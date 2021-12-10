«И просто так». Продолжение культового сериала, показывающее жизнь женщин за 50

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Почему у «И просто так» кринжовый пилот и удачный финал? Удалось ли создателям «Секса в большом городе» второй раз запечатлеть дух эпохи? Что не так со всеми мужскими персонажами сериала? Насколько естественно получилось вплести актуальную проблематику в сюжет? И почему именно российские комментаторы чаще других сомневаются, что жизнь после 50 возможна?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают сериал HBO Max «И просто так». Героини культового «Секса в большом городе» по прошествии 20 лет пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
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«Будет больно» (2022)
Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть «Будет больно» — драмеди о буднях врача родильного отделения. Мини-сериал снят по одноименному бестселлеру Адама Кэя. В главной роли — Бен Уишоу.
Сериал «Будет больно» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Миротворец». Это ироничная комедия Джеймса Ганна о патриотичном антигерое, убивающем всех на своем пути. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов
Фото: Landmark Media / Legion-Media