Кэрри в «И просто так» — это роскошное вечернее платье Versace стоимостью 80 тыс. долларов, в котором она в шестом сезоне уснула на кровати в номере парижского отеля, ожидая Петровского. В новом сериале Кэрри достает его из шкафа в восьмом эпизоде, чтобы показать новой подруге и такой же моднице Симе: «Хочешь увидеть нечто потрясающее? Не хочу хвастаться, но это моя гордость и радость». В конце серии Кэрри символично облачается в это платье и проводит вечер в своей квартире с ведром попкорна, как она уже делала однажды много лет назад.
Невероятное количество разговоров еще до премьеры сериала вызвал образ Кэрри, в котором она отправляется на прогулку по городу и в итоге случайно встречает Наташу, вторую жену Бига. Диванные модные эксперты идентифицировали, что макси-платье с принтом «восточный огурец», которое героиня надевает поверх голубой рубашки, принадлежит демократичному бренду Forever 21, и тут же заклеймили художников сериала: дескать, Патриция Филд никогда бы не одела Брэдшоу в массмаркет. Но, видимо, кто-то подзабыл знаменитую фразу Кэрри, что к туфлям за 400 долларов ее вполне устроит платье за 8 долларов (хотя тут речь шла, скорее, о винтажном улове из секонд-хенда). И даже статусные аксессуары в виде сумочки коллаборации Gucci х Balenciaga и блестящие туфли на платформе Terry de Havilland не усмирили гнев фанатов. Впоследствии Дэнни Сантьяго рассказал, что на самом деле это винтажное платье без лейбла (вероятно, какого-то индийского дизайнера), которое он давно приобрел за 5–6 долларов. И оно действительно очень похоже на то, что предлагает Forever 21. Так что в итоге получился наряд вполне в духе Кэрри, которая руками Патриции Филд умело миксовала грошовый винтаж и люксовые бренды.
Кэрри не была бы Кэрри, если бы не собралась с силами и не создала продуманные до мелочей образы для двух церемоний прощания с Мужчиной своей мечты. На похоронах она появляется в изящном винтажном наряде в стиле new look (по словам художников, элегантные туфли были приобретены за 10 долларов в магазине Армии спасения). Увидев Кэрри, Стэнфорд скажет Энтони: «Прошла через такое, но собралась и создала шикарный образ. Потому что все от нее этого ждут. Она почти что наша Джеки Кеннеди».
Развеять прах Бига Кэрри отправляется в Париж на мост Искусств, где они в финале шестого сезона наконец-то осознали, что не могут жить друг без друга. Образ Брэдшоу достоин подиума: воздушное оранжевое платье Valentino в лучших традициях дизайнера Пьерпаоло Пиччоли, длинные перчатки цвета фуксии (на съемках было достаточно прохладно, и, поскольку от палантина решили отказаться, перчатки не только добавляли красоты, но и согревали актрису) и символичная сумочка Tommy Woods в виде Эйфелевой башни, из которой она высыпает пепел. Именно эта сумочка была у Кэрри, когда в начале первого полнометражного фильма они нашли с Бигом квартиру своей мечты. По словам художников по костюмам, более подходящего аксессуара для этой сцены было не придумать. Кстати, эксперты подсчитали, что после финала сезона количество поисковых запросов «платье Valentino» увеличилось на рекордные 1085%, «длинное оранжевое платье» — на 194%, а «розовые перчатки» — на 273%. Такие показатели являются одними из самых высоких когда-либо зарегистрированных сервисом Love the Sales.
Миранда
В поисках своего «я»
Миранду в продолжении сериала трудно узнать. Во-первых, от рыжей бестии не осталось и следа: героиня решает не закрашивать седину. Во-вторых, некогда любимые героиней Синтии Никсон, успешным юристом, power suits ушли в прошлое. Решив вернуться к учебе и получить новую степень по защите прав человека, Миранда резко поменяла стиль одежды. Теперь ее гардероб куда демократичнее, с упором на актуальную интеллектуальную моду и бохо-шик. В итоге Миранда выглядит немного как хиппи, немного как студентка-переросток: многослойность, платья-макси с причудливыми ремнями, клетка как доминирующий принт, туфли на танкетке, объемный коричневый рюкзак Runwell Shinola вместо брендовых сумок. Во многих сценах Миранда как бы зеркалит свою преподавательницу, профессора права Нию Уоллес.
Одним из самых элегантных образов Миранды становится ансамбль, в котором она сопровождает Кэрри на процедуру оглашения завещания Мистера Бига. На ней — клетчатая блузка Altuzarra, светлые брюки-палаццо с ремнем Vince и бежевые лодочки Manolo Blahnik. Сочетание стилистических традиций прошлой и новой Миранды рождает особую гармонию и perfect match седым волосам Миранды.
