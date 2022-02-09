Как показать любовь в кино

Какие есть канонические образы любви в кино? Какими визуальными приемами можно передать ее на экране? Как этому помогает музыка? И почему кино во многом ответственно за стереотипы о любви с первого взгляда и важности больших романтических жестов?

В этом видеоэссе мы разбираем, какой разной может быть любовь в кино, и для этого анализируем сцены из фильмов «Титаник», «500 дней лета», «Ромео + Джульетта», «Вечное сияние чистого разума», «Шрэк», «Скотт Пилигрим против всех», «Холодное сердце», «Семнадцать мгновений весны» и многих других культовых лент.

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