«Французы не любят ни думать, ни говорить о смерти». Франсуа Озон — о фильме «Все прошло хорошо», посвященном эвтаназии

С 20 января в российском прокате — новый фильм Франсуа Озона «Все прошло хорошо». Хорошо тут проходит эвтаназия главного героя — богатого француза, который тяготится инвалидностью, наступившей после инсульта. Кино это — экранизация изданного в 2013-м бестселлера Эмманюэль Бернейм (работавшей над сценариями «Под песком», «Бассейна», «5×2» и «Рики»), в котором она описала реальную историю своего отца (подробнее о фильме мы писали тут). Татьяна Розенштайн поговорила с Озоном о том, как снять кино на тяжелую тему без лишней слезливости и назидательности, а также выслушала его проклятья в адрес стримингов.

— Французское кино, как мне кажется, избегает разговора о смерти. Я навскидку могу вспомнить разве что пару фильмов на эту тему: «Открытая пасть» Мориса Пиала да ваше «Время прощания».

— Да, французы не любят ни думать, ни говорить о смерти. Я не исключение. Когда Эмманюэль Бернейм попросила адаптировать только что вышедшую книгу для большого экрана, я не очень заинтересовался этой темой. К тому же я не хотел углубляться в дела ее семьи: в книге Эмманюэль очень подробно описала свои сложные отношения с отцом. С Эмманюэль мы были знакомы лет двадцать, со времен съемок «Под песком». Тогда у меня застопорилась работа: мне разонравился сценарий, казалось, что первые отснятые кадры никуда не годятся. Тогда мне посоветовали обратиться за помощью к Эмманюэль, которая начала переписывать сценарий. Мы сразу нашли общий язык и стали близкими друзьями. У нас было много общего: вкусы, взгляды на жизнь, любимые режиссеры. Эмманюэль стала соавтором многих моих фильмов. Но четыре года назад она умерла, завещав мне свою книгу. В прошлом году я почувствовал, что настало время.

— Вы задумались о собственной смерти?

— Скорее, я наиболее глубоко ощутил утрату Эмманюэль. Материал книги стал мне намного ближе. Надеюсь, что фильм не навлечет на меня беду — я бы хотел еще пожить. Но все в жизни невозможно спланировать, и понимание этого приходит, когда сам оказываешься в похожей ситуации. Когда французы чувствуют приближение старости, они сразу начинают писать завещания. Думаю, мне пора сделать набросок. (Мрачно смеется.)

В этой истории меня особенно заинтересовала одна мысль: отец Эмманюэль решил умереть, потому что он очень сильно любил жизнь. Парадокс! После инсульта качество его жизни сильно ухудшилось, и он не желал физически зависеть от других. Поэтому решил остановиться. Для этого нужно много храбрости. И еще распоряжаться своей жизнью, как и смертью, в нашем обществе могут лишь очень богатые люди. Андре Бернейм был известным коллекционером. Он не испытывал финансовых затруднений. Но и ему с его деньгами пришлось нелегко: эвтаназия запрещена во Франции.

«Все прошло хорошо»

— Вы часто говорите, что не любите политику и социалку, но почему-то снимаете фильмы именно на такие темы. Несколько лет назад наделали шума с фильмом про католических священников-педофилов, на этот раз поднимаете вопрос об эвтаназии.

— Я стараюсь быть предельно честным в любой теме. Как говорил Чехов, задача художников — задавать вопросы. Вот я и задаю простые вопросы. Мой зритель умен, и я стараюсь выказывать ему уважение.

— Но во время фестивального показа в Каннах в зале то и дело раздавался смех!

— Я не считаю каннского зрителя настоящим. Здесь на все реагируют с большой долей иронии. Но, правда, я и сам не люблю слезливости и не снимаю таких фильмов, как Михаэль Ханеке. Сначала я и вовсе хотел снять триллер, сделать акцент на ту часть истории, в которой появляется французская полиция, пытающаяся расследовать обстоятельства смерти Бернейма.

Короче, я ничего никому не советую и не навязываю свое мнение. А когда художник пытается давать ответы и поучать, искусство перестает быть искусством. И, кстати, я не думаю, что можно целенаправленно снять кино на горячую тему и собрать кассу: никогда не знаешь, какая тема может обеспечить успех фильму. Например, успеху «По воле божьей» способствовали сами католики. Среди них разнесся слух о фильме, и они отправились в кино, при этом сильно увеличив сборы. Конечно, на меня посыпались обвинения: зачем я рассказываю о педофилии в среде католических священников, а не представителей какой-либо другой конфессии или в арт-среде? Но ведь я выпускник католической школы! Так что я снимал кино на тему, с которой в каком-то смысле был знаком.

— А с темой эвтаназии и связанной с ней индустрии вы тоже каким-то образом знакомы?

— Однажды мне на глаза попалась забавная брошюра под названием «Туризм в Швейцарии — путешествие к смерти». Многие богатые люди со всего мира приезжают сюда, чтобы организованно умереть. Сам я об эвтаназии не задумывался, однако, по моему мнению, закон должен помогать людям, а не работать против них. У человека должен быть выбор, и каждый из нас имеет право самостоятельно распоряжаться своей жизнь и смертью, а не отдавать это право другим. Но в книге Эмманюэль меня интересовал не политический аспект, а семейная история, жестокость отца по отношению к своим дочерям. Ведь именно их он просит взять на себя ответственность за его смерть. Он бы мог просто взять и застрелиться. Пистолет у него был. А он возлагает бремя на младшую, нелюбимую им дочь.

Софи Марсо

— Это правда, что на роль Бернейма вы приглашали Фабриса Лукини, но тот испугался темы смерти и отказал?

— Отказы — дело обычное в нашем ремесле. Мне действительно хотелось пригласить на эту роль актера помоложе. И это правда, что Лукини испугался того, что большую часть фильма ему придется лежать, изображая больного. Однако мне повезло с Андре Дюссолье. Этот актер — Страдивари в кино. Идеалист и перфекционист. По собственной инициативе Дюссолье проделал огромную подготовительную работу, внимательно изучил, что такое инсульт и что происходит с человеком, пережившим его. На съемках он шутил: «Мне уже доводилось играть Сталина. После этой роли ничего не страшно». Вообще, Дюссолье досталась уникальная роль: все съемки он пролежал в постели, а все остальные — гримеры, его коллеги-актеры, а заодно и режиссер с оператором — сами приходили к нему.

— Как удалось снять фильм в самый разгар эпидемии?

— На мне лично карантин не сильно отразился, работу свою я не останавливал. Когда не было съемок — писал. Но меня просто бесило, что все вокруг начали смотреть Netflix. Было грустно видеть, что мы теряем молодежь из-за стриминговых платформ и их низкокачественного контента. К счастью, во Франции кино еще держится, фильмы доходят до кинотеатров и широкой аудитории. Французы любят ходить в кино.