Что посмотреть в День святого Валентина? Критики советуют российские фильмы

Неважно, встречаете вы этот праздник в одиночестве или вместе со второй половинкой, кино осилить способен каждый. Но какое? Накануне Дня всех влюбленных мы узнали у российских кинокритиков, какой отечественный фильм они рекомендуют посмотреть в этот день.
Антон Долин
«Сорок первый»
Григорий Чухрай
Мне кажется, что один из самых прекрасных фильмов о любви, который сняли в нашей стране, — картина 1956 года «Сорок первый». Это легендарный фильм Григория Чухрая по повести Бориса Лавренёва. Картина, которая стала одним из первых шагов оттепели в кино. Шедевр оператора Сергея Урусевского. Кино, в котором неповторимо хороши Изольда Извицкая и Олег Стриженов.
Это история о любви красноармейки-снайпера и белогвардейского поручика. Любви, которая возникает вопреки какой бы то ни было логике. Сегодня, когда в воздухе носится предчувствие войны, в том числе и гражданской, когда даже новообретенный фильм Дзиги Вертова «История Гражданской войны» неожиданно пришелся ко двору, самое время посмотреть эту прекрасную оттепельную картину о том, как любовь побеждает ненависть. Финал у этой истории очень печальный, так бывает и в кино, и в жизни.
Екатерина Карслиди
«Верность»
Нигина Сайфуллаева
Если выбирать из российских фильмов, то тут без шансов «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Этот фильм полезно смотреть как в паре, так и в одиночестве (да хоть в компании, если честно). Выдающаяся драма о познании себя и своей сексуальности. Еще там классный Саша Паль, сердце фильма — талантливая Евгения Громова. В этой картине хорошо вообще все, поэтому рекомендую бросить дела и срочно начать просмотр.
Лидия Маслова
«Где находится нофелет?»
Анатолий Эйрамджан
У ведущего отечественного специалиста по любви Анатолия Эйрамджана есть фильм, который так и называется — «День святого Валентина». В принципе любая картина, к которой приложил руку этот мастер, способна украсить праздник всех влюбленных. Но лично мой фаворит среди эйрамджановских сценариев — романтическая комедия «Где находится нофелет?». В ней особенно пронзительно звучит мысль, что встреча с новым сексуальным партнером, которая превратит обычный день в праздник, поджидает любого из нас за углом.
Тимур Алиев
«Романс о влюбленных»
Андрей Кончаловский
Возможно, одна из лучших мелодраматических работ Андрея Кончаловского. Трогательная драма о любви, которой, как говорится, не суждено быть. Она (Елена Коренева) не дождалась любимого из армии, поверила в его смерть и вышла замуж. Он (Евгений Киндинов) выжил и вернулся домой — к закрытой двери. Проникновенный мюзикл, в котором одинокий голос человека проходит путь эмоционального и личностного перерождения. А любовь, конечно, всего надеется и не перестает. История и спустя почти 50 лет смотрится на одном дыхании.
Зинаида Пронченко
«Пять вечеров»
Никита Михалков
Это фильм про то, как взрослые люди находят в себе силы любить, по осколкам собирая свое сердце. А еще это единственный аргумент в пользу Михалкова на сегодняшний проклятый день.
Егор Москвитин
«Дунай»
Любовь Мульменко
Не знаю, что со мной не так, но 14 февраля хочется порекомендовать грустный фильм о невозможности и даже неспособности к любви. Потому что кино, по-моему, часто забывает, что любовь — это труд и даже дар. Российский фильм, героиня которого с этим столкнется, называется «Дунай». Девушка из Москвы бросает все, чтобы предаться дауншифтингу и свободной любви в Сербии, но вдруг понимает, что просто не умеет так жить. А мы невольно задаем тот же вопрос себе.
Ну а если вам все же хочется тепла и ясности, то посмотрите вечные, как их город, «Прогулку» и «Питер FM». Или дождитесь «Лавстори» и «Продления жизни» — двух безупречных, на мой взгляд, комедий о чувствах, которые пока что показали только на фестивале «Окно в Европу».
