Что посмотреть в День святого Валентина? Критики советуют российские фильмы

Григорий Чухрай

Мне кажется, что один из самых прекрасных фильмов о любви, который сняли в нашей стране, — картина 1956 года «Сорок первый». Это легендарный фильм Григория Чухрая по повести Бориса Лавренёва. Картина, которая стала одним из первых шагов оттепели в кино. Шедевр оператора Сергея Урусевского. Кино, в котором неповторимо хороши Изольда Извицкая и Олег Стриженов.

Это история о любви красноармейки-снайпера и белогвардейского поручика. Любви, которая возникает вопреки какой бы то ни было логике. Сегодня, когда в воздухе носится предчувствие войны, в том числе и гражданской, когда даже новообретенный фильм Дзиги Вертова «История Гражданской войны» неожиданно пришелся ко двору, самое время посмотреть эту прекрасную оттепельную картину о том, как любовь побеждает ненависть. Финал у этой истории очень печальный, так бывает и в кино, и в жизни.