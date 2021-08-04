«И просто так»: разбираем стиль Кэрри, Шарлотты и Миранды

Еще задолго до выхода «И просто так» вызвал неоднозначную реакцию. Создателей упрекали в попытках играть на ностальгических чувствах зрителей, а когда появились первые фото со съемок — в желании одевать повзрослевших героинь как 30-летних модниц. По этим снимкам делались модные разборы (мы тоже не устояли) и выносились неутешительные вердикты.

Когда состоялась премьера, некоторым, наоборот, особенно тяжело было свыкнуться с тем, что героини постарели (доходило даже до случаев неприкрытого эйджизма, особенно в адрес Сары Джессики Паркер). Да, за 11 лет, прошедших с момента выхода второго полнометражного фильма культовой франшизы, многое изменилось, но, кажется, не образы главных героинь. Тем не менее уже первые серии «И просто так» доказали: персональный стиль Кэрри, Миранды и Шарлотты, на самом деле, адаптирован к текущим модным трендам.

Здесь важно напомнить, что над костюмами сериала работала новая команда. Патриция Филд, благодаря которой «Секс в большом городе» стал модной библией для миллионов женщин по всему миру, предпочла своим нью-йоркским модницам второй сезон «Эмили в Париже». Преемниками художницы стали Молли Роджерс, которая была ассистенткой Филд как на сериале, так и на двух полнометражных фильмах, и Дэнни Сантьяго, работавший на съемках обеих киноверсий.