Никита Лаврецкий
«Отец и сын»
Александр Сокуров
Те фильмы, которые мы считаем романтическими, всегда о любви нереалистичной. Ромкомы и мелодрамы, которые обычно смотрят на День святого Валентина, всегда о чем-то воображаемом. В этом смысле фильм «Отец и сын» подходит больше других, потому что доводит воображаемое качество любви до абсолюта. Это любовь, которая не может существовать, — нежнейшие отношения между отцом и сыном. Фильм состоит из очень чувственных сцен. Например, отец после ночного кошмара успокаивает сына, они вместе бегают на крыше, он провожает его в армию.
Это греза не о том, какие бывают отношения между людьми, а о том, какие они должны быть в идеальном мире. Это квир-фильм, но не потому, что это гомосексуальные, инцестные отношения. Это некие отношения, которые не входят в общее понятие гетеронормативности. Ну, и просто это очень красивый фильм, действия которого происходят в России, но снята картина в Лиссабоне. Уже одна эта деталь объясняет всю суть подхода Сокурова к изображению любви на экране.
Павел Пугачев
«Мне не больно»
Алексей Балабанов
Три питерских товарища пытаются заработать на хлеб, выдавая себя за дизайнеров интерьеров. План начинает срабатывать, только вот самый незаметный из героев (Александр Яценко) влюбляется в жену заказчика (Никита Михалков) — девушку с копной волос (Рената Литвинова). Самый хрупкий, несовершенный и местами откровенно дурацкий фильм Алексея Октябриновича, к которому, тем не менее, почему-то раз за разом хочется возвращаться. Как к песням из репертуаров ностальгических радиостанций вроде звучащей в саундтреке «Mamy Blue». Удовольствие постыдное, слезы искренние.
Ксения Реутова
«Надо мною солнце не садится»
Любовь Борисова
С романтикой у российского кинематографа как-то не складывается. Я так и не смогла вспомнить ни одного отечественного фильма, в котором поразила бы именно история любви. Возможно, влюбленным на 14 февраля захочется посмотреть не прицельно ромком или мелодраму, а хорошее кино о силе чувств.
Скромный якутский фильм Любови Борисовой — о дружбе молодого видеоблогера со стариком, готовящимся отойти в мир иной. Его ближайший аналог — французский хит «1+1». Якутская картина, конечно, в разы наивнее (к тому же это дебют), но она так же мастерски сочетает трагедию и комедию, высокое и низкое, современное и архаичное. Это кино, которое не боится быть сентиментальным и добрым. Картина вообще не видит в понятиях «сентиментальность» и «доброта» никакой угрозы. Человеку нужен человек — простая формула, которую никогда не мешает лишний раз повторить.
Василий Степанов
«Три тополя на Плющихе»
Татьяна Лиознова
Фильм о встрече и невстрече, случившемся совпадении и неслучившемся романе, отважно снятый женской рукой. Для меня это идеальное кино о любви. Стояние Олега Ефремова (в галстуке, при параде) у летнего кафе. Стояние Татьяны Дорониной в окне. Стояние пустого, но еще недавно набитого мясом чемодана в коридоре. Любовь тоже чемодан: не узнаешь, что внутри, пока не откроешь. То ли что-то кровавое, то ли бесконечная нежность.
Алиса Таежная
«Настя»
Георгий Данелия
Это самый добрый фильм про раскуроченных людей и их постсоветскую любовь, про нищету и невозможность быть счастливой, если ты не ты. Это история про русскую красоту на продажу и объективацию постсоветских женщин, снятая с тонкостью и вниманием человеком, который и слов-то таких не знает.
Юлия Шагельман
«Давай разведемся!»
Анна Пармас
Скажем честно, российские фильмы, даже самые хорошие, не самый очевидный выбор для культурной программы в День всех влюбленных. Нашим кинематографистам все еще лучше удаются истории о любви несчастной, трагической или настолько токсичной, что их можно рекомендовать только в качестве пособия «Как не надо вести себя в отношениях». Ромком, самый подходящий для 14 февраля жанр — все еще редкое и часто пугающее явление в отечественном кино.
Приятным исключением стала комедия Анны Пармас «Давай разведемся!». Хотя даже из названия понятно, что это история не про «жили долго и счастливо», здесь все равно есть и романтика, и комедия, и честный (но при этом оптимистичный) взгляд на современную семью, и даже музыка с танцами. А главное, авторы смело отбрасывают все замшелые гендерные стереотипы и общественные установки, наглядно доказывая, что счастливая любовь начинается с любви к самому или самой себе.
Автор: Тимур Алиев