Но иногда чрезмерное увлечение клеткой в комбинации с сединой старит героиню. Этот прием подчеркивает внутреннее состояние Миранды: потонув в жизненной рутине, она готова к бунту, но пока что не понимает, как это сделать.
Главный модный выход Миранды в «И просто так» — комбинезон винного цвета Likely NYC, который она надевает на выступление Че в ночном клубе. Дополняют образ туфли Saint Laurent на платформе. Такой сексуальный образ, который резко контрастирует с остальным гардеробом героини, художники выбрали для Миранды не случайно. В последние годы героиня привыкла сдерживать свои порывы, ее брак со Стивом забуксовал, она несчастна и не удовлетворена жизнью, и именно в этот вечер она откроется совершенно новым для себя отношениям с раскрепощенными Че, человеком без предрассудков.
Начав отношения с Че, Миранда отказывается от клетки, которая символизировала прежнюю рутинность ее жизни, и все чаще выбирает платья с яркими принтами или более откровенные топы.
Уверена, что не одно зрительское сердце приятно екнуло в финале десятого эпизода, когда мы увидели Миранду, вернувшуюся к своему фирменному рыжему цвету волос, одетую в стильный коричневый комбинезон Max Mara, который ей чрезвычайно к лицу и фигуре. В этом облике она отправляется в новую жизнь, в новый город, к новой любви.
Шарлотта
Постоянство — знак качества
В гардеробе Шарлотты, как и 20 лет назад, нет места экспериментам. Одевается она по-прежнему дорого, достаточно консервативно, отдавая предпочтение авторитетным брендам, вещам с узнаваемыми логотипами, романтичным силуэтам 1950–60-х, розовому цвету и принту в горох. Эти тренды вновь вошли в моду, но актуальны по отдельности, а собранные вместе, они подчеркивают: Шарлотта — самая консервативная из героинь, и она упорно держится за прошлое и правила приличия.
А вот ее коллекции люксовых сумок от Dior до Louis Vuitton позавидует любая модница. Даже на прогулку с собакой она берет крошечную винтажную сумочку Burberry c пакетиками для экскрементов своего питомца. А для игры в теннис выбирает короткое белое платье Gucci — спортивный шик никто не отменял.
Один из самых гармоничных образов Шарлотты — нежный пудровый ансамбль, в котором она сопровождает Кэрри в поисках места для проведения церемонии прощания с Бигом, и он отлично сочетается с ее плащом цвета пыльной розы. На героине Кристин Дэвис розовое твидовое платье-миди St. John, сумка Louis Vuitton Capucines и нюдовые лодочки Jimmy Choo.
Цветочный принт также в фаворитах у Шарлотты. И даже дома на героине, которая единственная из подруг может похвастаться безусловными хозяйственными талантами, элегантный фартук в цветочек коллаборации бренда Anthropologie и художницы Натали Лете.
Один из самых комичных эпизодов сериала — отчаянная попытка упрямой перфекционистки Шарлотты нарядить своих девочек в одинаковые платья в цветочек. И если старшая Лили не возражает, то Роуз, уже вступившая на путь осознания своей небинарности, наотрез отказывается надевать платье, пусть и от Oscar de la Renta. В итоге девочка соглашается на компромисс, дополнив свой образ оригинальной футболкой с нарисованным смокингом и шапкой в виде совы.
Диалог суперправильной матери и непокорной дочери продолжается на уровне одежды в сцене бар-мицвы. На Шарлотте — девочковое розовое платье Carolina Herrera, на Роуз, ставшей Роком, — яркий брючный костюм цвета фуксии. Символично, что именно Шарлотте придется пройти этот обряд вместо ее ребенка. Возможно, примирение с тем, что Роуз — это Рок, и закрытие гештальта с не пройденной когда-то бар-мицвой станут для Шарлотты началом примирения с собой и временем, в котором она живет. Теперь она наконец-то окончательно повзрослеет и от рюш и оборок перейдет к шику самодостаточной женщины.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Gotham / Getty Images, James Devaney / Getty Images, Jason Howard / Bauer-Griffin / Getty Images, Jose Perez / SplashNews.Com / Legion-Media, Gucci, Terry De Havilland, Christopher Peterson / SplashNew / Legion-Media, Fernando Ramales / BACKGRID / Legion-Media, NDZ / Starmaxinc.Com / Newscom / Sipa / Legion-Media, TheImageDirect.Com / Legion-Media, RW / MPI / Capital Pictures / Legion-Media, JosiahW / BACKGRID / Legion-Media, MEGA / Getty Images