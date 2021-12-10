«И просто так». Продолжение культового сериала, показывающее жизнь женщин за 50

Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть «Будет больно» — драмеди о буднях врача родильного отделения. Мини-сериал снят по одноименному бестселлеру Адама Кэя. В главной роли — Бен Уишоу.

Сериал «Будет больно» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.