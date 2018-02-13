В День святого Валентина принято смотреть классические ромкомы. Так давайте их пересмотрим — во всех смыслах!

К 14 февраля проанализировали семь известных романтических комедий и разобралась, что поменялось в представлениях о любви и отношениях. Когда-то эти истории были очень милыми, но сейчас они выглядят практически хоррорами. Что же с ними не так?

Алиса Таежная Кинокритик, куратор кинопрограмм и лектор

В 2022 году многие книги и фильмы переживают ревизию. Вряд ли стоит «отменять» старое искусство, но задуматься, почему оно теперь выглядит так неуместно, все же стоит. Сейчас, например, режиссеры стараются не использовать расистские типажи («шумные китайцы», «брутальные толстые афроамериканцы», «суетливые мексиканцы»), которых было так много в массовке старого кино. Не нормальными представляются карикатуры на людей с неконвенциональной сексуальностью (лучший друг-гей для каждой героини мелодрамы) или трансфобные шутки. Старое кино фиксировало и воспевало общепринятые гендерные установки, и сейчас становится заметно, сколько в нем сексизма — порой намеренного (как в колледж-комедии «Зверинец»), порой слепого, обусловленного эпохой (в духе «Бриолина»).

Романтические комедии тоже постарели плохо. Их упрекают за нереалистичные представления об отношениях, например за пропаганду идеи половинок, когда главные герои меняют жизнь друг под друга и отказываются от того, что им дорого. Или за укрепления гендерных стереотипов, когда «девочкам надо уступать», а «мужчина должен добиваться». Вот семь классических ромкомов, которые можно пересмотреть в День святого Валентина с критической дистанции.

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«Все без ума от Мэри» (1998) Режиссеры: братья Фаррелли Комедия об обаятельной блондинке была задумана как фарс, и ее авторы, создавшие «Тупого и еще тупее», вообще не собирались никого воспитывать. Кэмерон Диаз играет обаятельную Мэри, по которой все мальчики школы сходят с ума. Другое дело, что эта одержимость сохраняется, даже когда они все вырастают (разную степень сумасбродства исполняют Бен Стиллер и Мэтт Диллон, совсем смехотворную — Крис Эллиот). При этом никто из троих мужчин, охотящихся за вниманием Мэри, не говорит ей правду. Один подсылает вместо себя детектива, второй врет о своих целях, третий годами притворяется другом, при этом все общаются не с Мэри из реальной жизни, а исключительно с девушкой из своих воспоминаний, фантазий или вуайеристских впечатлений. Мэри тут становится по-настоящему жалко.

«Пока ты спал» (1995) Режиссер: Джон Тёртлтауб Один из легендарных ромкомов 1990-х с Сандрой Буллок и Биллом Пуллманом строится вокруг сомнительного романтического твиста. Кассирша метро влюбляется в мужчину и спасает его от несчастного случая, но он теперь в коме, а она дежурит у постели, представляясь его невестой. Сначала это происходит случайно, однако потом она втягивается — в первую очередь благодаря тому, что это поддерживает вся его большая семья. Сейчас это выглядит историей не столько любви, сколько болезненного сталкерства. Понятно, что ромком — это всегда история с допущениями, но допущение, что твоя романтическая жизнь может протекать с чужим человеком без твоего ведома, пока ты в коме, совсем недоброе.

«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) Режиссер: Дональд Питри Хотя «Как отделаться от парня» вроде высмеивает навязчивое поведение и манипуляции, смотреть его все равно неловко. По сюжету журналистке женского журнала (Кейт Хадсон) заказывают текст «Как отделаться от парня за 10 дней», и она ставит эксперимент по навязчивости, агрессии и неуважению: привозит свои вещи к парню (Мэттью МакКонахи) после третьего свидания, портит ему вечер с друзьями, нарушает этикет. С его стороны тоже нечестная игра — пари, что он завоюет проблемную девушку, несмотря на видимые препятствия. Когда-то такие ромкомы с плутовством выглядели увлекательно, но сейчас, когда кино стараются делать более приближенным к реальности, очевидно, что попасть в такую ситуацию не хочет никто.

«Свадьба лучшего друга» (1997) Режиссер: П. Дж. Хоган По нынешним меркам это хоррор, а не романтическая комедия — один из самых популярных фильмов эпохи VHS с Джулией Робертс о подруге жениха, которая только и ждет того, как разрушится его свадьба, потому что она сама неожиданно осознает свою влюбленность. Вместо того чтобы откровенно поговорить о чувствах, главная героиня начинает выводить невесту из себя, вмешиваться в жизнь пары и расстраивать праздник. Фильм как будто подтверждает лживые стереотипы о том, что между мужчиной и женщиной никогда не может быть настоящей дружбы с поддержкой и прямолинейным общением и что все женщины готовы перегрызться за мужчину, только дай им возможность.

«Война невест» (2009) Режиссер: Гари Виник Это жуткая история о том, в каких чудовищ могут превратиться девушки, мечтающие отметить свадьбу в июне в нью-йоркской «Плазе» (этот отель — главный манхэттенский фетиш того времени). Две подруги, героини Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон, обнаруживают, что их вечеринки там будут в один и тот же день, и изо всех сил пытаются испортить друг другу событие. Первая откармливает вторую сладким, чтобы она не поместилась в свадебное платье, и меняет ей краску для волос. А та распускает слухи о беременности подруги и портит ее внешность оранжевым искусственным загаром. Этот сюжет только укрепляет культ пышной свадьбы, ради которой можно пожертвовать чем угодно — дружбой, годами финансовой безопасности и чувством собственного достоинства.

«Развод по-американски» (2006) Режиссер: Пейтон Рид Двое главных героев (Винс Вон и Дженнифер Энистон) расстаются со скандалом, но не могут разъехаться, потому что делят купленный дом пополам. Весь фильм — череда подлянок, которые бывший подбрасывает своей партнерше: забивает на уборку, играет дома в стрип-покер и в трениках смотрит телик. А она, естественно, взрывается, подтверждая стереотип о «женщине, которой не угодить». Сейчас смотреть «Развод» больно: это ни минутки не забавное пособие по отвратительному расставанию со взаимными оскорблениями, которые перечеркивают все радости совместной жизни.